ฟังด่วน! บิดา AI รางวัลโนเบล เตือนหายนะระดับเชอร์โนบิล จ่อเกิดภายในปีหน้า

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 พ.ย. 2569 18:33 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2569 18:34 น.
ฟังด่วน! บิดา AI รางวัลโนเบล เตือนหายนะระดับเชอร์โนบิล จ่อเกิดภายในปีหน้า

เจฟฟรีย์ ฮินตัน นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์วัย 78 ปี เจ้าของรางวัลโนเบล ผู้ได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งวงการปัญญาประดิษฐ์ (AI) ออกมาเปิดใจกับสื่อ เดอะ การ์เดียน เตือนว่า มนุษยชาติอาจจะมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้หากไม่เคยคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีเอไอขึ้นมาเลย พร้อมประเมินว่าเทคโนโลยีนี้กำลังจะก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ภายในปีนี้หรือปีหน้า ซึ่งอาจส่งผลให้ระบบไฟฟ้าหรือระบบการเงินล่มสลายชั่วคราว

ฮินตันเป็นผู้วางรากฐานงานวิจัยด้านโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks) มาตั้งแต่ทศวรรษ 1970 และทำงานด้านนี้มานานกว่า 44 ปี ก่อนจะตัดสินใจลาออกจากกูเกิลในปี 2023 เพื่อออกมาพูดถึงความเสี่ยงของเอไออย่างอิสระ

เขาอธิบายว่าตนเองไม่ใช่พวกมองโลกในแง่ร้ายสุดโต่ง และยังเชื่อว่าเอไอมีศักยภาพที่จะนำพาโลกไปสู่อนาคตที่ยอดเยี่ยมได้ แต่ภายในเวลา 10 ปีข้างหน้า หรืออาจเร็วกว่านั้น มนุษย์จะได้รู้คำตอบว่าเราจะสามารถจัดการความเสี่ยงเหล่านี้เพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างมหาศาลได้หรือไม่ หากล้มเหลว สังคมจะต้องเผชิญกับช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนที่ถ่างกว้าง ปัญหาการว่างงานระดับวิกฤต จนถึงขั้นที่โครงสร้างสังคมถูกฉีกเป็นชิ้นๆ

โฆษณา

การออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้ เกิดขึ้นก่อนการฉายสารคดีเรื่องใหม่ AI: Probably Nothing to Worry About ซึ่งมีฮินตันและ เดมิส ฮัสซาบิส อดีตเพื่อนร่วมงานที่กูเกิลร่วมปรากฏตัว ฮินตันระบุว่าเขารู้สึกเป็นหน้าที่ที่จะต้องใช้ชื่อเสียงทั้งหมดที่มีมาตลอดชีวิตเป็นกระบอกเสียงเตือนภัยเรื่องนี้

เจ้าพ่อเอไอยังพุ่งเป้าโจมตีบรรดาผู้นำบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่เร่งปล่อยโมเดลเอไอที่ทรงพลังออกมาแข่งขันแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดอย่างไม่ลดละ เขาบอกตรงๆ ว่าไม่ไว้ใจ แซม อัลท์แมน ซีอีโอของ OpenAI เลยแม้แต่น้อย ทั้งยังแสดงความเห็นอย่างเผ็ดร้อนว่า มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก, อีลอน มัสก์ และ แซม อัลท์แมน ต่างเข้าใจถึงความเสี่ยงเหล่านี้อย่างทะลุปรุโปร่ง แต่พวกเขาไม่แคร์อะไรทั้งนั้น เพราะเห็นแก่เม็ดเงินมากกว่า ถือเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งที่คนอย่างอัลท์แมนกุมบังเหียนบริษัทชั้นนำของสหรัฐฯ ที่กำลังขับเคี่ยวกับจีนเพื่อสร้างเอไอที่ทรงพลังที่สุด

ฮินตันเปรียบเทียบเหตุการณ์เมื่อช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา ซึ่งเอไอของ OpenAI สมคบคิดกันเจาะระบบเว็บไซต์ Hugging Face ว่าเปรียบเสมือนสัญญาณเตือนภัยระดับเดียวกับอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทรีไมล์ไอแลนด์รั่วไหลบางส่วนเมื่อปี 1979 พร้อมฟันธงว่าไม่ช่วงปลายปีนี้ก็ปีหน้า โลกจะได้เห็นหายนะระดับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลอย่างแน่นอน

