ด่วน! สบู่เบนเนท ประกาศปลด บุ๋ม ปนัดดา หลุดพรีเซนเตอร์ เซ่นหมายจับคดีมูลนิธิฯ
ด่วน! สบู่เบนเนท ประกาศปลด บุ๋ม ปนัดดา หลุดพรีเซนเตอร์ ปิดตำนานวลีเด็ด “อะไรดีบุ๋มก็ว่าดี” เซ่นหมายจับคดีมูลนิธิฯ
ความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ในเรื่องของคดีเงินบริจาคมูลนิธิองค์ทำดี ล่าสุด (5 พ.ย. 69) มีรายงานว่า ศาลอาญาอนุมัติหมายจับ บุ๋ม-ก๊อต แล้ว เมื่อเวลา 16.38 น. ที่ผ่านมา
โดยก่อนหน้านี้ทางด้าน สบู่เบนเนท ได้ออกมาประกาศยุติบทบาทการเป็นพรีเซนเตอร์ของ บุ๋ม ปนัดดา และจะทำการปลดสื่อโฆษณาพร้อมพรีเซนเตอร์ลงทั้งหมด ระหว่างที่คดีความยังไม่เรียบร้อย ตามประกาศดังนี้
“บริษัท พาภิญโญ กรุ๊ป จำกัด
เรื่อง ประกาศยุติบทบาทการเป็นพรีเซ็นเตอร์ของคุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย
บริษัท พาภิญโญ กรุ๊ป จำกัด จึงขอประกาศยุติบทบาทการเป็นพรีเซ็นเตอร์ของคุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป พร้อมทั้งดำเนินการถอดสื่อโฆษณาที่ปรากฏภาพของ คุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ออกจากทุกช่องทางการสื่อสารของบริษัท
บริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้บริโภคทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนผลิตภัณฑ์เบนเนทด้วยดีเสมอมา
บริษัท พาภิญโญ กรุ๊ป จำกัด
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569″
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อ้างอิงจาก : FB Bennett