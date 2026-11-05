ทนายเพชร แจ้งสื่อ บุ๋ม ปนัดดา กลับไปรอหมายที่บ้านแล้ว
ทนายเพชร พร้อมหน้า บุ๋ม ปนัดดา เคลื่อนไหวล่าสุด หลังมีกระแสข่าวออกหมายจับ ยืนยัน รอหมายอยู่ที่บ้าน ไม่หนีไปไหน
ความคืบหน้าล่าสุดหลัง ทนายเพชร โฟนอินเข้ารายการโหนกระแส เพื่อฝากแจ้งผ่านรายการถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า หากมีหมายจับออกมาสามารถมาหาคุณบุ๋มได้ที่สำนักงานทนายความของตนที่แฟชั่นไอส์แลนด์ได้เลย เนื่องจากที่บ้านมีลูก ๆ ของคุณบุ๋มอยู่ และไม่ต้องการให้เห็นภาพการจับกุม
ซึ่งทาง ทนายสายหยุด แนะนำ ทนายเพชร และ บุ๋ม ปนัดดา ว่าอย่างไรก็ตามต้องนำเด็ก ๆ ออกมาจากที่บ้าน เพราะหากมีหมายจับออกมาแล้ว มักจะมาคู่กับหมายค้นแน่นอน
ล่าสุด ทนายเพชร ทนายความของ บุ๋ม ปนัดดา ส่งรูปถ่ายคู่กับ บุ๋ม ยืนบริเวณหน้าบ้าน ย่านบึงกุ่ม ให้กับแชตกลุ่มนักข่าว หลังมีกระแสข่าวออกหมายจับ โดยยืนยันว่ารออยู่ที่บ้าน ไม่ได้หนีไปไหน
ขณะที่ทาง ทนายวิฑูรย์ ก็ได้มีการแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวเช่นกัน เพื่อช่วย ทนายเพชร ประชาสัมพันธ์อีกทาง ระบุว่า
“หากเจ้าหน้าที่ตำรวจประสงค์จะเข้าจับกุมคุณบุ๋ม ขณะนี้สามารถเดินทางไปที่บ้านได้เลยครับ เนื่องจากคุณบุ๋มอยู่ที่บ้านและพร้อมให้ความร่วมมือ Location ทนายเพชรได้แจ้งไว้ในไลน์กลุ่มนักข่าวแล้วครับ
จึงขอเรียนเชิญพี่ ๆ สื่อมวลชนที่สนใจ สามารถเดินทางไปติดตามสถานการณ์และทำข่าวได้ครับ ทั้งนี้ ผมช่วยเพื่อนประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลให้สื่อมวลชนทราบครับ”
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อ้างอิงจาก : FB ทนายวิฑูรย์ เก่งงาน
ภาพจาก : FB อนุวัต จัดให้