ชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 6 พ.ย. 2569 ไม่มีบัตร เข้าชมที่ไหนได้บ้าง
กองทัพเรือเปิด 2 จุดชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค กทม. จัดที่นั่ง 7,400 แห่ง พร้อมบริการ Shuttle Bus ฟรี
กองทัพเรือเชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ และชมความงดงามของ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2569 โดยผู้ที่ไม่ได้สำรองบัตรเข้าชมล่วงหน้า สามารถเดินทางเข้าพื้นที่ที่กองทัพเรือจัดเตรียมไว้ได้ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ราชนาวีสโมสร และหอประชุมกองทัพเรือ พร้อมมีบริการรถ Shuttle Bus ฟรี อำนวยความสะดวกในการเดินทางตั้งแต่เวลา 11.00 น.
นอกจากนี้ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือเผยแพร่ข้อมูลจากกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 ระบุว่า กทม. จัดเตรียมสถานที่และที่นั่งสำหรับประชาชนร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพิ่มเติมอีก 6 จุด รวม 7,400 ที่นั่ง ดังนี้
- ศูนย์การเรียนรู้ ศปท. จำนวน 400 ที่นั่ง
- สวนสันติชัยปราการ จำนวน 1,500 ที่นั่ง
- ใต้สะพานพระราม 8 จำนวน 4,000 ที่นั่ง
- ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า จำนวน 200 ที่นั่ง
- สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 1,000 ที่นั่ง
- วัดระฆังโฆสิตาราม จำนวน 300 ที่นั่ง
กรุงเทพมหานครยังติดตั้งจอ LED ถ่ายทอดสดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอีก 4 จุด รวม 5 จอ ได้แก่ สวนสันติชัยปราการ 2 จอ อุทยานสถานพิมุข โรงพยาบาลศิริราช 1 จอ ลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ 1 จอ และใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี 1 จอ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามพระราชพิธีผ่านจอถ่ายทอดสดได้
สำหรับพื้นที่ชมขบวนเรือที่กองทัพเรือเปิดให้ผู้ไม่มีบัตรเข้าชมทั้ง 2 แห่ง ประชาชนสามารถเข้าพื้นที่ได้ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ส่วนพื้นที่ 6 จุดที่กรุงเทพมหานครจัดเตรียมไว้ มีจำนวนที่นั่งรองรับตามประกาศ แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดการสำรองที่นั่งหรือเงื่อนไขการเข้าพื้นที่ของแต่ละแห่ง จึงควรตรวจสอบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ประจำจุดก่อนเดินทาง
ด้านกระทรวงคมนาคม โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. จัดรถโดยสาร Shuttle Bus ให้บริการฟรีในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 ตั้งแต่เวลา 11.00 ถึง 18.00 น. หรือจนกว่าประชาชนจะออกจากพื้นที่หมด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการเดินทางมาชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค รวมถึงประชาชนที่ต้องการใช้บริการเรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าเรือพายัพ
รถ Shuttle Bus ให้บริการในเส้นทางเดินรถเฉพาะกิจแบบวงกลม เริ่มต้นจากท่าเรือพายัพ ผ่านถนนนครไชยศรี ถนนสามเสน ถนนสุโขทัย ถนนนครราชสีมา ถนนราชวิถี ถนนสามเสน ถนนพระสุเมรุ ถนนดินสอ ถนนราชดำเนินกลาง ถนนหน้าพระธาตุ ถนนจันทร์ ถนนมหาราช และท่าราชินี
จากนั้นเดินทางต่อผ่านถนนสนามไชย ถนนพระพิพิธ ถนนพาหุรัด ถนนตรีเพชร ข้ามสะพานพุทธยอดฟ้า เข้าสู่ถนนประชาธิปก แยกบ้านแขก ถนนอิสรภาพ ถนนวังเดิม ถนนอรุณอมรินทร์ และสะพานอรุณอมรินทร์
เส้นทางขากลับผ่านถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนจรัญสนิทวงศ์ แยกบางพลัด ถนนราชวิถี ข้ามสะพานกรุงธน หรือสะพานซังฮี้ เข้าสู่ถนนขาว ถนนสุโขทัย ถนนสามเสน ถนนนครไชยศรี ก่อนสิ้นสุดเส้นทางที่ท่าเรือพายัพ
ภาพจาก : FB/กองทัพเรือ Royal Thai Navyประชาชนสามารถขึ้นรถ Shuttle Bus ได้ฟรีที่ป้ายหยุดรถประจำทางตลอดเส้นทางที่กำหนด โดยสังเกตป้ายหน้ารถที่มีข้อความว่า “Shuttle Bus” หรือ “วงกลม ท่าเรือพายัพ” และควรเผื่อเวลาเดินทาง เนื่องจากอาจมีการควบคุมการจราจรในพื้นที่จัดพระราชพิธี
ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2569 ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 โดยใช้เรือพระราชพิธีจำนวน 52 ลำ และกำลังพลประจำเรือประมาณ 2,200 นาย
ประชาชนสามารถร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จและชมขบวนเรือพระราชพิธีได้ตามพื้นที่ที่หน่วยงานกำหนดตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่บริเวณสะพานพระราม 8 ไปจนถึงวัดอรุณราชวราราม หรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
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