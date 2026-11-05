เปิดแชต บุ๋ม ปนัดดา อ้างมูลนิธิเงินไม่เหลือแล้ว แพทตี้เผยทุ่มเงินส่วนตัวซื้อที่
โหนกระแสเปิดแชตองค์กรทำดี แพทตี้ รองประธานฯ เผย บุ๋ม ปนัดดา บอกเงินหมดตลอด อ้างนำค่าพรีเซ็นเตอร์ซื้อที่ดินให้มูลนิธิ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 รายการโหนกระแส เปิดเผยภาพแชตไลน์กลุ่มที่ใช้ประสานงานขององค์กรทำดี พร้อมสัมภาษณ์ แพทตี้ รองประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ซึ่งเล่าว่า บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี มักบอกกับทีมงานอยู่เสมอว่ามูลนิธิไม่มีเงินเหลือแล้ว เพราะใช้เงินไปจนหมด แม้จะได้รับค่าจ้างจากการเป็นพรีเซ็นเตอร์สินค้า ก็ยังนำเงินส่วนตัวมาสมทบทุนซื้อที่ดินให้มูลนิธิ
แพทตี้ระบุว่า ตลอดระยะเวลาที่ทำงานร่วมกัน บุ๋มมักพูดถึงปัญหาการเงินของมูลนิธิ โดยบอกว่าไม่มีเงินและใช้เงินจนหมดแล้ว พร้อมอธิบายว่ารายได้ส่วนตัวจากการรับงานพรีเซ็นเตอร์ถูกนำมาใช้สนับสนุนกิจกรรมขององค์กร รวมถึงการซื้อที่ดินเพื่อขยายพื้นที่ดำเนินงาน ทำให้ทีมงานรับรู้มาตลอดว่าบุ๋มต้องนำเงินส่วนตัวมาช่วยเหลือมูลนิธิ
นอกจากนี้ รายการยังนำภาพบทสนทนาในกลุ่มไลน์มาเปิดเผย โดยมีการพูดคุยเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน ทั้งค่าซ่อมเรือ ค่าเรือสำหรับทีมงาน และค่าน้ำมันในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งมีการกล่าวถึงค่าใช้จ่ายจำนวนมากในแต่ละวัน
ประเด็นคำกล่าวอ้างเรื่องเงินมูลนิธิกลับมาได้รับความสนใจ หลังมีการตรวจสอบเส้นทางเงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดี โดยก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยข้อมูลการโอนเงินจากบัญชีองค์กรทำดีไปยังผู้รับเหมาก่อสร้างหลายรายการ รวมถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับการนำเงินไปใช้ในโครงการพูลวิลลาที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเชื่อมโยงกับ ก๊อต อธิป อนันทวรรณ สามีของบุ๋ม
ก่อนหน้านี้ บุ๋มเคยชี้แจงว่า เงินที่ได้รับจากประชาชนถูกนำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและก่อสร้างอาคารมูลนิธิองค์กรทำดีที่คลอง 8 จังหวัดปทุมธานี โดยมีเป้าหมายพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชน และยืนยันว่าทรัพย์สินที่มอบให้มูลนิธิจะเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิ ไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนตัว
ต่อมา วันที่ 29 ตุลาคม 2569 มูลนิธิองค์กรทำดีออกแถลงการณ์ให้บุ๋มหยุดปฏิบัติหน้าที่ประธานชั่วคราว พร้อมแต่งตั้ง พรพรรณ ภุมรินทร์ รองประธานกรรมการ ให้รักษาการแทน และระงับการรับบริจาคทุกช่องทางระหว่างตรวจสอบปัญหาการก่อสร้างและการบริหารเงิน
ล่าสุด ตำรวจ ปอศ. อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินและการนำเงินบริจาคไปใช้ตามวัตถุประสงค์ โดยยังต้องตรวจสอบยอดเงินรับจ่ายและเอกสารทางบัญชี เพื่อให้ทราบสถานะการเงินที่แท้จริงของมูลนิธิ ส่วนคำบอกเล่าว่าเงินหมดและบุ๋มนำค่าพรีเซ็นเตอร์มาซื้อที่ดิน ยังไม่มีหลักฐานทางบัญชีที่เปิดเผยในข้อมูลชุดนี้เพื่อยืนยันจำนวนเงินหรือรายละเอียดการใช้จ่าย
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