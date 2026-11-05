รีวิว UGREEN MagFlow 2-in-1 25W พับเก็บเนียนๆ ชาร์จคู่ iPhone 17-หูฟัง สบายๆ
รีวิวลองใช้งานจริง UGREEN MagFlow Magnetic 2-in-1 25W แท่นชาร์จไร้สายพับได้ขนาดพกพา ทดสอบชาร์จ iPhone 17 จาก 67% ถึง 100% ใน 64 นาที พร้อมชาร์จ Galaxy Buds3 Pro ได้ในตัวเดียว ตอบโจทย์คนชอบความสะดวก
ทุกวันนี้การพกสมาร์ตโฟนออกจากบ้านไม่ได้มีแค่โทรศัพท์เครื่องเดียว หลายคนยังมีหูฟังไร้สายที่ต้องชาร์จแบตเตอรี่เป็นประจำ ปัญหาคือแต่ละอุปกรณ์อาจต้องใช้สายชาร์จของตัวเอง ไหนจะหัวชาร์จที่ต้องพกติดกระเป๋าอีก ยิ่งเดินทางบ่อยหรือชอบทำงานนอกบ้าน ความยุ่งยากเล็ก ๆ เหล่านี้ก็กลายเป็นเรื่องน่ารำคาญได้เหมือนกัน
UGREEN MagFlow Magnetic 2-in-1 Foldable Wireless Charger 25W เป็นแท่นชาร์จไร้สายที่ออกแบบมาแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะ สามารถชาร์จสมาร์ตโฟนและหูฟังไร้สายได้จากอุปกรณ์ชิ้นเดียว รองรับการชาร์จแบบแม่เหล็กด้วยมาตรฐาน Qi2 สูงสุด 25W และพับเก็บได้จนมีขนาดเล็กพอจะใส่กระเป๋ากางเกง
หลังจากได้ทดลองใช้งานกับ iPhone 17 สิ่งที่ประทับใจไม่ใช่แค่ความเร็วในการชาร์จ แต่เป็นความสะดวกที่แทบไม่ต้องหยิบสายมาเสียบเข้ากับโทรศัพท์อีกเลย โดยเฉพาะคนที่ชอบวางโทรศัพท์ไว้บนโต๊ะทำงานและหยิบขึ้นมาใช้งานบ่อย ๆ
ทดลองชาร์จ iPhone 17 จริง จากแบตเตอรี่ 67% ถึง 100% ใช้เวลาเท่าไร?
สิ่งแรกที่อยากรู้หลังได้ลอง UGREEN MagFlow คือความเร็วในการชาร์จ เพราะแม้ผู้ผลิตจะระบุกำลังไฟสูงสุดถึง 25W แต่ตัวเลขบนกล่องอาจไม่ได้บอกทั้งหมดว่าการใช้งานจริงจะเป็นอย่างไร
ครั้งนี้เราทดลองชาร์จด้วย iPhone 17 ผ่านระบบชาร์จไร้สายแบบแม่เหล็ก โดยบันทึกเวลาและระดับแบตเตอรี่ไว้ตั้งแต่เริ่มต้นจนชาร์จเต็ม
ผลการทดสอบชาร์จ iPhone 17
- เวลา 14.49 น. เริ่มชาร์จ แบตเตอรี่ 67%
- เวลา 15.53 น. ชาร์จเต็ม 100%
- ระยะเวลารวม 1 ชั่วโมง 4 นาที
- แบตเตอรี่เพิ่มขึ้น 33% ภายใน 64 นาที
สำหรับการชาร์จแบบไร้สาย ถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจในการใช้งานทั่วไป โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่าเป็นการชาร์จในช่วงแบตเตอรี่ค่อนข้างสูง ซึ่งโทรศัพท์มักปรับลดกำลังไฟเมื่อแบตเตอรี่ใกล้เต็ม เพื่อควบคุมความร้อนและถนอมแบตเตอรี่
