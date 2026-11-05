‘พระบุญสิน’ หรือ แม่ทัพกุ้ง เตรียมลาสิกขา คืนงานที่ปรึกษา ผบ.ทบ. 1 ธ.ค.นี้
พระบุญสิน โชติปัญโญ หรือแม่ทัพกุ้ง เตรียมลาสิกขาปลาย พ.ย. 2569 กลับปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษา ผบ.ทบ. พร้อมเดินสายบรรยายทั่วประเทศ
พระบุญสิน โชติปัญโญ หรือ พล.อ.บุญสิน พาดกลาง อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ที่ประชาชนรู้จักในชื่อ แม่ทัพกุ้ง เตรียมลาสิกขาช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2569 หลังอุปสมบทและศึกษาพระธรรมที่วัดป่าศรีคุณาราม จังหวัดอุดรธานี ก่อนกลับมาปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2569 พร้อมเดินหน้าภารกิจด้านความมั่นคงและบรรยายให้ความรู้แก่เยาวชนทั่วประเทศ
พล.อ.บุญสิน เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569 ณ วัดป่าศรีคุณาราม ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี ได้รับฉายาทางธรรมว่า โชติปัญโญ โดยตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมเป็นเวลา 1 พรรษา พร้อมอุทิศส่วนกุศลให้แก่ทหารและประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุสู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งตนเคยมีบทบาทบัญชาการกำลังพลในพื้นที่ขณะดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 2
ตลอดระยะเวลาที่อยู่ใต้ร่มกาสาวพัสตร์ พระบุญสินปฏิบัติกิจวัตรสงฆ์ตามแนวทางของวัด ทั้งการทำวัตรเช้า ออกบิณฑบาต ศึกษาพระธรรม เจริญสมาธิ และปฏิบัติกรรมฐานตามคำแนะนำของครูบาอาจารย์ โดยก่อนหน้านี้เคยเปิดเผยว่าเริ่มทำวัตรตั้งแต่เวลา 03.30 น. และออกบิณฑบาตเวลา 05.00 น. รวมถึงช่วยทำความสะอาดและดูแลกิจการภายในวัดตามกิจวัตรของพระภิกษุ
สำหรับกำหนดการในเดือนพฤศจิกายน พระบุญสินมีแผนออกธุดงค์ตามกิจกรรมของวัดในวันที่ 8, 18 และ 22 พฤศจิกายน 2569 เพื่อฝึกความเพียรและปฏิบัติธรรม ก่อนเข้ากราบนมัสการครูบาอาจารย์ที่เคารพ รวมถึงร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนากับ หลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท หรือพระเทพวัชรธรรมโสภณ ก่อนลาสิกขาในช่วงปลายเดือน
นอกจากนี้ ยังมีความตั้งใจเดินทางกลับไปเยี่ยมกำลังพลตามแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยรับผิดชอบบัญชาการรบ เพื่อพบปะและให้กำลังใจทหารที่เคยร่วมปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยของประเทศ
ภายหลังลาสิกขา พล.อ.บุญสิน มีกำหนดกลับมาปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบกในวันที่ 1 ธันวาคม 2569 โดยตำแหน่งนี้ได้รับการแต่งตั้งมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 1519/68 ก่อนพักการปฏิบัติหน้าที่เพื่ออุปสมบท มีหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ ความมั่นคง การป้องกันประเทศ และสนับสนุนภารกิจอื่นตามที่ผู้บัญชาการทหารบกมอบหมาย
อีกหนึ่งภารกิจที่เตรียมกลับมาทำคือการเดินสายบรรยายให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศ โดยนำประสบการณ์จากการรับราชการทหารและบัญชาการในพื้นที่ชายแดนมาถ่ายทอดควบคู่กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เน้นเรื่องความรับผิดชอบ ความสามัคคี ความเสียสละ และการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจให้เยาวชนรู้เท่าทันและห่างไกลจากยาเสพติด
การบรรยายยังมีแนวทางนำหลักธรรมเรื่องอัตถะ 3 มาใช้ประกอบ ได้แก่ อัตตัตถะ หรือประโยชน์ตน ปรัตถะ หรือประโยชน์ผู้อื่น และอุภยัตถะ หรือประโยชน์ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ฟังนำความรู้และความสามารถไปใช้ดูแลตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่น และสร้างประโยชน์แก่สังคม
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ภาพจาก : FB/Fc แม่ทัพกุ้ง พลเอกบุญสิน พาดกลาง – พระบุญสิน โชติปัญโญ