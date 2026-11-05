จำได้ไหม ‘พี่นก นิรมล’ เมื่อ 30 ปีก่อน ย้อนวันแรก ‘ทุ่งแสงตะวัน’ รายการคู่เช้าวันเสาร์

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 พ.ย. 2569 12:55 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2569 12:56 น.
จำได้ไหม ‘พี่นก นิรมล’ เมื่อ 30 ปีก่อน ย้อนวันแรก ‘ทุ่งแสงตะวัน’ รายการคู่เช้าวันเสาร์

เพจทุ่งแสงตะวัน เผยภาพวันวานของ ‘นิรมล เมธีสุวกุล’ พร้อมเล่าที่มาจากสารคดีเด็ก ‘ทุ่งหญ้าป่าใหญ่’ สู่รายการสำหรับครอบครัวที่หลายคนโตมาด้วยกัน

ใครโตมากับ “ทุ่งแสงตะวัน” คงจำรอยยิ้มของ “พี่นก” นิรมล เมธีสุวกุล ได้ดี ล่าสุดเพจทุ่งแสงตะวันหยิบภาพของพี่นกเมื่อราว 30 ปีก่อนมาวางคู่กับภาพปัจจุบัน พร้อมย้อนเรื่องราวว่า ก่อนจะมีรายการที่หลายครอบครัวคุ้นเคยในเช้าวันเสาร์ พี่นกเคยทำสารคดีเด็กอีกเรื่องที่ชื่อว่า “ทุ่งหญ้าป่าใหญ่”

ครั้งนั้นนิรมลรับหน้าที่เขียนบท ส่วน สุริยนต์ จองลีพันธ์ หรือพี่ยนต์ เป็นโปรดิวเซอร์ ทั้งคู่ทำสารคดีออกอากาศทางช่อง 7 ได้ไม่นานก็ต้องหยุดไป เพราะนิรมลมีภารกิจในฐานะหัวหน้าข่าวโทรทัศน์ของแปซิฟิคฯ เมื่อเธอลาออกในเวลาต่อมา งานสารคดีเด็กที่เคยพักไว้จึงได้กลับมาอีกครั้งในชื่อ “ทุ่งแสงตะวัน” และขยับมาเป็นรายการสำหรับทั้งครอบครัว

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เพจทุ่งแสงตะวันเล่าว่า รายการออกอากาศครั้งแรกทาง ช่อง 11 ในปี 2534 อยู่ราว 3 เดือน ก่อนย้ายไปออกอากาศทาง ช่อง 3 ในปี 2535 เจ้าของโพสต์ยังอดแซวคนดูไม่ได้ว่า ตอนนั้นเกิดกันหรือยัง เพราะสำหรับบางคน นี่คือรายการที่เคยนั่งดูตอนเด็ก ส่วนอีกหลายคนอาจเพิ่งรู้จากภาพคู่นี้ว่า เรื่องราวของทุ่งแสงตะวันเริ่มต้นมาก่อนหน้าที่ตัวเองจะเกิดเสียอีก

เสน่ห์ของ “ทุ่งแสงตะวัน” คือการให้เด็ก ๆ เป็นคนพาผู้ชมไปรู้จักบ้านของตัวเอง ผ่านเรื่องที่พวกเขาทำจริงในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่การหาอยู่หากินไปจนถึงการร่วมงานประเพณีในชุมชน เรื่องธรรมชาติและวัฒนธรรมจึงค่อย ๆ ปรากฏผ่านสิ่งที่เด็กเห็นและลงมือทำ เด็กที่ดูอยู่ทางบ้านได้รู้ว่าเพื่อนวัยเดียวกันในต่างถิ่นใช้ชีวิตอย่างไร ส่วนผู้ใหญ่ก็อาจนึกถึงวันวานของตัวเองไปด้วย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 พ.ย. 2569 12:55 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2569 12:56 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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