อย่างไรก็ตาม ผลทดสอบนี้เป็นการชาร์จเพียงหนึ่งครั้งในช่วง 67% ถึง 100% จึงยังใช้สรุปเวลาชาร์จตั้งแต่แบตเตอรี่หมดจนเต็มไม่ได้ และไม่ได้หมายความว่าแท่นชาร์จจ่ายไฟ 25W ตลอดระยะเวลา 64 นาที เพราะกำลังไฟจริงเปลี่ยนแปลงได้ตามระดับแบตเตอรี่ อุณหภูมิ และอุปกรณ์จ่ายไฟที่ใช้ร่วมกัน
สิ่งที่ชอบมากกว่าตัวเลขความเร็ว คือการวางโทรศัพท์ลงบนแท่นแล้วเริ่มชาร์จได้ทันที ไม่ต้องคอยหาหัวสาย USB-C มาเสียบเข้ากับเครื่อง เมื่อต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาใช้งานก็แค่ยกออกจากแท่น และนำกลับมาวางชาร์จได้ตามต้องการ
พับเก็บเล็กจนใส่กระเป๋ากางเกงได้ จุดเด่นที่ชอบที่สุด
หากต้องเลือกคุณสมบัติที่ประทับใจที่สุดของ UGREEN MagFlow รุ่นนี้ คงต้องยกให้เรื่องขนาดและการพับเก็บ
ตัวแท่นชาร์จออกแบบให้พับประกบเข้าหากันได้ เมื่อพับแล้วจะมีขนาดเพียงประมาณ 6.02 x 7.26 x 2.67 เซนติเมตร ไม่ใหญ่ไปกว่าของใช้ชิ้นเล็ก ๆ ที่เราพกติดตัวเป็นประจำ
จากการลองพกพา พบว่าสามารถใส่กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋ากางเกงได้สบาย ๆ โดยไม่ต้องเตรียมพื้นที่เป็นพิเศษ ต่างจากแท่นชาร์จตั้งโต๊ะทั่วไปที่มักมีฐานขนาดใหญ่และไม่สะดวกเมื่อต้องนำออกไปใช้นอกบ้าน
เมื่อถึงที่ทำงานหรือโรงแรม เพียงนำออกมากางและต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ ก็พร้อมใช้งานเป็นแท่นชาร์จสำหรับอุปกรณ์สองชิ้น
ข้อดีอีกอย่างคือไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมสายชาร์จแยกสำหรับโทรศัพท์และหูฟังอีกต่อไป ใช้สาย USB-C เส้นเดียวจ่ายไฟให้แท่นชาร์จ จากนั้นวางอุปกรณ์ทั้งสองลงบนพื้นที่ชาร์จของตัวเองได้เลย
สำหรับคนที่เดินทางบ่อยหรือไม่ชอบให้โต๊ะทำงานมีสายไฟวางระเกะระกะ ความสะดวกนี้ถือเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้แท่นชาร์จรุ่นนี้น่าใช้
ไม่ได้ชาร์จแค่ iPhone แต่ Galaxy Buds3 Pro ก็ใช้ได้
อีกเรื่องที่ค่อนข้างประทับใจคือ UGREEN MagFlow ไม่ได้จำกัดการใช้งานเฉพาะอุปกรณ์ Apple แม้จะออกแบบมาให้รองรับการชาร์จ iPhone ผ่านระบบแม่เหล็กเป็นหลักก็ตาม
เราลองนำหูฟัง Samsung Galaxy Buds3 Pro มาวางบนพื้นที่ชาร์จด้านล่าง ปรากฏว่าสามารถชาร์จแบบไร้สายได้เช่นกัน
คุณสมบัตินี้มีประโยชน์มากสำหรับคนที่ใช้ iPhone แต่เลือกหูฟังจากแบรนด์อื่น เพราะไม่จำเป็นต้องซื้อแท่นชาร์จสำหรับ AirPods โดยเฉพาะ หรือพกสาย USB-C เพิ่มอีกเส้นไว้ชาร์จหูฟัง
ตัวแท่นชาร์จมีพื้นที่สำหรับอุปกรณ์สองตำแหน่ง ได้แก่ พื้นที่ชาร์จแม่เหล็กสำหรับ iPhone และพื้นที่ชาร์จไร้สายอีกจุดสำหรับหูฟัง โดยผู้ผลิตระบุว่ารองรับการชาร์จทั้งสองอุปกรณ์พร้อมกัน
