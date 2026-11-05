ผบช.ก. ยัน ใกล้เวลาออกหมาย คดีบุ๋ม ปนัดดา คาดชัดเจนไม่เกิน ‘พรุ่งนี้’

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 05 พ.ย. 2569 13:26 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2569 13:26 น.
ผบช.ก. ยัน ใกล้เวลาออกหมาย คดีบุ๋ม ปนัดดา คาดชัดเจนไม่เกิน 'พรุ่งนี้'

ผบช.ก. ลั่น ใกล้ถึงเวลาออกหมาย คดีมูลนิธิองค์กรทำดี ของ บุ๋ม ปนัดดา จ่อชัดเจนไม่เกินวันพรุ่งนี้ ยันหนังสือขอความเห็นใจเรื่องลูกไม่มีผล

ความคืบหน้าการตรวจสอบเส้นเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี ของ บุ๋ม ปนัดดา ล่าสุด 5 พฤศจิกายน 2569 พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) ได้ออกมาเปิดเผยถึงทิศทางของสำนวนคดีว่า

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งรัดรวบรวมพยานหลักฐานทุกมิติอย่างรอบคอบ โดยในวันนี้จะมีการประชุมร่วมกับทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ ปอศ. อีกหนึ่งรอบ ก่อนจะตัดสินใจดำเนินการขั้นเด็ดขาด

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สำหรับกระแสข่าวการเตรียมออกหมายเรียกและหมายจับ บุ๋ม ปนัดดา และ ก๊อต อธิป นั้น ทาง ผบช.ก. ระบุว่า ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน พยานนิติวิทยาศาสตร์ และพฤติกรรมของผู้ถูกกล่าวหา โดยจะมีความชัดเจนเรื่องการออกหมายจับหรือหมายเรียก “ไม่เกินวันพรุ่งนี้” ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพยานหลักฐานไปเป็นจำนวนมากแล้ว และสถานการณ์ใกล้ถึงเวลาที่ต้องดำเนินการ

ในประเด็นเรื่องหนังสือขอความอนุเคราะห์จากทางคุณบุ๋มที่ส่งผ่านระบบออนไลน์ไปยังตำรวจ ที่ระบุว่า ‘หากถูกจับกุมและไม่ได้รับการประกันตัว จะส่งผลกระทบต่อบุตรและทำให้ไม่สามารถนำทรัพย์สินมาคืนให้กับมูลนิธิได้’ นั้น

ทาง พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า หนังสือขอความอนุเคราะห์ที่ยื่นมาไม่เป็นผล ยืนยันไม่มีการต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น การดำเนินคดีทุกขั้นตอนจะปฏิบัติภายใต้มาตรฐานเดียวกับประชาชนทั่วไป โดยยึดมั่นในกรอบกฎหมายและพฤติการณ์เป็นบรรทัดฐานสำคัญ

ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการขอเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนออกหมายจับนั้น ผบช.ก. ชี้แจงว่า สามารถทำได้ตามสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา แต่เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาเงื่อนไขทางกฎหมายและพฤติกรรมในชั้นสอบสวนว่าเข้าข่ายที่จะได้รับการประกันตัวหรือไม่ ซึ่งดุลยพินิจดังกล่าวขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

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รวมถึงต้องตรวจสอบว่ามีพฤติกรรมเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานด้วยหรือไม่ อีกทั้งยังได้มีการหารือร่วมกับทางอัยการสำหรับคดีสำคัญ เพื่อให้สำนวนมีความรัดกุมถูกต้องมากที่สุด

ขณะเดียวกัน เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงประเด็นของ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ อย่าง องุ่น อภิวุฒิ ที่ออกมาระบุว่า ‘ตนเองอาจตกเป็นแพะรับบาปนั้น’ ทาง ผบช.ก. ระบุสั้น ๆ ว่า ขอไปตรวจสอบรายละเอียดก่อน เช่นเดียวกับประเด็นข้อกฎหมายเรื่องการยักยอกทรัพย์หรือความผิดฐานฟอกเงิน เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะดูจากพฤติกรรมในภาพรวมทั้งหมด และจะมีความคืบหน้าทางคดีออกมาให้ประชาชนได้รับทราบในเร็ว ๆ นี้อย่างแน่นอน

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อ้างอิงจาก :

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 05 พ.ย. 2569 13:26 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2569 13:26 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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