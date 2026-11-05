เปิดโทษ คดีฉ้อโกงประชาชน หาก “บุ๋ม ปนัดดา” ผิดจริง เสี่ยงคุกนานกี่ปี?
เปิดข้อกฎหมาย บทลงโทษ คดีฉ้อโกงประชาชน หาก “บุ๋ม ปนัดดา” กระทำความผิดจริง จะมีความเสี่ยงต้องโทษจำคุกกี่ปี
เกาะติดประเด็นร้อนที่สังคมกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิด สำหรับปมเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดีของ “บุ๋ม ปนัดดา” หลังจากที่ ผบก.ปอศ. ออกมาระบุว่ามีการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ กระทั่งมีรายงานว่าศาลอาญาได้อนุมัติออกหมายจับ “บุ๋ม ปนัดดา” และสามี “ก๊อต อธิป” เป็นที่เรียบร้อย ล่าสุดมีความคืบหน้าว่า บุ๋ม ปนัดดา พร้อมด้วยทนายเพชร รออยู่ที่บ้านพักย่านนวมินทร์เพื่อรอรับหมายจับดังกล่าว
หลายคนคงเกิดข้อสงสัยว่า หาก “บุ๋ม ปนัดดา” กระทำความผิดจริงในข้อหาฉ้อโกงประชาชน จะต้องถูกลงโทษหนักแค่ไหน? ตามประมวลกฎหมายอาญา “มาตรา 343” ระบุไว้ชัดเจนว่า ผู้ใดกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ขณะเดียวกัน เพจเฟซบุ๊กชื่อดังอย่าง Drama-addict ได้ออกมาโพสต์ข้อความให้ความรู้ทางกฎหมายที่ทำเอาหลายคนถึงกับอึ้ง โดยระบุว่า “คดี ฉ้อโกงประชาชน มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี คิดแยกตามกระทงคนบริจาค 1.8 ล้านครั้ง ก็ 1.8 ล้านกระทง อาจมีโทษจำคุกถึง 9 ล้านปี”
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