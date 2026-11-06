ถ่ายทอดสด ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 6 พ.ย. 2569 ดูช่องไหน เริ่มกี่โมง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 พ.ย. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2569 12:00 น.
ถ่ายทอดสด ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 6 พ.ย. 2569 ดูช่องไหน เริ่มกี่โมง

เช็กช่องทางถ่ายทอดสดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 6 พ.ย. 2569 ผ่านทีวี Facebook และ YouTube เริ่มพระราชพิธีเวลา 15.00 น.

ถ่ายทอดสด ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2569 ประชาชนสามารถรับชมพระราชพิธีผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ท.ร.ท.) รวมถึงช่องทางออนไลน์ Facebook และ YouTube ของ NBT Connext โดยมีกำหนดเริ่มเสด็จพระราชดำเนิน ณ ท่าวาสุกรี ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

พระราชพิธีครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2569 ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569

โฆษณา

สำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปเฝ้าฯ รับเสด็จ สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางต่อไปนี้

  1. โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ท.ร.ท.) รับชมผ่านสถานีโทรทัศน์ที่ร่วมถ่ายทอดสัญญาณ
  2. Facebook NBT Connext รับชมผ่านเพจ NBT Connext
  3. YouTube NBT Connext รับชมผ่านช่อง @nbtconnext
  4. Facebook กองทัพเรือ Royal Thai Navy
ถ่ายทอดสด ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 6 พ.ย. 2569
Facebook กองทัพเรือ Royal Thai Navy

ทั้งนี้ กำหนดเวลา 15.00 น. เป็นเวลาเริ่มเสด็จพระราชดำเนิน ณ ท่าวาสุกรี ส่วนเวลาเริ่มออกอากาศของแต่ละช่องทางอาจแตกต่างกัน ประชาชนสามารถติดตามประกาศจากสถานีโทรทัศน์และช่องทางออนไลน์ที่ถ่ายทอดสดได้โดยตรง

สำหรับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในปี 2569 กองทัพเรือจัดเรือพระราชพิธีจำนวน 52 ลำ แบ่งขบวนออกเป็น 5 ริ้ว 3 สาย มีความยาวขบวนประมาณ 1,280 เมตร กว้าง 90 เมตร และใช้กำลังพลประจำเรือจากหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือประมาณ 2,200 นาย

โฆษณา

ก่อนถึงวันพระราชพิธีจริง กองทัพเรือจัดการฝึกซ้อมย่อยทั้งหมด 10 ครั้ง ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 2569 และการซ้อมใหญ่เสมือนจริงอีก 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 และ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการจัดรูปขบวนเรือ การพาย และการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพล

โฆษณา
ถ่ายทอดสด ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 6 พ.ย. 2569 ดูช่องไหน
Facebook กองทัพเรือ Royal Thai Navy

นอกจากการรับชมผ่านโทรทัศน์และช่องทางออนไลน์แล้ว กรุงเทพมหานครยังจัดเตรียมจอ LED ถ่ายทอดสดพระราชพิธีจำนวน 5 จอ ในพื้นที่ 4 แห่ง ได้แก่ สวนสันติชัยปราการ อุทยานสถานพิมุข โรงพยาบาลศิริราช ลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ และบริเวณใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี

ส่วนประชาชนที่ต้องการเดินทางไปร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สามารถเข้าชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคได้ตามพื้นที่ที่หน่วยงานกำหนดตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่บริเวณสะพานพระราม 8 ไปจนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 พ.ย. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2569 12:00 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หนุ่ม กรรชัย พุทธ อภิวรรณ เปิดใจคดีบุ๋ม พร้อมเป็นผู้เสียหาย หากพบเงินบริจาคถูกใช้ผิดทาง

หนุ่ม กรรชัย พุทธ อภิวรรณ เปิดใจคดีบุ๋ม พร้อมเป็นผู้เสียหาย หากพบเงินบริจาคถูกใช้ผิดทาง

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2569
เปิดสีหน้า บุ๋ม ปนัดดา นาทีถึง CIB หลังเจ้าหน้าที่ ปอศ. ควบคุมตัวตามหมายจับ

เปิดสีหน้า บุ๋ม ปนัดดา เดินทางถึง CIB หลังเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวตามหมายจับ

