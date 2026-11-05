ทนายเปิ้ล-แพตตี้ เตรียมแจ้งความ บุ๋ม ปนัดดา ข้อหา ‘ยักยอกทรัพย์มูลนิธิ’
ทนายเปิ้ล-แพตตี้ ตัวแทนคณะกรรมการมูลนิธิฯ ยืนยัน แจ้งความเอาผิด บุ๋ม ปนัดดา ข้อหา ‘ยักยอกทรัพย์มูลนิธิ’
ความคืบหน้าล่าสุดกรณีดราม่าของ บุ๋ม ปนัดดา และสามี ก๊อต อธิป รวมถึงเส้นเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี วันนี้ในรายการโหนกระแส (5 พ.ย. 69) ตัวแทนคณะกรรมการมูลนิธิองค์กรทำดี เดินทางมาร่วมเป็นแขกรับเชิญ โดยได้นำเอาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาชี้แจงข้อเท็จจริง และเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ว่าไม่ได้เกี่ยวข้อง หรือรู้เห็นกับพฤติการณ์ของอดีตประธานมูลนิธิฯ แต่อย่างใด
โดยช่วงท้ายของรายการ แพตตี้ ในฐานะรองประธานมูลนิธิฯ และ ทนายเปิ้ล ยืนยันว่า “หลังจบรายการโหนกระแสจะเดินทางไปแจ้งความ บุ๋ม ปนัดดา ในข้อหายักยอกทรัพย์ เพื่อติดตามเงินบริจาคกลับคืนมาสู่มูลนิธิฯ”
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อ้างอิงจาก : รายการโหนกระแส
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