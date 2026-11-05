ย้อนฟัง บุ๋ม ปนัดดา ลั่นพนักงานองค์กรทำดีทุกคนทำงานฟรี ไม่มีเงินเดือน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 พ.ย. 2569 15:22 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2569 15:22 น.
ย้อนฟัง บุ๋ม ปนัดดา ลั่นพนักงานองค์กรทำดีทุกคนทำงานฟรี ไม่มีเงินเดือน
ภาพจากช่อง : OfficeDara

บุ๋ม ปนัดดา เคยยืนยัน ทีมงานองค์กรทำดีทุกคนเป็นอาสาสมัคร มาด้วยใจ ไม่มีเงินเดือน เพราะไม่ใช่มูลนิธิใหญ่โต

ย้อนบทสัมภาษณ์ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี นักแสดงและผู้ก่อตั้งมูลนิธิองค์กรทำดี ที่เคยเปิดเผยถึงรูปแบบการทำงานภายในองค์กร โดยยืนยันว่าบุคลากรทุกคนเข้ามาช่วยเหลือด้วยความสมัครใจ ไม่มีใครได้รับเงินเดือน เนื่องจากองค์กรทำดีไม่ใช่มูลนิธิขนาดใหญ่ ท่ามกลางกระแสตรวจสอบปัญหาการบริหารเงินบริจาคและการก่อสร้างอาคารมูลนิธิในปัจจุบัน

จากคลิปสัมภาษณ์ที่ถูกนำกลับมาเผยแพร่ บุ๋มกล่าวถึงการทำงานขององค์กรทำดีว่า “ทุกคนมาฟรี ไม่มีเงินเดือนค่ะ มาด้วยใจ เพราะเราไม่ใช่มูลนิธิใหญ่โตอะไร” โดยอธิบายว่าผู้ที่เข้ามาร่วมงานต่างมีความตั้งใจช่วยเหลือประชาชน และทำงานด้วยจิตอาสา ไม่ได้เข้ามาเพื่อรับผลตอบแทนเป็นเงินเดือน

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คำให้สัมภาษณ์กลับมาเป็นที่สนใจในช่วงที่มูลนิธิองค์กรทำดีกำลังเผชิญข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินบริจาค หลังฝ่ายกฎหมายมูลนิธิออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 เกี่ยวกับปัญหาการก่อสร้างอาคารมูลนิธิบริเวณคลอง 8 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยระบุว่าพบประเด็นเกี่ยวกับการจ่ายเงินให้ผู้รับเหมาที่จำเป็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติม

มูลนิธิจึงมีมติให้บุ๋มยุติการปฏิบัติหน้าที่ประธานชั่วคราว พร้อมแต่งตั้ง พรพรรณ ภุมรินทร์ รองประธานกรรมการ ให้รักษาการแทน และประกาศระงับการรับบริจาคทุกช่องทางระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง ขณะที่กิจกรรมช่วยเหลือประชาชนยังคงดำเนินต่อไปตามความพร้อมของบุคลากร

ต่อมา วันที่ 29 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่มูลนิธิองค์กรทำดี คลอง 8 พบว่ายังมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครประมาณ 10 คน ปฏิบัติงานตามปกติ โดยภายในพื้นที่มีอาคารเก็บสิ่งของบริจาค อาคารรับบริจาคโลงศพ และโรงจอดรถสำหรับภารกิจช่วยเหลือประชาชน

ขณะเดียวกัน ตำรวจ ปอศ. อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินของมูลนิธิองค์กรทำดี รวมถึงการนำเงินบริจาคไปใช้ในโครงการก่อสร้าง ซึ่งบุ๋มเคยชี้แจงว่า เงินที่จ่ายให้ผู้รับเหมาเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่มูลนิธิ โดยตนเข้าใจว่าเป็นการใช้เงินเพื่อประโยชน์ขององค์กร

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อย่างไรก็ตาม คำให้สัมภาษณ์ของบุ๋มที่ระบุว่าทุกคนทำงานโดยไม่มีเงินเดือน ยังไม่มีข้อมูลบัญชีรายจ่ายหรือเอกสารค่าตอบแทนบุคลากรที่ตรวจสอบได้ในขณะนี้ เพื่อยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่งของมูลนิธิไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 พ.ย. 2569 15:22 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2569 15:22 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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