นอกจาก Galaxy Buds3 Pro ที่เรานำมาทดลองแล้ว ยังรองรับ AirPods รุ่นที่มีเคสชาร์จไร้สาย รวมถึงอุปกรณ์อื่นที่รองรับมาตรฐานการชาร์จที่เข้ากันได้
อย่างไรก็ตาม หูฟังแต่ละรุ่นอาจต้องจัดตำแหน่งเคสบนแท่นให้ตรงกับจุดรับพลังงาน และควรตรวจสอบว่าเคสรองรับการชาร์จไร้สายก่อนใช้งาน
Qi2 25W คืออะไร ทำไมถึงน่าสนใจสำหรับคนใช้ iPhone?
UGREEN MagFlow รุ่นนี้รองรับมาตรฐาน Qi2 25W ซึ่งเป็นมาตรฐานชาร์จไร้สายรุ่นใหม่ที่พัฒนาต่อยอดจาก Qi2 เดิมที่รองรับกำลังไฟสูงสุด 15W
จุดเด่นคือใช้แม่เหล็กช่วยจัดตำแหน่งระหว่างโทรศัพท์กับแท่นชาร์จให้ตรงกัน ช่วยให้การส่งพลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดปัญหาวางโทรศัพท์ผิดตำแหน่งจนชาร์จไม่เข้า
UGREEN ระบุว่าแท่นชาร์จรุ่นนี้มีแม่เหล็ก 16 ตัว ช่วยยึดโทรศัพท์ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม พร้อมรองรับการชาร์จสูงสุด 25W สำหรับ iPhone รุ่นที่รองรับ
สำหรับผู้ใช้ iPhone 17 สามารถใช้ความสามารถของมาตรฐาน Qi2 25W ได้ แต่ความเร็วจริงยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นหัวชาร์จ สายเคเบิล อุณหภูมิ และระบบจัดการพลังงานของโทรศัพท์
ส่วน iPhone รุ่นเก่ากว่ายังสามารถใช้งานร่วมกับแท่นชาร์จได้หลายรุ่น แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกรุ่นจะรับกำลังไฟสูงสุด 25W เท่ากัน
สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ ไม่ได้ไร้สายทุกส่วนและไม่มีแบตเตอรี่ในตัว
แม้จะเรียกว่าแท่นชาร์จไร้สาย แต่ UGREEN MagFlow ไม่ใช่พาวเวอร์แบงค์ จึงไม่สามารถนำไปชาร์จโทรศัพท์ระหว่างเดินทางโดยไม่มีแหล่งจ่ายไฟได้
ตัวแท่นยังต้องเชื่อมต่อกับหัวชาร์จผ่านสาย USB-C เพื่อรับพลังงาน ข้อดีคือไม่ต้องเสียบสายเข้ากับโทรศัพท์หรือเคสหูฟังโดยตรง
UGREEN แนะนำให้ใช้หัวชาร์จกำลังไฟ 45W ขึ้นไป เพื่อให้แท่นชาร์จทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อต้องชาร์จอุปกรณ์สองชิ้นพร้อมกัน
อีกเรื่องที่ต้องทราบคือ ภายในกล่องมีสาย USB-C มาให้ แต่ไม่มีหัวชาร์จ หากยังไม่มีหัวชาร์จที่เหมาะสม อาจต้องซื้อเพิ่ม
นอกจากนี้ หากใช้เคสโทรศัพท์ที่หนามากหรือไม่มีวงแหวนแม่เหล็กรองรับ MagSafe แรงยึดเกาะอาจลดลง และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการชาร์จได้
ส่วนการชาร์จไร้สายนั้นสามารถเกิดความร้อนระหว่างใช้งานได้ตามปกติ โดยเฉพาะช่วงที่มีการจ่ายไฟสูง จึงควรหลีกเลี่ยงการวางแท่นชาร์จในบริเวณที่อากาศร้อนจัดหรือมีสิ่งของปิดทับ
UGREEN MagFlow 2-in-1 25W ราคาเท่าไร ซื้อที่ไหน?
