ถ่ายทอดสด ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 6 พ.ย. 2569 ดูช่องไหน เริ่มกี่โมง
เช็กช่องทางถ่ายทอดสดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 6 พ.ย. 2569 ผ่านทีวี Facebook และ YouTube เริ่มพระราชพิธีเวลา 15.00 น.
ถ่ายทอดสด ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2569 ประชาชนสามารถรับชมพระราชพิธีผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ท.ร.ท.) รวมถึงช่องทางออนไลน์ Facebook และ YouTube ของ NBT Connext โดยมีกำหนดเริ่มเสด็จพระราชดำเนิน ณ ท่าวาสุกรี ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
พระราชพิธีครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2569 ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569
สำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปเฝ้าฯ รับเสด็จ สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางต่อไปนี้
- โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ท.ร.ท.) รับชมผ่านสถานีโทรทัศน์ที่ร่วมถ่ายทอดสัญญาณ
- Facebook NBT Connext รับชมผ่านเพจ NBT Connext
- YouTube NBT Connext รับชมผ่านช่อง @nbtconnext
- Facebook กองทัพเรือ Royal Thai Navy
ทั้งนี้ กำหนดเวลา 15.00 น. เป็นเวลาเริ่มเสด็จพระราชดำเนิน ณ ท่าวาสุกรี ส่วนเวลาเริ่มออกอากาศของแต่ละช่องทางอาจแตกต่างกัน ประชาชนสามารถติดตามประกาศจากสถานีโทรทัศน์และช่องทางออนไลน์ที่ถ่ายทอดสดได้โดยตรง
สำหรับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในปี 2569 กองทัพเรือจัดเรือพระราชพิธีจำนวน 52 ลำ แบ่งขบวนออกเป็น 5 ริ้ว 3 สาย มีความยาวขบวนประมาณ 1,280 เมตร กว้าง 90 เมตร และใช้กำลังพลประจำเรือจากหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือประมาณ 2,200 นาย
ก่อนถึงวันพระราชพิธีจริง กองทัพเรือจัดการฝึกซ้อมย่อยทั้งหมด 10 ครั้ง ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 2569 และการซ้อมใหญ่เสมือนจริงอีก 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 และ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการจัดรูปขบวนเรือ การพาย และการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพล
นอกจากการรับชมผ่านโทรทัศน์และช่องทางออนไลน์แล้ว กรุงเทพมหานครยังจัดเตรียมจอ LED ถ่ายทอดสดพระราชพิธีจำนวน 5 จอ ในพื้นที่ 4 แห่ง ได้แก่ สวนสันติชัยปราการ อุทยานสถานพิมุข โรงพยาบาลศิริราช ลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ และบริเวณใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี
ส่วนประชาชนที่ต้องการเดินทางไปร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สามารถเข้าชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคได้ตามพื้นที่ที่หน่วยงานกำหนดตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่บริเวณสะพานพระราม 8 ไปจนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
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