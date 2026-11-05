ด่วน! ศาลอาญา อนุมัติออกหมายจับ บุ๋ม ปนัดดา-ก๊อต อธิป คดีมูลนิธิองค์กรทำดี
ด่วน! ศาลอาญา อนุมัติออกหมายจับ บุ๋ม ปนัดดา-ก๊อต อธิป ปมมูลนิธิองค์กรทำดี ยืนยัน 3 ข้อหา ฉ้อโกงประชาชน, ฟอกเงิน และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
ความคืบหน้า 5 พฤศจิกายน 2569 ทางสำนักข่าว ไทยรัฐ อัปเดตความคืบหน้าคดีเงินบริจาคมูลนิธิองค์ทำดี ของ บุ๋ม ปนัดดา ภายหลัง ปอศ. ขอศาลออกหมายจับ บุ๋ม-ก๊อต หลังตรวจสอบเส้นเงินพบความผิดปกติ
ล่าสุดมีรายงานว่า เวลา 16.38 ศาลอาญาอนุมัติหมายจับ บุ๋ม-ก๊อต แล้ว ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังเดินทางไปยังบ้านพักของ บุ๋ม ปนัดดา ย่านบึงกุ่ม พร้อมหมายจับ ยืนยัน 3 ข้อหา ฉ้อโกงประชาชน, ฟอกเงิน และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
โฆษณา
ขณะที่ก่อนหน้านี้ ทนายเพชร ได้ถ่ายภาพคู่ บุ๋ม ปนัดดา ที่บริเวณหน้าบ้านพักหลังดังกล่าว พร้อมยืนยันว่าจะรอหมายอยู่บ้านไม่หนีไปไหนแน่นอน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ผบช.ก. ยัน ใกล้เวลาออกหมาย คดีบุ๋ม ปนัดดา คาดชัดเจนไม่เกิน ‘พรุ่งนี้’
- ปอศ. ขอศาลออกหมายจับ บุ๋ม-ก๊อต พบยอดเงินบริจาคมูลนิธิฯ กว่า 900 ล้าน
- ด่วน! กรมการปกครอง แจ้งความเอาผิดมูลนิธิองค์กรทำดี เรี่ยไรเงินช่วยน้ำท่วมไม่ได้รับอนุญาต
อ้างอิงจาก : ไทยรัฐออนไลน์
โฆษณา