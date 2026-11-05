เศรษฐีหน้าใหม่ ถูกหวย Powerball 2.85 หมื่นล้าน สลากใบเดียวถูกรางวัลใหญ่
ผู้โชคดีนิวเจอร์ซีย์คว้าแจ็กพอต Powerball 847 ล้านดอลลาร์ เลือกรับเงินก้อนราว 1.22 หมื่นล้านบาทก่อนหักภาษี
สลากกินแบ่ง Powerball ของสหรัฐอเมริกา ออกรางวัลแจ็กพอตมูลค่า 847 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 28,500 ล้านบาท ในการออกรางวัลคืนวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2569 ตามเวลาท้องถิ่น พบสลากถูกรางวัลใหญ่เพียงใบเดียวจากรัฐนิวเจอร์ซีย์ นับเป็นเงินรางวัลสูงสุดอันดับ 9 ในประวัติศาสตร์ Powerball โดยผู้โชคดีสามารถเลือกรับเงินก้อนครั้งเดียวประมาณ 12,200 ล้านบาท ก่อนหักภาษี แทนการรับเงินรางวัลเต็มจำนวนแบบแบ่งจ่ายเป็นงวด
สำนักงานสลาก Powerball ประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน โดยหมายเลขที่ถูกรางวัล ได้แก่ 15, 34, 41, 53 และ 56 ส่วนหมายเลข Powerball สีแดง คือ 21 ซึ่งผู้ถือสลากจากรัฐนิวเจอร์ซีย์สามารถทายถูกครบทั้ง 6 หมายเลข จึงคว้าเงินรางวัลแจ็กพอตทั้งหมดไปเพียงผู้เดียว
สำหรับผู้ถูกรางวัลสามารถเลือกรับเงินได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ รับเงินรางวัลเต็มจำนวน 847 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 28,500 ล้านบาท ผ่านการจ่ายเงิน 30 งวดตลอดระยะเวลา 29 ปี หรือเลือกรับเงินก้อนครั้งเดียวจำนวน 363.1 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 12,200 ล้านบาท โดยทั้งสองทางเลือกยังไม่หักภาษี ซึ่งจะทำให้จำนวนเงินที่ได้รับจริงลดลง
นอกจากรางวัลแจ็กพอตแล้ว ยังมีผู้ถูกรางวัลระดับรองอีก 25 ใบ ได้รับเงินรางวัลใบละ 50,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 1.68 ล้านบาท ขณะที่สลากอีก 4 ใบ ซึ่งซื้อสิทธิ์ Power Play เพิ่มเติม ได้รับเงินรางวัลใบละ 100,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 3.37 ล้านบาท
การออกรางวัลครั้งนี้ยังเป็นการสิ้นสุดช่วงเวลาที่ไม่มีผู้ถูกรางวัลแจ็กพอตติดต่อกันเกือบ 3 เดือน หลังจากมีผู้ถูกรางวัลใหญ่ครั้งก่อนเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2569 ที่รัฐอิลลินอยส์ ด้วยเงินรางวัล 1.04 พันล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 35,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นแจ็กพอตสูงสุดอันดับ 8 ในประวัติศาสตร์ของ Powerball
อย่างไรก็ตาม เจ้าของสลากใบล่าสุดอาจไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนต่อสาธารณชน เนื่องจากกฎหมายของรัฐนิวเจอร์ซีย์อนุญาตให้ผู้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งเลือกปกปิดชื่อและข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่จำกัดระยะเวลา แม้จะเข้ารับเงินรางวัลแล้วก็ตาม
สำหรับสถิติเงินรางวัล Powerball สูงสุดตลอดกาล ยังคงเป็นแจ็กพอตมูลค่า 2.04 พันล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 68,700 ล้านบาท จากการออกรางวัลวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 โดยผู้โชคดีคือ เอ็ดวิน คาสโตร (Edwin Castro) ซึ่งซื้อสลากจากร้าน Joe’s Service Center เมืองอัลตาดีนา รัฐแคลิฟอร์เนีย ก่อนเลือกเข้ารับเงินก้อนครั้งเดียวจำนวน 997.6 ล้านดอลลาร์ และได้รับการเปิดเผยชื่ออย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ทั้งนี้ สลาก Powerball เริ่มจำหน่ายครั้งแรกในปี 2535 และมีการออกรางวัลสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ได้แก่ วันจันทร์ วันพุธ และวันเสาร์ โดยผู้เล่นต้องเลือกหมายเลขลูกบอลสีขาว 5 หมายเลข และหมายเลข Powerball สีแดงอีก 1 หมายเลข หากตรงกับผลการออกรางวัลทั้งหมดจึงจะได้รับเงินรางวัลแจ็กพอต
สำหรับการออกรางวัลครั้งต่อไปในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2569 เงินรางวัลแจ็กพอตจะเริ่มต้นใหม่ที่ 20 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 674 ล้านบาท
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