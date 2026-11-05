ต๊ะ นารากร ลั่นแรง หลัง บุ๋ม ปนัดดา ขอโทษ-รับผิด กลางโหนกระแส
ต๊ะ นารากร ลั่นแรง หลัง บุ๋ม ปนัดดา ขอโทษ-รับผิดทุกอย่างเพียงคนเดียว กลางรายการ โหนกระแส คนแห่กดไลก์ล้นหลาม
ต้องบอกเลยว่าข้อมูลชุดปัจจุบันเกี่ยวกับคดีมูลนิธิองค์กรทำดี ของ บุ๋ม ปนัดดา ดูท่าว่าใกล้จะได้พบกับความชัดเจนแล้ว โดยในวันนี้มีอัปเดตว่า ปอศ. ขอศาลออกหมายจับ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี และสามี ก๊อต อธิป แล้ว หลังตรวจสอบพบเส้นเงินบริจาคให้มูลนิธิองค์กรทำดี ราว 900 ล้านบาท แต่เงินถูกนำเข้ามูลนิธิฯ เพียงแค่ 20% เท่านั้น
ล่าสุดในรายการ โหนกระแส (5 พ.ย. 69) ในระหว่างที่ทีมงานกำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีการออกหมายจับคดีมูลนิธิฯ แล้วจริงหรือไม่ นั้น ทาง ทนายเพชร ได้โฟนอินเข้ามาเพื่อฝากแจ้งผ่านรายการถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า หากมีหมายจับออกมาสามารถมาหาคุณบุ๋มได้ที่สำนักงานทนายความของตนที่แฟชั่นไอส์แลนด์ได้เลย เนื่องจากที่บ้านมีลูก ๆ ของคุณบุ๋มอยู่ และไม่ต้องการให้เห็นภาพการจับกุม โดยระหว่างที่ ทนายเพชร โฟนอินเข้ารายการนั้น ทาง บุ๋ม ปนัดดา ได้มีการ พูดขอโทษคณะกรรมการมูลนิธิฯ และทุกคน รวมถึง ทนายเปิ้ล และแพตตี้ ด้วย พร้อมรับผิดทั้งหมดเพียงคนเดียว นั้น
“บุ๋ม ปนัดดา” โฟนอินกลาง โหนกระแส ขอโทษกรรมการทุกคน ลั่นรับผิดคนเดียว
เวลาต่อมา ทนายเพชร ได้มีการส่งข้อความแจ้งกลุ่มนักข่าวในภายหลังว่า คุณบุ๋มกำลังเดินทางกลับบ้านเพื่อรอหมายและเจ้าหน้าที่
ล่าสุด ต๊ะ นารากร อดีตคนสนิทในวงการข่าวของ บุ๋ม ปนัดดา ได้ออกมาเคลื่อนไหวในทันทีหลังจบรายการ โหนกระแส โดยระบุข้อความเพียงสั้น ๆ ว่า “รับผิด หรือ จำนนด้วยหลักฐาน” งานนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่เข้ามากระหน่ำกดไลก์กันอย่างล้นหลาม
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อ้างอิงจาก : FB นารากร ติยายน