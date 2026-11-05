เปิดกำหนดสวดพระอภิธรรม เมตตา รุ่งรัตน์ ฌาปนกิจ 8 พ.ย. วัดแสนสุข
กำหนดสวดพระอภิธรรม เมตตา รุ่งรัตน์ เริ่ม 5 พ.ย. ก่อนฌาปนกิจ 8 พ.ย. ณ วัดแสนสุข มีนบุรี
ครอบครัวดวงดาราเปิดเผยกำหนดพิธีสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ เมตตา รุ่งรัตน์ หรือ นางดาราวดี กิจสุวรรณ์ อดีตนักแสดงอาวุโส เจ้าของฉายา ไข่มุกดำแห่งเอเชีย ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 สิริอายุ 83 ปี โดยจะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลระหว่างวันที่ 5 ถึง 8 พฤศจิกายน 2569 ณ วัดแสนสุข ศาลา 5 ถนนสุวินทวงศ์ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
สำหรับกำหนดการ วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2569 จะมีพิธีรดน้ำศพ เวลา 16.00 น. และพิธีสวดพระอภิธรรม เวลา 18.30 น. จากนั้นในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน และวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน จะมีพิธีสวดพระอภิธรรม เวลา 18.30 น. ทั้งสองวัน
ส่วน วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งเป็นวันฌาปนกิจ จะเริ่มพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เวลา 11.00 น. ก่อนประกอบพิธีฌาปนกิจ เวลา 15.00 น. ณ วัดแสนสุข ศาลา 5
เมตตา รุ่งรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2485 เป็นอดีตนักแสดงหญิงที่มีผลงานทั้งภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ เคยได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่อง วัยรุ่นวัยคะนอง เมื่อปี 2505 ก่อนเสียชีวิตภายในบ้านพักย่านมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ครอบครัวดวงดาราขอเรียนเชิญญาติสนิท มิตรสหาย ตลอดจนผู้ที่เคารพรักและติดตามผลงานของเมตตา รุ่งรัตน์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น
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อ้างอิง : ดาราภาพยนตร์