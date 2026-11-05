“องุ่น” เหรัญญิกมูลนิธิฯ โต้เพจดังแฉ แอบขนของบริจาค ไปขายต่อร้านขายของชำ
“องุ่น” เหรัญญิกมูลนิธิองค์กรทำดี ของ “บุ๋ม ปนัดดา” โต้เพจดังแฉ แอบขนของบริจาคตึกถล่ม สตง. ไปขายต่อที่ร้านขายของชำ
5 พฤศจิกายน 2569 นายอภิวุฒิ ภุมภา หรือ “องุ่น” กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิองค์กรทำดี ได้ชี้แจงในรายการ โหนกระแส หลังจากที่เพจ CSI LA ได้ออกมาแฉเกี่ยวกับบุคคลใกล้ชิด “บุ๋ม ปนัดดา” ว่า
“จิตอาสาออกมาแฉว่า ช่วงกู้ภัยที่ตึก สตง. พบของบริจาคที่นำมาแจกหน้างานคุณภาพดีๆ ยี่ห้อดังๆ เช่น มาม่าและกาแฟ หายไปบ่อยครั้งในช่วงกลางคืน
ซึ่งตอนนั้นสามีขององุ่นศรีเป็นคนดูแลพื้นที่พอดี ประกอบกับ ‘องุ่นศรี’ ก็เปิดร้านขายของชำอยู่ด้วย จึงเกิดข้อสงสัยว่าอาจจะแอบนำของบริจาคไปขายต่อ”
นายอภิวุฒิ กล่าวว่า “อันนี้หนูอยากพูดมากเลยว่า ถ้าหนูขนของพวกนี้กลับไปบ้านจริง คนแถวบ้านหนูต้องเห็นแล้วค่ะพี่ แล้วร้านค้าหนูปิดไปตอนกุมภาพันธ์ 2569 เพราะว่าด้วยความที่ว่าส้มแผ่นขายดี เลยให้แม่หยุด”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ย้อนฟัง บุ๋ม ปนัดดา ลั่นพนักงานองค์กรทำดีทุกคนทำงานฟรี ไม่มีเงินเดือน
- “บุ๋ม ปนัดดา” โฟนอินกลาง โหนกระแส ขอโทษกรรมการทุกคน ลั่นรับผิดคนเดียว
- ขุดคำพูด “บุ๋ม ปนัดดา” ลั่นอายุ 50 ยกสมบัติให้ชาติ ก่อนแจงพลิก แค่ที่ดินมูลนิธิ