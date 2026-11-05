หลักฐานมัด! บุ๋ม ปนัดดา ชงมติเบิกเงินฉายเดี่ยว โอนเกินเพดาน 5 แสน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 พ.ย. 2569 14:25 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2569 14:25 น.
หลักฐานมัด! บุ๋ม ปนัดดา ชงมติเบิกเงินฉายเดี่ยว โอนเกินเพดาน 5 แสน
รายการโหนกระแส

โหนกระแสแฉเอกสารปมมอบอำนาจ บุ๋ม ปนัดดา เบิกจ่ายเงินคนเดียว พบสลิปโอนออกเกิน 5 แสนบาท สูงสุดหลักล้าน

วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2569) รายการโหนกระแส เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือมติที่ประชุมของมูลนิธิองค์กรทำดี ซึ่งมี บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เป็นประธาน โดยระบุว่ามีการจัดทำเอกสารส่งให้ธนาคาร เพื่อมอบอำนาจให้บุ๋มเบิกจ่ายเงินจากบัญชีได้เพียงคนเดียว โดยไม่ต้องให้กรรมการอีกสองคนร่วมลงนามอนุมัติ

บุ๋มมีการนำหนังสือมติที่ประชุมของมูลนิธิไปยื่นต่อธนาคาร เพื่อกำหนดให้ตนเองเป็นผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเงินแต่เพียงผู้เดียว แทนการให้กรรมการร่วมอนุมัติตามขั้นตอนที่ควรปฏิบัติ ทำให้สามารถถอนเงินจากบัญชีได้โดยไม่ต้องพึ่งพากรรมการคนอื่น

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แฉมติเอกสารลับ บุ๋ม
รายการโหนกระแส

ในรายการโหนกระแสได้มีการเปิดภาพหลักฐานการทำธุรกรรมทางการเงินหลายรายการ โดยเฉพาะสลิปโอนเงินจากบัญชีที่ปรากฏชื่อองค์กรทำดี ไปยังบัญชีของนายอภิชาติ ซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง พบรายการโอนเงินวงเงินประมาณ 1 ล้านบาท และอีกหนึ่งรายการกว่า 5 แสนบาท ทั้งสองรายการมีมูลค่าสูงกว่าเพดานการสั่งจ่ายเงินตามปกติที่ข้อบังคับมูลนิธิกำหนดไว้สำหรับประธานกรรมการ

เมื่อพิจารณาข้อบังคับมูลนิธิองค์กรทำดี หมวด 9 การเงิน ข้อ 31 ระบุว่า ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการที่ทำหน้าที่แทน มีอำนาจสั่งจ่ายเงินได้ครั้งละไม่เกิน 500,000 บาท หากเกินวงเงินต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงข้างมาก ยกเว้นกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ประธานสามารถอนุมัติได้ แต่ต้องรายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมครั้งถัดไป

บุ๋มโอนเงินเกินเพดาน
รายการโหนกระแส

ส่วนข้อ 34 กำหนดให้การสั่งจ่ายเงินของมูลนิธิโดยเช็ค ต้องมีลายมือชื่อประธานกรรมการหรือผู้ทำการแทน ร่วมกับเลขานุการหรือเหรัญญิกทุกครั้ง จึงจะเบิกจ่ายได้

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การเปิดเผยหนังสือมติที่ประชุมและหลักฐานโอนเงินครั้งนี้ จึงมีประเด็นที่ต้องตรวจสอบว่า หนังสือที่ยื่นต่อธนาคารได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอย่างถูกต้องหรือไม่ รวมถึงรายการโอนเงินที่เกิน 500,000 บาท ได้รับการอนุมัติตามข้อบังคับหรือเข้าข้อยกเว้นกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่

รายการโหนกระแส

ก่อนหน้านี้ บุ๋ม ปนัดดา เคยชี้แจงในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายนว่า ตนเป็นผู้โอนเงินให้ผู้รับเหมาตามเอกสารค่าใช้จ่ายที่ ก๊อต อธิป สามี เป็นผู้ประสานงาน โดยเข้าใจว่าเป็นเงินสำหรับก่อสร้างอาคารมูลนิธิองค์กรทำดีที่คลอง 8 จังหวัดปทุมธานี และยืนยันว่าไม่ทราบเรื่องการนำเงินไปเกี่ยวข้องกับโครงการพูลวิลล่าในจังหวัดภูเก็ต

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ส่วนการตรวจสอบเส้นทางเงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดี ตำรวจ ปอศ. อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของผู้เกี่ยวข้อง โดยประเด็นหนังสือมติที่ประชุมยังต้องตรวจสอบเอกสารต้นฉบับ เงื่อนไขอำนาจที่ธนาคารได้รับแจ้ง และหลักฐานการอนุมัติใช้เงินแต่ละครั้ง ก่อนสรุปว่ามีการฝ่าฝืนข้อบังคับมูลนิธิหรือไม่

ประธานมูลนิธิมีอำนาจเบิกเงิน
รายการโหนกระแส

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 พ.ย. 2569 14:25 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2569 14:25 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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