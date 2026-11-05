อุ๊ย! เพจ สบู่เบนเนท ถอดภาพ บุ๋ม ปนัดดา พรีเซนเตอร์ 24 ปี จากปกบนเฟซบุ๊ก
อุ๊ย! เพจ สบู่เบนเนท ถอดภาพ บุ๋ม ปนัดดา พรีเซนเตอร์คู่บุญตลอด 24 ปี ออกจากภาพปกบนหน้าเฟซบุ๊ก หลังลือตร.ขอศาลออกหมายจับ คดีมูลนิธิองค์กรทำดี
ความคืบหน้าหลังมีรายงานว่า ปอศ.ขอศาลอนุมัติออกหมายจับ บุ๋ม ปนัดดา และสามี ก๊อต อธิป แล้ว หลังพบยอดเงินบริจาคให้มูลนิธิฯ กว่า 900 ล้านบาท แต่นำเข้ามูลนิธิฯ จริง ๆ แค่ 20% จากทั้งหมดเท่านั้น ซึ่งในรายการ โหนกระแส วันนี้ (5 พ.ย. 69) บุ๋ม ปนัดดา ได้กล่าวขอโทษไปยังคณะกรรมการมูลนิธิฯ ทุกคนผ่านทางโทรศัพท์ พร้อมรับผิดทั้งหมดไว้เพียงคนเดียว
“บุ๋ม ปนัดดา” โฟนอินกลาง โหนกระแส ขอโทษกรรมการทุกคน ลั่นรับผิดคนเดียวโฆษณา
ล่าสุดทีมข่าวได้ลองเข้ามาตรวจสอบหน้าเพจเฟซบุ๊กของ สบู่เบนเนท แบรนด์สบู่ชื่อดังของไทยที่ทาง บุ๋ม ปนัดดา เป็นพรีเซนเตอร์มาอย่างยาวนานถึง 24 ปีต่อเนื่องนั้น ได้พบความเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปภาพหน้าปกของเพจเฟซบุ๊ก จากเดิมเป็นภาพสินค้าทุกตัวของทางแบรนด์ประกบคู่กับบุ๋ม แต่ภาพใหม่ที่เปลี่ยนคือมีการตัดภาพของบุ๋มออกไปเหลือเพียงแค่ผลิตภัณฑ์เท่านั้น
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อ้างอิงจาก : FB Bennett