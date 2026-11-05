ด่วน! กรมการปกครอง แจ้งความเอาผิดมูลนิธิองค์กรทำดี เรี่ยไรเงินช่วยน้ำท่วมไม่ได้รับอนุญาต
กรมการปกครองร้องทุกข์กล่าวโทษมูลนิธิองค์กรทำดีและผู้เกี่ยวข้อง หลังตรวจไม่พบใบอนุญาตเรี่ยไรเงินช่วยน้ำท่วม
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีอาญากับ มูลนิธิองค์กรทำดี ของบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี และบุคคลที่เกี่ยวข้อง หลังตรวจพบการเปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านเฟซบุ๊ก แต่ไม่พบหลักฐานการขออนุญาตเรี่ยไรเงินตามกฎหมาย เข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 กรมการปกครองตรวจสอบพบว่า บัญชีเฟซบุ๊กชื่อมูลนิธิองค์กรทำดีได้เผยแพร่ข้อความและภาพประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมระบุช่องทางโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชีมูลนิธิองค์กรทำดี
จากนั้น สำนักการสอบสวนและนิติการ ส่วนทะเบียนมูลนิธิและสมาคม กรมการปกครอง ได้ตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและบริการประชาชน ในส่วนงานเรี่ยไร แต่ไม่พบรายการยื่นคำขออนุญาตหรือใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไรในชื่อมูลนิธิองค์กรทำดี รวมถึงคณะกรรมการมูลนิธิ
กรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า การเชิญชวนประชาชนบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย แม้มีวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ แต่ผู้จัดกิจกรรมต้องปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการเรี่ยไร โดยต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรก่อนเปิดรับบริจาคในลักษณะที่กฎหมายกำหนด
พฤติการณ์ของมูลนิธิองค์กรทำดีจึงเข้าข่ายฝ่าฝืน มาตรา 6 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487 ซึ่งกำหนดให้การเรี่ยไรเพื่อสาธารณประโยชน์ต้องได้รับอนุญาตก่อนดำเนินการ โดยมีบทลงโทษตามมาตรา 17 จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 200 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ด้วยเหตุนี้ กรมการปกครองจึงส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้กำกับการ สน.นางเลิ้ง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบการกระทำอันเข้าข่ายความผิด เพื่อให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีอาญากับมูลนิธิองค์กรทำดีและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
นอกจากนี้ ยังขอให้ตำรวจสืบสวนสอบสวนขยายผล หากตรวจพบพฤติการณ์อื่นที่อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายเพิ่มเติม ให้ดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างที่มูลนิธิองค์กรทำดีถูกตรวจสอบเรื่องการบริหารเงินบริจาค หลัง น.ส.บุญยนุช แสงศรี หรือ ออยศรี พร้อมผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ต่อกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการนำเงินบริจาคไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ก่อนหน้านี้ นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า มูลนิธิองค์กรทำดียังไม่เคยส่งรายงานการประชุม บัญชีรายรับรายจ่าย และงบดุลประจำปีให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบ นับตั้งแต่จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเมื่อปี 2565 โดยกระทรวงได้ส่งหนังสือให้มูลนิธินำส่งเอกสารภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 หากไม่ดำเนินการตามกำหนด จะพิจารณาใช้มาตรการทางกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ การร้องทุกข์กล่าวโทษของกรมการปกครองเป็นการขอให้ตำรวจดำเนินคดีเกี่ยวกับการเรี่ยไรเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นคนละประเด็นกับการสอบสวนข้อสงสัยเรื่องการใช้เงินบริจาคผิดวัตถุประสงค์ของตำรวจสอบสวนกลาง โดยทั้งสองเรื่องยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย
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