หลักฐานมัด! บุ๋ม ปนัดดา ชงมติเบิกเงินฉายเดี่ยว โอนเกินเพดาน 5 แสน
โหนกระแสแฉเอกสารปมมอบอำนาจ บุ๋ม ปนัดดา เบิกจ่ายเงินคนเดียว พบสลิปโอนออกเกิน 5 แสนบาท สูงสุดหลักล้าน
วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2569) รายการโหนกระแส เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือมติที่ประชุมของมูลนิธิองค์กรทำดี ซึ่งมี บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เป็นประธาน โดยระบุว่ามีการจัดทำเอกสารส่งให้ธนาคาร เพื่อมอบอำนาจให้บุ๋มเบิกจ่ายเงินจากบัญชีได้เพียงคนเดียว โดยไม่ต้องให้กรรมการอีกสองคนร่วมลงนามอนุมัติ
บุ๋มมีการนำหนังสือมติที่ประชุมของมูลนิธิไปยื่นต่อธนาคาร เพื่อกำหนดให้ตนเองเป็นผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเงินแต่เพียงผู้เดียว แทนการให้กรรมการร่วมอนุมัติตามขั้นตอนที่ควรปฏิบัติ ทำให้สามารถถอนเงินจากบัญชีได้โดยไม่ต้องพึ่งพากรรมการคนอื่น
ในรายการโหนกระแสได้มีการเปิดภาพหลักฐานการทำธุรกรรมทางการเงินหลายรายการ โดยเฉพาะสลิปโอนเงินจากบัญชีที่ปรากฏชื่อองค์กรทำดี ไปยังบัญชีของนายอภิชาติ ซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง พบรายการโอนเงินวงเงินประมาณ 1 ล้านบาท และอีกหนึ่งรายการกว่า 5 แสนบาท ทั้งสองรายการมีมูลค่าสูงกว่าเพดานการสั่งจ่ายเงินตามปกติที่ข้อบังคับมูลนิธิกำหนดไว้สำหรับประธานกรรมการ
เมื่อพิจารณาข้อบังคับมูลนิธิองค์กรทำดี หมวด 9 การเงิน ข้อ 31 ระบุว่า ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการที่ทำหน้าที่แทน มีอำนาจสั่งจ่ายเงินได้ครั้งละไม่เกิน 500,000 บาท หากเกินวงเงินต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงข้างมาก ยกเว้นกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ประธานสามารถอนุมัติได้ แต่ต้องรายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมครั้งถัดไป
ส่วนข้อ 34 กำหนดให้การสั่งจ่ายเงินของมูลนิธิโดยเช็ค ต้องมีลายมือชื่อประธานกรรมการหรือผู้ทำการแทน ร่วมกับเลขานุการหรือเหรัญญิกทุกครั้ง จึงจะเบิกจ่ายได้
การเปิดเผยหนังสือมติที่ประชุมและหลักฐานโอนเงินครั้งนี้ จึงมีประเด็นที่ต้องตรวจสอบว่า หนังสือที่ยื่นต่อธนาคารได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอย่างถูกต้องหรือไม่ รวมถึงรายการโอนเงินที่เกิน 500,000 บาท ได้รับการอนุมัติตามข้อบังคับหรือเข้าข้อยกเว้นกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่
ก่อนหน้านี้ บุ๋ม ปนัดดา เคยชี้แจงในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายนว่า ตนเป็นผู้โอนเงินให้ผู้รับเหมาตามเอกสารค่าใช้จ่ายที่ ก๊อต อธิป สามี เป็นผู้ประสานงาน โดยเข้าใจว่าเป็นเงินสำหรับก่อสร้างอาคารมูลนิธิองค์กรทำดีที่คลอง 8 จังหวัดปทุมธานี และยืนยันว่าไม่ทราบเรื่องการนำเงินไปเกี่ยวข้องกับโครงการพูลวิลล่าในจังหวัดภูเก็ต
ส่วนการตรวจสอบเส้นทางเงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดี ตำรวจ ปอศ. อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของผู้เกี่ยวข้อง โดยประเด็นหนังสือมติที่ประชุมยังต้องตรวจสอบเอกสารต้นฉบับ เงื่อนไขอำนาจที่ธนาคารได้รับแจ้ง และหลักฐานการอนุมัติใช้เงินแต่ละครั้ง ก่อนสรุปว่ามีการฝ่าฝืนข้อบังคับมูลนิธิหรือไม่
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! กรมการปกครอง แจ้งความเอาผิดมูลนิธิองค์กรทำดี เรี่ยไรเงินช่วยน้ำท่วมไม่ได้รับอนุญาต
- เปิดประวัติ องุ่น เหรัญญิกมูลนิธิบุ๋ม ปนัดดา คือใคร หลังถูกจับตาปมเงินบริจาค 100 ล้าน
- ด่วน! ปอศ.อายัดทรัพย์ บุ๋ม-ครอบครัว รถ 20 คัน เงินบัญชีกว่า 100 ล้าน