จากการตรวจสอบรายการสินค้าบน Lazada พบว่า UGREEN MagFlow 2-in-1 Foldable Magnetic Wireless Charger 25W วางจำหน่ายโดย UGREEN Official Store ในราคา 1,990 บาท ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 โดยเป็นราคาที่แสดงบนหน้าผลการค้นหาสินค้า
ราคาจริงอาจเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชัน คูปองส่วนลด และช่วงเวลาที่สั่งซื้อ จึงควรตรวจสอบราคากับร้าน Official อีกครั้งก่อนชำระเงิน
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดสินค้าได้จากเว็บไซต์ UGREEN ประเทศไทย รวมถึงร้านค้าอย่างเป็นทางการบน Shopee, Lazada และ TikTok Shop
สรุปหลังใช้งาน UGREEN MagFlow 2-in-1 25W คุ้มไหม เหมาะกับใคร?
หลังจากได้ลองใช้งานกับ iPhone 17 และ Galaxy Buds3 Pro ส่วนตัวค่อนข้างประทับใจกับ UGREEN MagFlow 2-in-1 25W โดยเฉพาะความสะดวกในการใช้งานประจำวัน
การชาร์จ iPhone 17 จากแบตเตอรี่ 67% จนเต็ม 100% ใช้เวลา 64 นาที ส่วน Galaxy Buds3 Pro ก็สามารถนำมาวางชาร์จแบบไร้สายได้ ทำให้แท่นชาร์จเพียงชิ้นเดียวตอบโจทย์อุปกรณ์ที่ใช้อยู่ทั้งสองชิ้น
แต่สิ่งที่ทำให้อยากพกติดกระเป๋าจริง ๆ คือดีไซน์พับเก็บที่มีขนาดเล็กมาก สามารถนำไปใช้ได้ทั้งที่บ้าน โต๊ะทำงาน หรือระหว่างเดินทาง โดยไม่ต้องพกสายสำหรับชาร์จอุปกรณ์แต่ละชิ้นให้วุ่นวาย
ถ้าคุณเป็นคนใช้ iPhone และหูฟังไร้สายเป็นประจำ ชอบจัดโต๊ะทำงานให้เรียบร้อย หรือเดินทางบ่อยจนไม่อยากพกอุปกรณ์ชาร์จหลายชิ้น รุ่นนี้ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ
แต่หากต้องการอุปกรณ์ที่พกไปชาร์จโทรศัพท์ได้ทุกที่โดยไม่ต้องเสียบปลั๊ก พาวเวอร์แบงค์แม่เหล็กจะตอบโจทย์มากกว่า เพราะ UGREEN MagFlow รุ่นนี้เป็นแท่นชาร์จที่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอก
จุดที่ทำให้ UGREEN MagFlow น่าใช้ไม่ใช่แค่ตัวเลขชาร์จเร็ว 25W แต่เป็นความรู้สึกว่าเรื่องชาร์จแบตเตอรี่ในแต่ละวันง่ายขึ้นจริง ๆ หยิบโทรศัพท์ออกไปใช้แล้ววางกลับมาชาร์จได้ทันที แถมยังพับเก็บใส่กระเป๋ากางเกงได้โดยไม่เป็นภาระในการพกพา