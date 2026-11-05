“บุ๋ม ปนัดดา” โฟนอินกลาง โหนกระแส ขอโทษกรรมการทุกคน ลั่นรับผิดคนเดียว
“บุ๋ม ปนัดดา” โฟนอินกลาง โหนกระแส ขอโทษกรรมการทุกคน ลั่นรับผิดคนเดียว หลังมีรายงาน ศาลอาญามีอนุมัติออกหมายจับ
5 พฤศจิกายน 2569 หลังจากที่มีรายงานว่าศาลอาญามีอนุมัติออกหมายจับ “บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” กับ “ก๊อต-อธิป อนันทวรรณ” กรณีมูลนิธิองค์กรทำดี โดยในรายการ โหนกระแส บุ๋ม ปนัดดา ได้โฟนอินในรายการพร้อมกล่าวว่า
“อยากจะขอโทษทุก ๆ คน ขอโทษกรรมการทุกคนด้วยค่ะ แล้วก็บุ๋มเป็นคนที่รับผิดคนเดียว อยากจะบอกทุกคนตรงนี้ค่ะ” ขณะที่ หนุ่ม กรรชัย ถามว่า “คุณบุ๋มยืนยันรับคนเดียวทั้งหมดกับสิ่งที่เกิดนะ” ทนายเพชร กล่าวว่า “ประมาณนั้นครับพี่”
ขณะที่ ทนายเปิ้ล ได้กล่าวถึงบุ๋มทั้งน้ำตาว่า “ทำไมพี่บุ๋มทำกับเราอย่างนี้ เราอุตส่าห์ไว้ใจ เหมือนพี่หลอกเราหรือเปล่า พี่หลอกเรามาแต่ต้น”
ล่าสุด บุ๋ม ปนัดดา ได้ส่งข้อความลงในแชทกลุ่มของมูลนิธิฯ โดยระบุว่า “กราบขออภัยทุกคนที่ทำให้เกิดเรื่องราวเสียหายมากมายแบบนี้ ขอโทษที่ทำให้ทุกท่านเกิดความไม่สบายใจ พี่ขออนุญาตออกจากกลุ่มเพื่อไปเคลียร์เรื่องราวตัวเองนะคะ ขอโทษทุกคนอีกครั้งค่ะ” จากนั้น บุ๋ม ปนัดดา ได้ออกจากกลุ่มแล้ว
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