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2569
เลขทะเบียนรถยนต์พระที่นั่ง ในหลวง–พระราชินี เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจมบพิตรฯ

เลขทะเบียนรถยนต์พระที่นั่ง ในหลวง–พระราชินี เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจมบพิตรฯ

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2569
ครั้งแรกของเมืองไทย สรยุทธ-กรรชัย-พุทธ ร่วมรายการเดียวกัน

ครั้งแรกของเมืองไทย สรยุทธ-กรรชัย-พุทธ ร่วมรายการเดียวกัน

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
บ่ายนี้ฝนตกไหม? เช็กพยากรณ์อากาศ ก่อนชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 6 พ.ย. ข่าว

บ่ายนี้ฝนตกไหม? เช็กพยากรณ์อากาศ ก่อนชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 6 พ.ย.

27 นาที ที่แล้ว
เลขทะเบียนรถยนต์พระที่นั่ง ในหลวง–พระราชินี เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจมบพิตรฯ เลขเด็ด

เลขทะเบียนรถยนต์พระที่นั่ง ในหลวง–พระราชินี เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจมบพิตรฯ

38 นาที ที่แล้ว
ครั้งแรกของเมืองไทย สรยุทธ-กรรชัย-พุทธ ร่วมรายการเดียวกัน บันเทิง

ครั้งแรกของเมืองไทย สรยุทธ-กรรชัย-พุทธ ร่วมรายการเดียวกัน

38 นาที ที่แล้ว
อะไรอีก? อ.ตฤณห์ เตรียมชี้เป้าใหม่ 2 วงการ รอข่าวมูลนิธิซาก่อน ชาวเน็ตแห่ใส่ใจ ข่าว

แห่เดา อ.ตฤณห์ เตรียมชี้เป้าใหม่ 2 วงการ รอข่าวมูลนิธิซาก่อน ชาวเน็ตแห่ใส่ใจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอย่า เอยาวรินทร์ ประดับญาติ นักกอล์ฟเยาวชนวัย 15 ปี ข่าวกีฬา

แม่น้องเอย่า โพสต์ปวดใจ “ของหนูทุกอย่างยังอยู่ที่เดิม” ลั่นทวงความยุติธรรมให้ลูก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮือฮา สาวกแห่จูบเล็บเท้าผู้นำลัทธิดัง เจ้าตัวนั่งห้องแอร์รับการกราบไหว้ ข่าวต่างประเทศ

ฮือฮา สาวกแห่จูบเล็บเท้าผู้นำลัทธิดัง เจ้าตัวนั่งห้องแอร์รับการกราบไหว้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Dcash ยุติสัญญาพรีเซนเตอร์-ปลดโฆษณา บุ๋ม ปนัดดา มีผลทันที 5 พ.ย. 69 บันเทิง

Dcash ยุติสัญญาพรีเซนเตอร์-ปลดโฆษณา บุ๋ม ปนัดดา มีผลทันที 5 พ.ย. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไตรภพ คำเพชร ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข่าวการเมือง

ส.ส.เพื่อไทย จี้รัฐบาล เพิ่มเงินบำนาญข้าราชการเกษียณ หลังค่าครองชีพพุ่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๊ะ นารากร เชื่อไม่ใช่เรื่องง่าย สบู่เบนเนท ปลดพรีเซนเตอร์ บุ๋ม ปนัดดา ตรงวันออกหมายจับ บันเทิง

ต๊ะ นารากร เชื่อไม่ใช่เรื่องง่าย สบู่เบนเนท ปลดพรีเซนเตอร์ บุ๋ม ปนัดดา ตรงวันออกหมายจับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จุกทะลุใจ &quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; โพสต์เจ็บ คนทำดีเอาหน้า น่ากลัวกว่าคนชั่ว บันเทิง

จุกทะลุใจ “หนุ่ม กรรชัย” โพสต์เจ็บ คนทำดีเอาหน้า น่ากลัวกว่าคนชั่ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รับรองผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้ว ทีมก้าวหน้าคว้า 14 ที่นั่ง ข่าวการเมือง

รับรองผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้ว ทีมก้าวหน้าคว้า 14 ที่นั่ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรปุก พ้อ ไม่เคยเสียใจขนาดนี้ ขอพักโซเชียล ยิ่งรู้ยิ่งจิตตก หลัง บุ๋ม โดนหมายจับ บันเทิง