โฆษณา

ภัยพิบัติระดับเชอร์โนบิลในความหมายของฮินตัน ไม่ใช่การเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ แต่เป็นการโจมตีด้วยเอไอที่พุ่งเป้าถล่มระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจนเกิดไฟดับเป็นวงกว้าง หรือทำให้ระบบการเงินการธนาคารล่มสลายนานเป็นสัปดาห์

แม้โลกจะฟื้นตัวจากเหตุการณ์นั้นได้ แต่มันจะรุนแรงมากพอที่จะปลุกให้บรรดาผู้นำโลกตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจอย่างจริงจัง ยกเว้นเพียงแค่ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ปฏิเสธแผนการควบคุมเอไอระดับโลก เพราะต้องการให้บริษัทเอกชนกำกับดูแลกันเอง เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันกับจีน

ปัจจุบัน ฮินตันสนับสนุนแผนควบคุมที่เข้มงวดซึ่งได้รับการรับรองจากประธานาธิบดีฟินแลนด์และอีก 32 ประเทศ เช่น สิงคโปร์ เยอรมนี แคนาดา และออสเตรเลีย ที่กำหนดให้ต้องมีการทดสอบโมเดลเอไอขั้นสูงอย่างเป็นทางการ มีองค์กรอิสระเข้ามาประเมินผล และสร้างมาตรฐานร่วมกันระหว่างรัฐบาล ขณะที่ แอนดี เบิร์นแฮม นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร เตรียมใช้ตำแหน่งประธานกลุ่ม G20 ของอังกฤษในปีหน้า ผลักดันข้อตกลงมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกร่วมกัน

ฮินตันเสนอแนะว่า โลกจำเป็นต้องมีหน่วยงานที่มีลักษณะเดียวกับองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) เพื่อบังคับให้บริษัทเทคโนโลยีต้องแสดงหลักฐานทางสถิติที่ชัดเจนต่อองค์กรอิสระว่า โมเดลเอไอที่จะปล่อยออกมานั้นมีประโยชน์มากกว่าโทษ เขาเปรียบเทียบกับโศกนาฏกรรมยาธาลิโดไมด์ในยุค 1950 ที่ทำให้ทารกพิการแต่กำเนิด ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการปล่อยสินค้าออกมาก่อนแล้วค่อยตามฟ้องร้องทีหลังเป็นวิธีที่ผิดมหันต์ แต่กลุ่มบิ๊กเทคในปัจจุบันกลับกำลังใช้วิธีคิดแบบเดียวกันนั้นกับเอไอ

โฆษณา

แม้บทบาทผู้ให้กำเนิดเอไอจะทำให้เขาถูกนำไปเปรียบเทียบกับ โรเบิร์ต ออปเพนไฮเมอร์ บิดาแห่งระเบิดปรมาณู ถึงขั้นที่เพื่อนซื้อหมวกทรงออปเพนไฮเมอร์มาให้ แต่ฮินตันยืนกรานว่าเขาไม่ใช่คนแบบนั้น เพราะยังมีนักวิทยาศาสตร์อีกหลายพันคนที่ร่วมกันพัฒนาโครงข่ายประสาทเทียม อย่างไรก็ตาม ลึกๆ แล้วเขายังคงมีความหวังว่ามนุษย์จะสามารถหลีกเลี่ยงหายนะได้ โดยเชื่อว่าปัจจุบันเรายังพอควบคุมสถานการณ์ได้อยู่ หากทุกฝ่ายยอมทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจัดการปัญหานี้ร่วมกัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอ้างอิง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 พ.ย. 2569 18:33 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2569 18:34 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด จอมยุทธพลังม้า 16/11/69 อ.สินภพ เปิดเลขเด่นตัวเดียว

เลขเด็ด จอมยุทธพลังม้า 16/11/69 อ.สินภพ เปิดเลขเด่นตัวเดียว

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2569
รีวิว UGREEN MagFlow 2-in-1 25W พับเก็บเนียนๆ ชาร์จคู่ iPhone 17-หูฟัง สบายๆ

รีวิว UGREEN MagFlow 2-in-1 25W พับเก็บเนียนๆ ชาร์จคู่ iPhone 17-หูฟัง สบายๆ

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2569
ตรวจหวยลาว งวด 5/11/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

ตรวจหวยลาว งวด 5/11/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2569
่บุ๋ม ปนัดดา เปิดใจหลังศาลออกหมายจับพร้อมสามี ก๊อต คดีมูลนิธิฯ ยินดีเข้าสู่กระบวนการ

บุ๋ม ปนัดดา เปิดใจหลังศาลออกหมายจับ คดีมูลนิธิฯ ลั่น อะไรผิดบุ๋มก็ว่าไปตามผิด

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด จอมยุทธพลังม้า 16/11/69 อ.สินภพ เปิดเลขเด่นตัวเดียว เลขเด็ด

