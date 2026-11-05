ทนายเปิ้ล ร่ำไห้ เคยเตือนเรื่องบัญชีขอรับบริจาค อึ้ง! บุ๋ม มีอำนาจเบิกถอนผู้เดียว
ทนายเปิ้ล ร่ำไห้ เผยเคยเตือนเรื่องบัญชีขอรับบริจาคหลายครั้ง อึ้ง! บุ๋ม ปนัดดา มีอำนาจเบิกถอนเงินมูลนิธิฯ เพียงผู้เดียว
ความคืบหน้าคดีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี ของ บุ๋ม ปนัดดา ล่าสุดในรายการ โหนกระแส ยังคงนำเสนอประเด็นร้อนของสังคมอย่างต่อเนื่องเป็นเทปที่ 6 โดยในวันนี้ (5 พ.ย. 69) มีทางทีมงานของมูลนิธิฯ มานั่งชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นในพฤติการณ์ของ บุ๋ม แต่อย่างใด
ทนายเปิ้ล ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และเป็นกรรมการ เลขานุการ มูลนิธิองค์กรทำดี หนึ่งในคนสนิทของ บุ๋ม ปนัดดา เปิดใจด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ โดยยืนยันว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ถูกตรวจสอบเงินบริจาคนี้ ไม่ทราบเรื่องการเบิกเงินจากบัญชี เรื่องบัญชีเคยพูด เคยบอก พูดตั้งแต่ต้นตั้งแต่จดมูลนิธิฯ คือเดิมทีที่เราไม่มีมูลนิธิ เราใช้บัญชีองค์กรทำดีโดยปนัดดา วงศ์ผู้ดี มาก่อน พอหลังจากจดมูลนิธิ ก็พยายามบอกเขามาตลอดหลายครั้งแล้ว ว่า ต้องปิดบัญชีแรกนะ เพราะเราจดเป็นมูลนิธิแล้ว ต้องมีบัญชีที่เป็นมูลนิธิโดยตรง ไม่งั้นจะมีปัญหาในอนาคต เขาก็อ้างว่าบัญชีนั้นสะดวกในการทำธุรกรรมผ่านแอพลิเคชั่น และยังมีคนโอนเงินเข้ามาอยู่ ถ้ามันเป็นบัญชีมูลนิธิอย่างเดียว ใครจะไปเบิกกับเขา เพราะมันต้องมีกรรมการไปเบิกด้วย
นอกจากนี้ทาง ทนายเปิ้ล ยังได้นำเอกสารวาระการประชุมมาเปิดเผย โดย เอกสารการประชุม มีวาระพิจารณาเปิดบัญชีในนาม มูลนิธิองค์กรทำดี เพราะจดเป็นมูลนิธิแล้ว แต่คณะกรรการไม่ได้เห็นด้วยและไม่เห็นชอบให้เขาเอาเงินไปใช้ส่วนตัว
อีกทั้งยังมีข้อมูลระบุว่า บุ๋มและฝ่ายบัญชี (เอาต์ซอส) ยืนยันว่า ส่งงบดุลโดยตลอดไม่เคยขาด แต่จริง ๆ แล้วไม่เคยส่งงบบัญชีเลยตั้งแต่แรก ซึ่งในเรื่องนี้ ทนายเปิ้ล ขอตรวจสอบเอกสารบัญชี และพยายามจะหาฝ่ายบัญชีที่รู้จักให้ เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพื่อความน่าไว้วางใจจะได้เป็นทีมเดียวกับทีมทนาย แต่ บุ๋ม ปนัดดา ถามกลับว่า จะดูไหว เพราะเอกสารมีเป็นคันรถ
วาระการประชุม ยังระบุอีกว่า บุ๋ม ปนัดดา ยื่นคำร้องขอเปิดบัญชีออมทรัพย์เพิ่ม และขอมีอำนาจเบิกถอนแต่เพียงผู้เดียว เพราะบุ๋มเป็นคนจ่ายไวเวลาลงหน้างาน คณะกรรมการเลยให้เขาบริหารไป ไม่มีใครกล้าถามเรื่องการใช้เงิน หรือมีเงินบริจาคเข้ามาเท่าไหร่
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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส