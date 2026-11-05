ย้อนฟัง บุ๋ม ปนัดดา ลั่นพนักงานองค์กรทำดีทุกคนทำงานฟรี ไม่มีเงินเดือน
บุ๋ม ปนัดดา เคยยืนยัน ทีมงานองค์กรทำดีทุกคนเป็นอาสาสมัคร มาด้วยใจ ไม่มีเงินเดือน เพราะไม่ใช่มูลนิธิใหญ่โต
ย้อนบทสัมภาษณ์ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี นักแสดงและผู้ก่อตั้งมูลนิธิองค์กรทำดี ที่เคยเปิดเผยถึงรูปแบบการทำงานภายในองค์กร โดยยืนยันว่าบุคลากรทุกคนเข้ามาช่วยเหลือด้วยความสมัครใจ ไม่มีใครได้รับเงินเดือน เนื่องจากองค์กรทำดีไม่ใช่มูลนิธิขนาดใหญ่ ท่ามกลางกระแสตรวจสอบปัญหาการบริหารเงินบริจาคและการก่อสร้างอาคารมูลนิธิในปัจจุบัน
จากคลิปสัมภาษณ์ที่ถูกนำกลับมาเผยแพร่ บุ๋มกล่าวถึงการทำงานขององค์กรทำดีว่า “ทุกคนมาฟรี ไม่มีเงินเดือนค่ะ มาด้วยใจ เพราะเราไม่ใช่มูลนิธิใหญ่โตอะไร” โดยอธิบายว่าผู้ที่เข้ามาร่วมงานต่างมีความตั้งใจช่วยเหลือประชาชน และทำงานด้วยจิตอาสา ไม่ได้เข้ามาเพื่อรับผลตอบแทนเป็นเงินเดือน
คำให้สัมภาษณ์กลับมาเป็นที่สนใจในช่วงที่มูลนิธิองค์กรทำดีกำลังเผชิญข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินบริจาค หลังฝ่ายกฎหมายมูลนิธิออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 เกี่ยวกับปัญหาการก่อสร้างอาคารมูลนิธิบริเวณคลอง 8 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยระบุว่าพบประเด็นเกี่ยวกับการจ่ายเงินให้ผู้รับเหมาที่จำเป็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติม
มูลนิธิจึงมีมติให้บุ๋มยุติการปฏิบัติหน้าที่ประธานชั่วคราว พร้อมแต่งตั้ง พรพรรณ ภุมรินทร์ รองประธานกรรมการ ให้รักษาการแทน และประกาศระงับการรับบริจาคทุกช่องทางระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง ขณะที่กิจกรรมช่วยเหลือประชาชนยังคงดำเนินต่อไปตามความพร้อมของบุคลากร
ต่อมา วันที่ 29 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่มูลนิธิองค์กรทำดี คลอง 8 พบว่ายังมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครประมาณ 10 คน ปฏิบัติงานตามปกติ โดยภายในพื้นที่มีอาคารเก็บสิ่งของบริจาค อาคารรับบริจาคโลงศพ และโรงจอดรถสำหรับภารกิจช่วยเหลือประชาชน
ขณะเดียวกัน ตำรวจ ปอศ. อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินของมูลนิธิองค์กรทำดี รวมถึงการนำเงินบริจาคไปใช้ในโครงการก่อสร้าง ซึ่งบุ๋มเคยชี้แจงว่า เงินที่จ่ายให้ผู้รับเหมาเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่มูลนิธิ โดยตนเข้าใจว่าเป็นการใช้เงินเพื่อประโยชน์ขององค์กร
อย่างไรก็ตาม คำให้สัมภาษณ์ของบุ๋มที่ระบุว่าทุกคนทำงานโดยไม่มีเงินเดือน ยังไม่มีข้อมูลบัญชีรายจ่ายหรือเอกสารค่าตอบแทนบุคลากรที่ตรวจสอบได้ในขณะนี้ เพื่อยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่งของมูลนิธิไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดประวัติ องุ่น เหรัญญิกมูลนิธิบุ๋ม ปนัดดา คือใคร หลังถูกจับตาปมเงินบริจาค 100 ล้าน
- ขุดคำพูด “บุ๋ม ปนัดดา” ลั่นอายุ 50 ยกสมบัติให้ชาติ ก่อนแจงพลิก แค่ที่ดินมูลนิธิ
- ด่วน! กรมการปกครอง แจ้งความเอาผิดมูลนิธิองค์กรทำดี เรี่ยไรเงินช่วยน้ำท่วมไม่ได้รับอนุญาต