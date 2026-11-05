ออยศรี ลุยต่อมูลนิธิคนตื่นธรรม อ.เบียร์ จี้สอบเงินบริจาค ปมซื้อที่ดิน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 พ.ย. 2569 12:40 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2569 12:40 น.
ออยศรี ลุยต่อมูลนิธิคนตื่นธรรม อ.เบียร์ จี้สอบเงินบริจาค ปมซื้อที่ดิน
ภาพจาก : FB/ออยศรีและผองเผือก

ออยศรี เตรียมสอบมูลนิธิคนตื่นธรรมของ อ.เบียร์ ทั้งการรับบริจาคและเงินซื้อที่ดิน หลังยื่นร้องตรวจสอบองค์กรทำดี

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 ที่อาคารรัฐสภา น.ส.บุญยนุช แสงศรี หรือ ออยศรี พร้อม นายธนาคาร น้อยพิทักษ์ ทนายความ เข้ายื่นหนังสือต่อนายพิทักษ์เดช เดชเดโช สส.พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของมูลนิธิองค์กรทำดีและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากสงสัยว่าอาจมีการนำเงินบริจาคไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และเข้าข่ายการฟอกเงิน

ระหว่างให้สัมภาษณ์ ออยศรีเปิดเผยว่า หลังจากนี้จะเดินหน้าตรวจสอบมูลนิธิคนตื่นธรรมของอาจารย์เบียร์ โดยมีประเด็นที่ต้องการตรวจสอบ ได้แก่ ความถูกต้องของขั้นตอนการจัดตั้งมูลนิธิ การขออนุญาตรับบริจาคเงินจากประชาชน รวมถึงการนำเงินบริจาคไปซื้อที่ดินว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เคยประกาศไว้หรือไม่ ซึ่งขณะนี้ทีมงานได้รวบรวมพยานหลักฐานไว้เรียบร้อยแล้ว และเตรียมนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบต่อไป

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สำหรับกรณีมูลนิธิองค์กรทำดี ออยศรีเล่าว่า จุดเริ่มต้นเกิดจากการบริจาคเงินเพียง 1,000 บาท ก่อนสังเกตเห็นความผิดปกติเกี่ยวกับบัญชีรับบริจาคที่มีการสลับใช้ระหว่างบัญชีส่วนตัวกับบัญชีมูลนิธิ จึงเกิดข้อสงสัยว่าเงินที่ประชาชนบริจาคถูกนำไปใช้อย่างไร และตรงตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้หรือไม่

นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงภาพสิ่งของบริจาคจากประชาชนที่ถูกทิ้งกองไว้ในสภาพคล้ายกองขยะ โดยมองว่าเป็นการเหยียดหยามน้ำใจและศักดิ์ศรีของคนไทยที่ตั้งใจช่วยเหลือผู้เดือดร้อน พร้อมตั้งคำถามว่าการทำงานช่วยเหลือสังคมที่ผ่านมาเกิดจากความตั้งใจจริง หรือมีการใช้ภาพการทำความดีเพื่อรับเงินบริจาคไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

ด้านนายธนาคาร น้อยพิทักษ์ ทนายความ เปิดเผยว่า หลังจากคู่กรณีเอ่ยชื่อออยศรี จึงได้พาเข้าแจ้งความร้องทุกข์และยื่นเรื่องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายแห่ง โดยยืนยันว่าจะไม่ถอยและไม่ถอนเรื่องร้องทุกข์ เนื่องจากมองว่าประเด็นที่ร้องเรียนเกี่ยวข้องกับคดีอาญา

ออยศรี เตรียมสอบมูลนิธิคนตื่นธรรมของ อ.เบียร์ ทั้งการรับบริจาคและเงินซื้อที่ดิน หลังยื่นร้องตรวจสอบองค์กรทำดี
ภาพจาก : FB/ออยศรีและผองเผือก

ทนายความยังตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน โดยอ้างว่ามีข้อมูลการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลใกล้ชิดเป็นจำนวนหลักร้อยล้านบาท รวมถึงการนำเงินไปซื้อทรัพย์สินและประกันชีวิตส่วนตัว จึงต้องการให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเหล่านี้ยังเป็นข้อกล่าวอ้างของฝ่ายผู้ร้องเรียนที่ต้องรอการพิสูจน์ข้อเท็จจริง

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ขณะที่นายพิทักษ์เดชชี้แจงว่า คณะกรรมาธิการจะนำหนังสือร้องเรียนเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณากลั่นกรองก่อนว่า ประเด็นที่ร้องเรียนเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานและอยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่หรือไม่ หากพบว่าเข้าเกณฑ์จะขอมติที่ประชุมเพื่อเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าชี้แจง

ประธานคณะกรรมาธิการยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ไม่มีเจตนากลั่นแกล้งบุคคลใด แต่ต้องการให้ข้อเท็จจริงปรากฏต่อประชาชน พร้อมยอมรับว่าระเบียบใหม่ของคณะกรรมาธิการทำให้กระบวนการพิจารณาคำร้องใช้เวลามากขึ้น หากผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือก็จะใช้วิธีเชิญมาให้ข้อมูล แต่หากจำเป็นก็พร้อมใช้อำนาจตามกฎหมาย

ทั้งนี้ การตรวจสอบมูลนิธิคนตื่นธรรมยังเป็นแผนดำเนินการของออยศรี ส่วนข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับบริจาคและการซื้อที่ดินยังไม่มีผลตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐยืนยันว่าพบการกระทำผิด

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 พ.ย. 2569 12:40 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2569 12:40 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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