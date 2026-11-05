“องุ่น” เหรัญญิกมูลนิธิฯ โต้เพจดังแฉ แอบขนของบริจาค ไปขายต่อร้านขายของชำ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 พ.ย. 2569 15:45 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2569 15:45 น.
“องุ่น” เหรัญญิกมูลนิธิฯ โต้เพจดังแฉ แอบขนของบริจาค ไปขายต่อร้านขายของชำ

“องุ่น” เหรัญญิกมูลนิธิองค์กรทำดี ของ “บุ๋ม ปนัดดา” โต้เพจดังแฉ แอบขนของบริจาคตึกถล่ม สตง. ไปขายต่อที่ร้านขายของชำ

5 พฤศจิกายน 2569 นายอภิวุฒิ ภุมภา หรือ “องุ่น” กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิองค์กรทำดี ได้ชี้แจงในรายการ โหนกระแส หลังจากที่เพจ CSI LA ได้ออกมาแฉเกี่ยวกับบุคคลใกล้ชิด “บุ๋ม ปนัดดา” ว่า

“จิตอาสาออกมาแฉว่า ช่วงกู้ภัยที่ตึก สตง. พบของบริจาคที่นำมาแจกหน้างานคุณภาพดีๆ ยี่ห้อดังๆ เช่น มาม่าและกาแฟ หายไปบ่อยครั้งในช่วงกลางคืน

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ซึ่งตอนนั้นสามีขององุ่นศรีเป็นคนดูแลพื้นที่พอดี ประกอบกับ ‘องุ่นศรี’ ก็เปิดร้านขายของชำอยู่ด้วย จึงเกิดข้อสงสัยว่าอาจจะแอบนำของบริจาคไปขายต่อ”

FB/ CSI LA

นายอภิวุฒิ กล่าวว่า “อันนี้หนูอยากพูดมากเลยว่า ถ้าหนูขนของพวกนี้กลับไปบ้านจริง คนแถวบ้านหนูต้องเห็นแล้วค่ะพี่ แล้วร้านค้าหนูปิดไปตอนกุมภาพันธ์ 2569 เพราะว่าด้วยความที่ว่าส้มแผ่นขายดี เลยให้แม่หยุด”

องุ่น ชี้แจงในโหนกระแส
FB/ โหนกระแส [Hone-Krasae] official
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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 พ.ย. 2569 15:45 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2569 15:45 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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