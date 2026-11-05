ขุดคำพูด “บุ๋ม ปนัดดา” ลั่นอายุ 50 ยกสมบัติให้ชาติ ก่อนแจงพลิก แค่ที่ดินมูลนิธิ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 พ.ย. 2569 15:02 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2569 15:02 น.
ขุดคำพูด "บุ๋ม ปนัดดา" ลั่นอายุ 50 ยกสมบัติให้ชาติ ก่อนแจงพลิก แค่ที่ดินมูลนิธิ
IG/boompanadda

บุ๋ม ปนัดดา เคยประกาศยกที่ดินและอาคารมูลนิธิองค์กรทำดีเป็นสมบัติของชาติ ยืนยันแบ่งมรดกให้ลูกครบแล้ว

ย้อนคำประกาศ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี อดีตนางสาวไทยและผู้ก่อตั้งมูลนิธิองค์กรทำดี ที่เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนช่วงปลายปี 2568 ว่า เมื่ออายุครบ 50 ปี จะเซ็นยกทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิให้เป็นสมบัติของชาติ ก่อนออกมาชี้แจงในเดือนมกราคม 2569 ว่า ทรัพย์สินที่ตั้งใจยกให้คือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของมูลนิธิองค์กรทำดี คลอง 8 จังหวัดปทุมธานี ไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมด ท่ามกลางการตรวจสอบปัญหาการบริหารเงินและการก่อสร้างอาคารมูลนิธิในปัจจุบัน

ก่อนหน้านี้ บุ๋มเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงแผนการจัดการทรัพย์สินเมื่ออายุครบ 50 ปี โดยกล่าวว่า “พออายุครบ 50 บุ๋มจะเซ็นยกทุกอย่างเป็นสมบัติของชาติ ทุกคนรู้ว่าบุ๋มไม่ได้เอาไรไปแน่นอน” พร้อมอธิบายว่าทั้งที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างที่จัดเตรียมไว้สำหรับการดำเนินงานมูลนิธิ จะถูกส่งต่อให้เป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ต่อไปในอนาคต

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คำสัมภาษณ์ทำให้ผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียบางส่วนตั้งคำถามเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะตกทอดไปยังลูก โดยเฉพาะน้องอันดามัน อเล็กซ์ และอาเธอร์ รวมถึงลูกบุญธรรมที่บุ๋มรับอุปการะ จนเจ้าตัวต้องออกมาชี้แจงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @boompanadda ในวันที่ 10 มกราคม 2569 ซึ่งตรงกับวันเกิดอายุครบ 50 ปี

บุ๋มปนัดดา ดราม่า เคยบอกอายุ 50 จะยกสมบัติให้ชาติ
IG/boompanadda

บุ๋มอธิบายว่า ทรัพย์สินที่ตั้งใจเซ็นยกให้เป็นสมบัติของชาติ หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างขึ้นบนที่ดินที่ซื้อไว้เพื่อทำมูลนิธิองค์กรทำดี บริเวณรังสิตคลอง 8 จังหวัดปทุมธานี โดยตั้งใจว่าจะไม่มีทรัพย์สินส่วนนี้อยู่ภายใต้ชื่อของตนเองหลังอายุครบ 50 ปี

ส่วนทรัพย์สินส่วนตัว บุ๋มยืนยันว่าได้จัดสรรไว้สำหรับสมาชิกครอบครัวเรียบร้อยแล้ว โดยบ้าน 3 ชั้น บริเวณรามอินทรา 23 มีพื้นที่ 200 ตารางวา และห้องทั้งหมด 15 ห้อง เตรียมไว้เป็นมรดกของน้องอันดามัน ขณะที่บ้านอีกหลังบริเวณถนนนวมินทร์ มอบให้อเล็กซ์และอาเธอร์ ซึ่งบ้านทั้งสองหลังซื้อมาตั้งแต่ก่อนก่อตั้งมูลนิธิองค์กรทำดี

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นอกจากนี้ ยังมีที่ดินในจังหวัดปทุมธานีอีกหนึ่งแปลงที่เตรียมไว้ให้ลูกบุญธรรมสามารถเข้ามาพักอาศัยได้หากประสบปัญหาชีวิต พร้อมจัดเตรียมค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาจนเรียนจบทุกคน ส่วนเงินอีกก้อนแบ่งไว้ดูแลพ่อแม่ในวัยชรา และเก็บไว้ใช้จ่ายส่วนตัวหลังเกษียณ เพื่อไม่ให้เป็นภาระของลูกหลาน

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บุ๋ม ลั่นวาจา อายุ 50 จะยกสมบัติให้ชาติ
IG/boompanadda

ต่อมา วันที่ 13 มกราคม 2569 บุ๋มออกมาชี้แจงเพิ่มเติมว่า ที่ดินบางส่วนภายในพื้นที่มูลนิธิยังเป็นชื่อของตนเอง เนื่องจากเดิมตั้งใจซื้อไว้สร้างบ้านสวนสำหรับปฏิบัติธรรม แต่ภายหลังทีมงานเสนอให้นำพื้นที่มาใช้ประโยชน์ในกิจการมูลนิธิ จึงตัดสินใจสร้างอาคารปฏิบัติการ และตั้งใจโอนที่ดินส่วนที่ยังมีชื่อเป็นเจ้าของให้มูลนิธิทั้งหมด

บุ๋มยังยืนยันว่าทรัพย์สินที่เตรียมไว้ให้ลูกยังคงเป็นของลูก ส่วนสามี ก๊อต อธิป อนันทวรรณ ไม่ได้อยู่ในแผนการแบ่งทรัพย์สินส่วนนี้ โดยให้เหตุผลว่าสามีสามารถหารายได้ดูแลตัวเองได้ และตนมีความพร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูกทุกคน

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สำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน วันที่ 29 ตุลาคม 2569 มูลนิธิองค์กรทำดีออกแถลงการณ์ให้บุ๋มยุติการปฏิบัติหน้าที่ประธานชั่วคราว หลังพบข้อสงสัยเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารมูลนิธิที่คลอง 8 และการจ่ายเงินให้ผู้รับเหมา พร้อมแต่งตั้ง พรพรรณ ภุมรินทร์ รองประธานกรรมการ ให้รักษาการแทน และระงับการรับบริจาคทุกช่องทางระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง

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บุ๋ม โพสต์ล่าสุด ตายซะ
IG/boompanadda

ทั้งนี้ แม้บุ๋มเคยประกาศความตั้งใจยกที่ดินและอาคารมูลนิธิให้เป็นสมบัติของชาติ แต่จากข้อมูลที่เปิดเผยในขณะนี้ ยังไม่มีเอกสารทะเบียนที่ดินยืนยันว่าทรัพย์สินทุกส่วนที่เคยกล่าวถึงได้โอนกรรมสิทธิ์เป็นของมูลนิธิครบถ้วนแล้วหรือไม่ รวมถึงยังไม่มีข้อยืนยันว่าการใช้คำว่า “สมบัติของชาติ” หมายถึงการโอนให้หน่วยงานรัฐโดยตรง หรือการให้มูลนิธิถือครองเพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 พ.ย. 2569 15:02 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2569 15:02 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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