สรปุก ถาม พี่พาตัวเองมาถึงจุดนี้ได้ไง หลัง บุ๋ม โดนหมายจับ ลั่นไม่เคยเสียใจขนาดนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนอาลัย &quot;เมตตา รุ่งรัตน์&quot; ประวัติ นางเอกตุ๊กตาทอง ฉายา &quot;ไข่มุกดำแห่งเอเชีย&quot; บันเทิง

เผยเรื่องเศร้า “เมตตา รุ่งรัตน์” เผยป่วย 16 โรค น้องอยากให้ไทยมีกฎหมายการุณยฆาต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอกภพ สายไหมต้องรอด ซัดบุ๋ม ลบโพสต์บริจาค ข่าว

เอกภพ สายไหมต้องรอด ซัดแรง “เขาไม่ล้มหรอกครับ เขาได้ไปเกือบพันล้าน” ลั่นลบโพสต์บริจาคไม่ทันแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 พร้อมกราฟราคาทองขาขึ้น ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 6 พ.ย. 69 ครั้งที่ 1 ปรับลง 850 บาท ทองแท่งขาย 64,400 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับแล้ว ก๊อต สามีบุ๋ม ปนัดดา ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! จับแล้ว ก๊อต สามีบุ๋ม ปนัดดา คุมตัวสอบสวน บช.ก. คดีฟอกเงิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดภาพนาที CIB จับ ‘บุ๋ม ปนัดดา’ เช้านี้ ค้นบ้านพัก ปมเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี บันเทิง

เปิดภาพนาที CIB จับ ‘บุ๋ม ปนัดดา’ เช้านี้ ค้นบ้านพัก ปมเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระเป๋ารถเมล์ ถูกผลักตกรถล้อทับขาแหลก ดับอนาถ เหตุทอนเงินช้า รัฐสั่งเยียวยา 1 ล้าน ข่าว

กระเป๋ารถเมล์ ถูกผลักตกรถล้อทับขาแหลก ดับอนาถ เหตุทอนเงินช้า รัฐสั่งเยียวยา 1 ล้าน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด จอมยุทธพลังม้า 16/11/69 อ.สินภพ เปิดเลขเด่นตัวเดียว เลขเด็ด

เลขเด็ด จอมยุทธพลังม้า 16/11/69 อ.สินภพ เปิดเลขเด่นตัวเดียว

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
รีวิว UGREEN MagFlow 2-in-1 25W พับเก็บเนียนๆ ชาร์จคู่ iPhone 17-หูฟัง สบายๆ เทคโนโลยี

รีวิว UGREEN MagFlow 2-in-1 25W พับเก็บเนียนๆ ชาร์จคู่ iPhone 17-หูฟัง สบายๆ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐีหน้าใหม่ ถูกหวย Powerball 2.85 หมื่นล้าน สลากใบเดียวถูกรางวัลใหญ่ ข่าวต่างประเทศ

เศรษฐีหน้าใหม่ ถูกหวย Powerball 2.85 หมื่นล้าน สลากใบเดียวถูกรางวัลใหญ่

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว งวด 5/11/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 5/11/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟังด่วน! บิดา AI รางวัลโนเบล เตือนหายนะระดับเชอร์โนบิล จ่อเกิดภายในปีหน้า ข่าวต่างประเทศ

ฟังด่วน! บิดา AI รางวัลโนเบล เตือนหายนะระดับเชอร์โนบิล จ่อเกิดภายในปีหน้า

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
่บุ๋ม ปนัดดา เปิดใจหลังศาลออกหมายจับพร้อมสามี ก๊อต คดีมูลนิธิฯ ยินดีเข้าสู่กระบวนการ บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา เปิดใจหลังศาลออกหมายจับ คดีมูลนิธิฯ ลั่น อะไรผิดบุ๋มก็ว่าไปตามผิด

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพกราฟิกข่าวด่วน Breaking News ของ The Thaiger ข่าว

ด่วน! ศาลอาญา อนุมัติออกหมายจับ บุ๋ม ปนัดดา-ก๊อต อธิป คดีมูลนิธิองค์กรทำดี

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปบ่ายนี้ฝนตกไหม? เช็กพยากรณ์อากาศ ก่อนชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 6 พ.ย.