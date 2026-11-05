“สรปุก” ขอโทษทุกคนจากใจ รับเหมือนล้มทั้งยืน ไม่คิดว่าตัวเองจะโง่ขนาดนี้
“สรปุก” ขอโทษทุกคนจากใจ รับเหมือนล้มทั้งยืน ไม่คิดว่าตัวเองจะโง่ขนาดนี้ เผนตอนนี้คุยกับ “บุ๋ม ปนัดดา” แล้ว บอกขอโทษที่ทำให้เดือดร้อน
จากประเด็นดราม่าร้อนที่สังคมกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิด กรณีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดีของ “บุ๋ม ปนัดดา” ล่าสุด “สรปุก” อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังและคนสนิทของบุ๋ม ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ก Pook Sukonta Berthebaud ว่า
“ขอโทษลูกเพจทุกคน น้องๆศิลปิน เพื่อนๆอินฟลูรวมถึงคนมีชื่อเสียงในสังคม แบรนด์ดังต่างๆ ที่รู้จักกัน ที่เราเคยบากหน้าไปขอให้มาช่วยสนับสนุนมูลนิธิ ในฐานะจิตอาสาช่วยประสาน เราเชื่อจนหมดใจว่าการช่วยเหลือเหล่านี้มันถูกนำไปส่งต่อให้คนเดือดร้อนทั้งหมด 100%
วันที่เรื่องทั้งหมดถูกเปิดเผยออกมาเหมือนล้มทัังยืน ขอโทษทุกคนจากใจเลยนะคะ ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะโง่ขนาดนี้ ไม่เคยคิดสงสัยอะไรเลย เชื่อใจเขาที่สุด
วันนี้มีโอกาสได้คุยกะพี่บุ๋ม ก็ได้แจ้งเธอว่าเรามีความจำเป็นต้องโพสต์ชี้แจง เพราะมีส่วนในการใช้เครดิตของตัวเองสนับสนุนพี่บุ๋มตลอดมา ซึ่งเธอก็เข้าใจและขอโทษเราหลายต่อหลายครั้งที่ทำให้เดือดร้อน เราก็บอกว่าอะไรทึ่ผิดพลาดไปก็แก้ไขนะ แกก็ฝากฝังให้ปกป้องเด็กๆ เราก็รับปาก
ไปเจอประโยคนี้มา และรู้สึกว่าตรงกับสังคมและชีวิตเราตอนนี้มาก“ การเป็น fc คนๆ นึง หรือการบูชาตัวบุคคลนี่มันทำให้สมองส่วนหน้าทำงานผิดปกติได้เลยนะ การควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยมี การคิดวิเคราะห์ต่ำ ไอดอลพูดไรเชื่อหมด เหมือนหมาสั่งให้นั่งก็นั่ง เหมือนควายที่สั่งให้ไถนาก็ไถ”
เคยขำ คนทึ่ถูกหลอก ว่าเขื่อไปได้ไง จนวันนึงเป็นทั้งควายทั้งหมา ซาบซึ้งรสพระธรรม และสัญญากับตัวเอง จะออกจากโครงการใครล้มเราซ้ำ เพราะวันที่ตัวเองล้มเอง ใจแหลกเป็นผุยผง จนเสียงหัวเราะหายไปจากชีวิต และเริ่มมีอาการแพนิก มันเจ็บปวดขนาดไหน
เราอยากอยูเงียบที่สุด ทะเลาะกะใครเต็มที่ก็แค่บอกว่าห่างกันแล้ว แต่เราก็รู้สึกผิดเหลือเกิน และสิ่งนี้คือความรับผิดชอบกับสังคม ไม่ใช่การซ้ำเติมค่ะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “สรปุก” เจ็บปวด! หลังรู้ความจริง ลั่นพ่ายแพ้ต่อหลักฐาน เสียใจหนักคิดว่าเป็นคนดี
- สรปุก ขออยู่จุดเดิม แม้พิรุธโผล่เพียบ พ้อ เหมือนคนอกหักซ้ำๆ ถ้าทำผิดจริงโคตรใจร้าย
- ผบช.ก. ยัน ใกล้เวลาออกหมาย คดีบุ๋ม ปนัดดา คาดชัดเจนไม่เกิน ‘พรุ่งนี้’