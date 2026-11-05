ศาลฮ่องกง สั่งจำคุก “โจชัว หว่อง” 10 ปี เหตุสมรู้ร่วมคิด ล็อบบี้ต่างชาติคว่ำบาตรจีน
ศาลฮ่องกง สั่งจำคุก “โจชัว หว่อง” 10 ปี อดีตแกนนำเรียกร้องประชาธิปไตย เหตุสมรู้ร่วมคิด ล็อบบี้ต่างชาติคว่ำบาตรจีน
สื่อต่างประเทศรายงานว่า ศาลฮ่องกงมีคำพิพากษาจำคุก “โจชัว หว่อง” อดีตแกนนำวัยรุ่นนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยวัย 30 ปี เป็นเวลา 10 ปี ในความผิดตามกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ (NSL) คดีที่สอง จากเดิมที่มีกำหนดพ้นโทษในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ จากคดีล้มล้างการปกครองเมื่อปี 2024 ที่ศาลเคยตัดสินจำคุก 4 ปี 8 เดือน
คดีดังกล่าว หว่องให้การรับสารภาพเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาว่า สมรู้ร่วมคิดเรียกร้องให้ต่างชาติคว่ำบาตรจีนและฮ่องกงในปี 2020 โดยผู้พิพากษาวิลเลียม แทม ชี้ว่าเป็นความผิดร้ายแรง เนื่องจากจำเลยใช้โซเชียลมีเดียและสื่อตะวันตกชื่อดังเคลื่อนไหว ในห้วงเวลาที่ฮ่องกงกำลังบอบช้ำจากเหตุประท้วง ศาลจึงต้องลงโทษสถานหนักเพื่อให้สอดคล้องกับความผิดและแสดงให้เห็นถึงความเกลียดชังของสังคมต่อการกระทำดังกล่าว
อัยการระบุว่า หว่องและพวกเดินหน้าสมรู้ร่วมคิดล็อบบี้สหรัฐฯ และชาติต่างๆ ให้คว่ำบาตรจีนและฮ่องกงอย่างต่อเนื่องทั้งก่อนและหลังกฎหมาย NSL บังคับใช้ โดยมีการเข้าพบนักการเมืองระดับสูงของสหรัฐฯ อย่าง แนนซี เพโลซี และมาร์โก รูบิโอ จนส่งผลให้สหรัฐฯ คว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนและฮ่องกงกว่าสิบราย ด้านโฆษกรัฐบาลฮ่องกงย้ำว่าสิทธิเสรีภาพต้องไม่ถูกนำมาใช้บังหน้าเพื่อสมรู้ร่วมคิดกับต่างชาติทำร้ายประเทศตนเอง
รัฐบาลปักกิ่งเริ่มบังคับใช้กฎหมาย NSL ในฮ่องกงเพื่อจัดการกับเหตุประท้วงใหญ่เรียกร้องประชาธิปไตยเมื่อปี 2019 โดยทางการจีนและฮ่องกงยืนยันว่ากฎหมายนี้ช่วยกระชับอำนาจเบ็ดเสร็จและฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยให้ศูนย์กลางทางการเงินแห่งนี้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มสิทธิมนุษยชนกลับวิพากษ์วิจารณ์ว่า กฎหมายดังกล่าวเป็นเพียงเครื่องมือของรัฐในการยุบกลุ่มภาคประชาสังคมและปิดปากผู้เห็นต่าง
ในจดหมายขอลดหย่อนโทษที่สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น (CNN) ได้รับ หว่องยืนยันว่าการเคลื่อนไหวของเขาไม่เคยถูกขับเคลื่อนด้วยความเกลียดชัง โดยเขาใช้เวลาว่างในเรือนจำเพื่อศึกษากฎหมายและติดตามความก้าวหน้าด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) พร้อมระบุความในใจอย่างชัดเจนว่า ความมุ่งหวังที่สำคัญที่สุดในอนาคตเมื่อเขาพ้นโทษ คือการกลับไปดูแลพ่อแม่ที่แก่ชรา
บรรยากาศหน้าศาลในวันอ่านคำพิพากษา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้วางกำลังคุมเข้มความปลอดภัย ท่ามกลางมวลชนและผู้สนับสนุนหลายสิบคนที่มารอปักหลักให้กำลังใจ บางรายมารอล่วงหน้าถึงสองคืน โดยหว่องปรากฏตัวในห้องพิจารณาคดีด้วยชุดเสื้อเชิ้ตสีกรมท่าและแว่นตากรอบดำอันเป็นเอกลักษณ์ พร้อมพยักหน้าทักทายผู้สนับสนุน
ที่มา: CNN
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