เปิดกำหนดสวดพระอภิธรรม เมตตา รุ่งรัตน์ ฌาปนกิจ 8 พ.ย. วัดแสนสุข

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 พ.ย. 2569 11:39 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2569 11:39 น.
เปิดกำหนดสวดพระอภิธรรม เมตตา รุ่งรัตน์ ฌาปนกิจ 8 พ.ย. วัดแสนสุข

กำหนดสวดพระอภิธรรม เมตตา รุ่งรัตน์ เริ่ม 5 พ.ย. ก่อนฌาปนกิจ 8 พ.ย. ณ วัดแสนสุข มีนบุรี

ครอบครัวดวงดาราเปิดเผยกำหนดพิธีสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ เมตตา รุ่งรัตน์ หรือ นางดาราวดี กิจสุวรรณ์ อดีตนักแสดงอาวุโส เจ้าของฉายา ไข่มุกดำแห่งเอเชีย ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 สิริอายุ 83 ปี โดยจะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลระหว่างวันที่ 5 ถึง 8 พฤศจิกายน 2569 ณ วัดแสนสุข ศาลา 5 ถนนสุวินทวงศ์ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

สำหรับกำหนดการ วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2569 จะมีพิธีรดน้ำศพ เวลา 16.00 น. และพิธีสวดพระอภิธรรม เวลา 18.30 น. จากนั้นในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน และวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน จะมีพิธีสวดพระอภิธรรม เวลา 18.30 น. ทั้งสองวัน

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กำหนดสวดพระอภิธรรม เมตตา รุ่งรัตน์ เริ่ม 5 พ.ย.
FB/ดาราภาพยนตร์

ส่วน วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งเป็นวันฌาปนกิจ จะเริ่มพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เวลา 11.00 น. ก่อนประกอบพิธีฌาปนกิจ เวลา 15.00 น. ณ วัดแสนสุข ศาลา 5

เมตตา รุ่งรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2485 เป็นอดีตนักแสดงหญิงที่มีผลงานทั้งภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ เคยได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่อง วัยรุ่นวัยคะนอง เมื่อปี 2505 ก่อนเสียชีวิตภายในบ้านพักย่านมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ครอบครัวดวงดาราขอเรียนเชิญญาติสนิท มิตรสหาย ตลอดจนผู้ที่เคารพรักและติดตามผลงานของเมตตา รุ่งรัตน์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น

กำหนดสวดพระอภิธรรม เมตตา รุ่งรัตน์ 2569
FB/ดาราภาพยนตร์

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อ้างอิง : ดาราภาพยนตร์

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 พ.ย. 2569 11:39 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2569 11:39 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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