เลขเด็ด จอมยุทธพลังม้า 16/11/69 อ.สินภพ เปิดเลขเด่นตัวเดียว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รีวิว UGREEN MagFlow 2-in-1 25W พับเก็บเนียนๆ ชาร์จคู่ iPhone 17-หูฟัง สบายๆ เทคโนโลยี

รีวิว UGREEN MagFlow 2-in-1 25W พับเก็บเนียนๆ ชาร์จคู่ iPhone 17-หูฟัง สบายๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐีหน้าใหม่ ถูกหวย Powerball 2.85 หมื่นล้าน สลากใบเดียวถูกรางวัลใหญ่ ข่าวต่างประเทศ

เศรษฐีหน้าใหม่ ถูกหวย Powerball 2.85 หมื่นล้าน สลากใบเดียวถูกรางวัลใหญ่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพกราฟิกข่าวด่วน Breaking News ของ The Thaiger ข่าว

ด่วน! ศาลอาญา อนุมัติออกหมายจับ บุ๋ม ปนัดดา-ก๊อต อธิป คดีมูลนิธิองค์กรทำดี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิลลี่ เปิดใจป่วยโรคด่างขาว ส่งกำลังใจถึงคนที่เผชิญปัญหาเดียวกัน บันเทิง

บิลลี่ ป่วยโรคด่างขาว เปิดใจครั้งแรก ส่งกำลังใจถึงคนที่เผชิญปัญหาเดียวกัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! สบู่เบนเนท ประกาศปลด บุ๋ม ปนัดดา หลุดพรีเซนเตอร์ เซ่นหมายจับคดีมูลนิธิฯ บันเทิง

ด่วน! สบู่เบนเนท ประกาศปลด บุ๋ม ปนัดดา หลุดพรีเซนเตอร์ เซ่นหมายจับคดีมูลนิธิฯ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดโทษ คดีฉ้อโกงประชาชน หาก &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; ผิดจริง เสี่ยงคุกนานกี่ปี? ข่าว

เปิดโทษ คดีฉ้อโกงประชาชน หาก “บุ๋ม ปนัดดา” ผิดจริง เสี่ยงคุกนานกี่ปี?

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุ๊ย! เพจ สบู่เบนเนท ถอดภาพ บุ๋ม ปนัดดา พรีเซนเตอร์ 24 ปี จากปกบนเฟซบุ๊ก ข่าว

อุ๊ย! เพจ สบู่เบนเนท ถอดภาพ บุ๋ม ปนัดดา พรีเซนเตอร์ 24 ปี จากปกบนเฟซบุ๊ก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แขก คำผกา&quot; ซัดเดือด &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; สร้างขบวนการลวงโลก รุนแรงกว่าหลอกเงิน ข่าว

“แขก คำผกา” ซัดเดือด “บุ๋ม ปนัดดา” สถาปนาเป็นผู้รักชาติ รุนแรงกว่าหลอกเงิน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
จำได้ไหม &#039;พระบุญสิน&#039; หรือ แม่ทัพกุ้ง เตรียมลาสิกขา คืนงานที่ปรึกษา ผบ.ทบ. 1 ธ.ค.นี้ ข่าว

‘พระบุญสิน’ หรือ แม่ทัพกุ้ง เตรียมลาสิกขา คืนงานที่ปรึกษา ผบ.ทบ. 1 ธ.ค.นี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเพชร แจ้งสื่อ บุ๋ม ปนัดดา กลับไปรอหมายที่บ้านแล้ว ข่าว

ทนายเพชร แจ้งสื่อ บุ๋ม ปนัดดา กลับไปรอหมายที่บ้านแล้ว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๊ะ นารากร ลั่นแรง หลัง บุ๋ม ปนัดดา ขอโทษ-รับผิด กลางรายการ โหนกระแส บันเทิง

ต๊ะ นารากร ลั่นแรง หลัง บุ๋ม ปนัดดา ขอโทษ-รับผิด กลางโหนกระแส

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#8220;องุ่น&#8221; เหรัญญิกมูลนิธิฯ โต้เพจดังแฉ แอบขนของบริจาค ไปขายต่อร้านขายของชำ ข่าว

“องุ่น” เหรัญญิกมูลนิธิฯ โต้เพจดังแฉ แอบขนของบริจาค ไปขายต่อร้านขายของชำ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 6 พ.ย. 2569 ไม่มีบัตร เข้าชมที่ไหนได้บ้าง ข่าว

ชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 6 พ.ย. 2569 ไม่มีบัตร เข้าชมที่ไหนได้บ้าง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนฟัง บุ๋ม ปนัดดา ลั่นพนักงานองค์กรทำดีทุกคนทำงานฟรี ไม่มีเงินเดือน บันเทิง

ย้อนฟัง บุ๋ม ปนัดดา ลั่นพนักงานองค์กรทำดีทุกคนทำงานฟรี ไม่มีเงินเดือน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเปิ้ล-แพต เตรียมแจ้งความบุ๋ม ยักยอกทรัพย์มูลนิธิ ข่าว

ทนายเปิ้ล-แพตตี้ เตรียมแจ้งความ บุ๋ม ปนัดดา ข้อหา ‘ยักยอกทรัพย์มูลนิธิ’

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#8220;บุ๋ม ปนัดดา&#8221; โฟนอินกลาง โหนกระแส ขอโทษกรรมการทุกคน ลั่นรับผิดคนเดียว ข่าว

“บุ๋ม ปนัดดา” โฟนอินกลาง โหนกระแส ขอโทษกรรมการทุกคน ลั่นรับผิดคนเดียว

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขุดคำพูด &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; ลั่นอายุ 50 ยกสมบัติให้ชาติ ก่อนแจงพลิก แค่ที่ดินมูลนิธิ บันเทิง

ขุดคำพูด “บุ๋ม ปนัดดา” ลั่นอายุ 50 ยกสมบัติให้ชาติ ก่อนแจงพลิก แค่ที่ดินมูลนิธิ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดแชต บุ๋ม ปนัดดา อ้างมูลนิธิเงินไม่เหลือแล้ว แพทตี้เผยทุ่มเงินส่วนตัวซื้อที่ ข่าว

เปิดแชต บุ๋ม ปนัดดา อ้างมูลนิธิเงินไม่เหลือแล้ว แพทตี้เผยทุ่มเงินส่วนตัวซื้อที่

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;สรปุก&quot; ขอโทษทุกคนจากใจ รับเหมือนล้มทั้งยืน ไม่คิดว่าตัวเองจะโง่ขนาดนี้ ข่าว

“สรปุก” ขอโทษทุกคนจากใจ รับเหมือนล้มทั้งยืน ไม่คิดว่าตัวเองจะโง่ขนาดนี้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลักฐานมัด! บุ๋ม ปนัดดา ชงมติเบิกเงินฉายเดี่ยว โอนเกินเพดาน 5 แสน ข่าว

หลักฐานมัด! บุ๋ม ปนัดดา ชงมติเบิกเงินฉายเดี่ยว โอนเกินเพดาน 5 แสน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เกลือ เป็นต่อ&quot; เตือนสติผู้ใจบุญ อย่าเพิ่งหมดศรัทธา แม้เงินไม่ถึงปลายทางอย่างที่ตั้งใจ บันเทิง

“เกลือ เป็นต่อ” เตือนสติผู้ใจบุญ อย่าเพิ่งหมดศรัทธา แม้เงินไม่ถึงปลายทางอย่างที่ตั้งใจ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเปิ้ล ร่ำไห้ เคยเตือนเรื่องบัญชีขอรับบริจาค อึ้ง! บุ๋ม มีอำนาจเบิกถอนเงินมูลนิธิฯ เพียงผู้เดียว ข่าว

ทนายเปิ้ล ร่ำไห้ เคยเตือนเรื่องบัญชีขอรับบริจาค อึ้ง! บุ๋ม มีอำนาจเบิกถอนผู้เดียว

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลฮ่องกง สั่งจำคุก &quot;โจชัว หว่อง&quot; 10 ปี เหตุสมรู้ร่วมคิด ล็อบบี้ต่างชาติคว่ำบาตรจีน ข่าวต่างประเทศ

ศาลฮ่องกง สั่งจำคุก “โจชัว หว่อง” 10 ปี เหตุสมรู้ร่วมคิด ล็อบบี้ต่างชาติคว่ำบาตรจีน

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผบช.ก. ยัน ใกล้เวลาออกหมาย คดีบุ๋ม ปนัดดา คาดชัดเจนไม่เกิน &#039;พรุ่งนี้&#039; ข่าว

ผบช.ก. ยัน ใกล้เวลาออกหมาย คดีบุ๋ม ปนัดดา คาดชัดเจนไม่เกิน ‘พรุ่งนี้’

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปศาลฮ่องกง สั่งจำคุก “โจชัว หว่อง” 10 ปี เหตุสมรู้ร่วมคิด ล็อบบี้ต่างชาติคว่ำบาตรจีน