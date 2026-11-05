เปิดปฏิทินจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปี 2570 เช็กวันโอนครบ 12 เดือน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 พ.ย. 2569 13:05 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2569 13:05 น.
เปิดปฏิทินจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปี 2570 เช็กวันโอนครบ 12 เดือน

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปีงบ 2570 เดือนละ 600 บาท เปิดวันโอนครบ 12 เดือน พร้อมช่องทางตรวจสอบสิทธิและลงทะเบียนรับเงิน

รัฐบาลเปิดปฏิทิน จ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2570 ครบทั้ง 12 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม 2569 ถึงกันยายน 2570 สำหรับครอบครัวที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กเดือนละ 600 บาท โดยงวดถัดไปกำหนดโอนเงินในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2569 พร้อมเปิดช่องทางตรวจสอบสิทธิและลงทะเบียนสำหรับผู้ปกครองที่ยังไม่เคยยื่นคำร้อง

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เผยแพร่กำหนดการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2570 เพื่อให้พ่อแม่และผู้ปกครองทราบวันรับเงินล่วงหน้า และสามารถวางแผนค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวได้ตลอดทั้งปี

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เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นสวัสดิการของรัฐบาลสำหรับช่วยเหลือครอบครัวที่มีเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงก่อนครบ 6 ปี โดยผู้มีสิทธิตามหลักเกณฑ์จะได้รับเงินเดือนละ 600 บาทต่อเด็กหนึ่งคน ผ่านบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้

ปฏิทินจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2570 ทั้ง 12 เดือน

  1. ตุลาคม 2569 จ่ายวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2569
  2. พฤศจิกายน 2569 จ่ายวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2569
  3. ธันวาคม 2569 จ่ายวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2569
  4. มกราคม 2570 จ่ายวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2570
  5. กุมภาพันธ์ 2570 จ่ายวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2570
  6. มีนาคม 2570 จ่ายวันพุธที่ 10 มีนาคม 2570
  7. เมษายน 2570 จ่ายวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2570
  8. พฤษภาคม 2570 จ่ายวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2570
  9. มิถุนายน 2570 จ่ายวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2570
  10. กรกฎาคม 2570 จ่ายวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2570
  11. สิงหาคม 2570 จ่ายวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2570
  12. กันยายน 2570 จ่ายวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2570

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2570

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สำหรับผู้ปกครองที่ได้รับสิทธิครบทั้ง 12 เดือน จะได้รับเงินรวม 7,200 บาทต่อเด็กหนึ่งคนตลอดปีงบประมาณ ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ได้รับจริงขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่มีสิทธิและผลการตรวจสอบคุณสมบัติของแต่ละครอบครัว

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ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะการรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน csgcheck.dcy.go.th แอปพลิเคชัน เงินเด็ก และแอปพลิเคชัน ทางรัฐ

สำหรับการตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ ผู้ปกครองต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนและเลขประจำตัวประชาชนของเด็ก พร้อมรหัสยืนยันที่ปรากฏบนหน้าจอ จากนั้นกดค้นหาข้อมูลเพื่อตรวจสอบสถานะสิทธิ

ครอบครัวที่ยังไม่เคยลงทะเบียนและมีเด็กสัญชาติไทย สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินอุดหนุนได้ในพื้นที่ที่เด็กและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง โดยไม่จำเป็นต้องตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

ผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครสามารถลงทะเบียนที่สำนักงานเขต ส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองพัทยาให้ติดต่อศาลาว่าการเมืองพัทยา ขณะที่จังหวัดอื่นสามารถยื่นคำร้องได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลในพื้นที่

นอกจากนี้ ยังสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน เงินเด็ก โดยต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD ของกรมการปกครองก่อน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและอนุมัติสิทธิแล้ว การรับเงินจะมีผลตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียน ไม่ใช่การจ่ายย้อนหลังตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิดในทุกกรณี

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียน การตรวจสอบสิทธิ หรือการรับเงินอุดหนุน สามารถติดต่อศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร. 065-731-3199, 082-091-7245, 083-431-3533 และ 082-037-9767 หรือสายด่วน พม. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 พ.ย. 2569 13:05 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2569 13:05 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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