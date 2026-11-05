“เกลือ เป็นต่อ” เตือนสติผู้ใจบุญ อย่าเพิ่งหมดศรัทธา แม้เงินไม่ถึงปลายทางอย่างที่ตั้งใจ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 พ.ย. 2569 14:17 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2569 14:17 น.
"เกลือ เป็นต่อ" เตือนสติผู้ใจบุญ อย่าเพิ่งหมดศรัทธา แม้เงินไม่ถึงปลายทางอย่างที่ตั้งใจ

“เกลือ เป็นต่อ” เตือนสติผู้ใจบุญ ท่ามกลางกระแสดราม่าเงินบริจาค อย่าเพิ่งหมดศรัทธา แม้เงินไม่ถึงปลายทางอย่างที่ตั้งใจ

ออกมาเคลื่อนไหวและให้แง่คิดดีๆ ท่ามกลางกระแสดราม่าเงินบริจาคที่กำลังร้อนแรงในสังคม สำหรับพิธีกรและนักแสดงชื่อดัง “เกลือ-กิตติ เชี่ยววงศ์กุล” หรือ “เกลือ เป็นต่อ” ที่ล่าสุดได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า

“อย่าให้สิ่งที่เกิดขึ้นภายหลัง มาทำลายความงดงามของเจตนาในวันนั้น ถึงทุกคนที่เคยบริจาคเงินด้วยความตั้งใจอยากช่วยเหลือผู้อื่น ผมอยากบอกว่า อย่าเพิ่งเสียใจหรือรู้สึกว่าความดีของตัวเองสูญเปล่าไปนะครับ

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เพราะในวันที่คุณตัดสินใจบริจาค คุณไม่ได้ทำไปเพราะหวังสิ่งตอบแทน ไม่ได้ทำเพื่อชื่อเสียง แต่ทำเพราะคุณเห็นความทุกข์ของใครบางคน แล้วอยากให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้น ความเมตตานั้นเกิดขึ้นแล้ว ความปรารถนาดีนั้นเกิดขึ้นแล้ว และหากมองในแง่ของบุญที่เกิดจากเจตนา บุญของคุณก็เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่วินาทีที่คุณตั้งใจให้

ต่อให้วันหนึ่งเราพบว่าเงินที่บริจาคไปไม่ได้ถูกนำไปใช้อย่างที่เราคาดหวัง ก็ไม่ได้หมายความว่าเจตนาดีของเราจะกลายเป็นสิ่งไร้ค่า เราอาจเสียใจได้ ผิดหวังได้ โกรธได้ และมีสิทธิ์เรียกร้องให้เกิดการตรวจสอบอย่างโปร่งใส

แต่ขออย่างหนึ่ง…อย่าให้การกระทำของคนอื่น ทำให้เราหมดศรัทธาในความดีของตัวเอง เพราะสิ่งที่คุณมอบให้ในวันนั้น ไม่ใช่แค่เงินจำนวนหนึ่ง แต่คือความหวังดีที่มนุษย์คนหนึ่งมีต่อมนุษย์อีกคนหนึ่ง และไม่มีใครย้อนเวลากลับไปลบความงดงามของจิตใจคุณในวันนั้นได้ เงินอาจไปไม่ถึงปลายทางที่เราตั้งใจ แต่ความดีในใจของผู้ให้ ไม่ได้หายไปไหนเลย”

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 พ.ย. 2569 14:17 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2569 14:17 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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