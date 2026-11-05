“แขก คำผกา” ซัดเดือด “บุ๋ม ปนัดดา” สถาปนาเป็นผู้รักชาติ รุนแรงกว่าหลอกเงิน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 พ.ย. 2569 16:36 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2569 16:36 น.
"แขก คำผกา" ซัดเดือด "บุ๋ม ปนัดดา" สร้างขบวนการลวงโลก รุนแรงกว่าหลอกเงิน

“แขก คำผกา” ซัดเดือด “บุ๋ม ปนัดดา” สถาปนาเป็นผู้รักชาติ รุนแรงกว่าหลอกเงิน ลั่นไม่เห็นใจดาราที่โดนหลอก สร้างค่านิยมผิดๆ

กรณีเงินบริจาคมูลนิธิยังคงถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ล่าสุด “แขก คำผกา” หรือ ลักขณา ปันวิชัย พิธีกรชื่อดัง ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นของ “บุ๋ม ปนัดดา” ผ่านรายการ “คุยคลายข่าว” ทางช่องยูทูบ Sit beautiful with KamPhaka โดยกล่าวว่า

“สิ่งที่คุณ บุ๋ม ปนัดดา สถาปนาตัวเองเป็นผู้รักชาติ แล้วทำให้คนแบบแพทองธารกลายเป็นอัปรีย์จัญไรของประเทศ พี่แขคิดว่าสิ่งนี้รุนแรงที่สุด รุนแรงกว่าการหลอกเงินคนตรงไปตรงมา เพราะคุณขายจินตนาการคนในสังคมทั้ง ๆ ที่มันเป็น wishful thinking แบบผิด ๆ แต่คุณรู้ว่านี่เป็น wishful thinking ของคุณส่วนใหญ่ แล้วคุณก็เข้าไปขย่มสิ่งนั้น

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และพี่แขกไม่เห็นใจดาราที่โอนเงินให้เขา คุณเป็นดาราคุณมีมันสมองเมื่อคุณเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง คุณไม่ออกมา call out ถ้าคุณเห็นว่าสันติภาพระหว่างไทย-กัมพูชา มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราต้องลดดีกรีความเป็นชาตินิยมแบบผิด ๆ ของคนในชาติ พี่แขคิดว่ามีนักร้องลูกทุ่งคนเดียวที่ออกมาพูด

YT/ Sit beautiful with KamPhaka

ตอนนี้นักร้องในดวงใจของดิฉันคือ ต่าย อรทัย เท่านั้นที่ออกพูดว่า ชายแดนเดือดร้อนจากการที่เราเกลียดชังกัน ดังนั้นดารา A ลิสต์ A บวกๆๆๆๆ คุณนอกจากคุณจะไม่ทักท้วงสิ่งที่ บุ๋ม ปนัดดา พูด พากันแห่แหน endorse ด้วยการเอาเงินไปให้เขาเป็นล้าน

สิ่งที่คุณทำไม่ใช่คุณโดนหลอกลวง คุณกำลัง endorse ความเชื่อผิด ๆ ลงไปในสังคม เพราะคุณคือคนที่มีอิทธิพลทางความเชื่อต่อคนในสังคม เมื่อดาราเอาเงินเป็นล้านให้บุ๋ม มันคือการบอกสังคมว่าสิ่งที่บุ๋มพูดและสิ่งที่บุ๋มทำถูก ความคิดค่านิยมแบบผิด ๆ คือถูก

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เพราะฉะนั้น ดิฉันไม่ได้เห็นใจเพราะพวกคุณมีเงิน 20 ล้าน 30 ล้าน 40 ล้าน แต่สิ่งที่พวกคุณควรทบทวนคือ คุณเพิกเฉยต่อความคิดที่สร้างความเดือดร้อนและเสียหายให้กับประเทศชาติแบบบาดลึกมาก ๆ พอคุณเอาเงินไปให้เขาพวกชาวบ้านชาวช่องก็เชื่อตามคุณ โอนไป 19 บาทบ้าง 20 บาทบ้าง

พี่แขคิดว่าดาราพวกนั้นควรออกมาขอโทษสังคม คนที่เอาไปช่วยกันแห่แหบุ๋มในวันนั้นคุณอย่าโยนความผิดให้บุ๋มคนเดียว พวกคุณมีส่วนในความผิดและกระบวนการลวงโลกอันนี้ไม่น้อยไปกว่าคุณ บุ๋ม ปนัดดา ทุกคนที่มีส่วนในการ endorce ขบวนการลวงโลกนี้ หลอกเอาเงินประชาชนนี้ สื่อทุกสื่อรายการทุกรายการควรออกมาช่วยกันแชร์ความรับผิดชอบอันนี้อย่างไม่มีเงื่อนไข”

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 พ.ย. 2569 16:36 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2569 16:36 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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