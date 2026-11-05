องุ่น เหรัญญิกมูลนิธิ บุ๋ม ปล่อยโฮ หวั่นเป็นแพะรับบาป ท้าตรวจสอบเส้นทางทรัพย์สิน
องุ่น เหรัญญิก มูลนิธิฯ บุ๋ม ร่ำไห้แจงปมเงินร้อยล้าน ยอมรับโง่กฎหมายจนมีชื่อร่วมก่อตั้ง หวั่นตกเป็นแพะรับบาป ยันไม่เคยรู้เรื่องบัญชี ท้าตรวจสอบทุกเส้นทางทรัพย์สิน
จากกรณีกระแสข่าวพาดพิงถึง องุ่น อภิวุฒิ ภุมภา กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิองค์กรทำดี ว่าเป็นผู้กุมความลับเรื่องการเงินของ บุ๋ม ปนัดดา เอาไว้ และตอนนี้ได้หายตัวไปพร้อมกับทรัพย์สินมูลค่าเกือบ 100 ล้านบาท รวมถึงข่าวลือเรื่องการนำเงินบริจาคและสิ่งของไปใช้ส่วนตัว นั้น
ล่าสุดในรายการ Phutta Talk ทางคุณพุทธ อภิวรรณ กล่าวในรายการว่า องุ่น อภิวุฒิ ได้มีการติดต่อมาหาตนเพื่อขอชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดจากกระแสที่พาดพิงพุ่งเป้ามา เพื่อเคลียร์ใจให้สังคมได้รับรู้
องุ่น เหรัญญิก เปิดใจเล่าจุดเริ่มต้นว่า “ตนเองเป็นแฟนคลับของ บุ๋ม ปนัดดา และเข้ามาช่วยงานจิตอาสามาตั้งแต่ยุคแรก ต่อมาในปี 2564 บุ๋ม ปนัดดา ได้ชวนให้มาเป็นกรรมการร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อให้ระบบถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากดารารายอื่นติดภารกิจไม่สะดวก
องุ่นยอมรับตรง ๆ ว่าตนเองไม่มีความรู้เรื่องกฎหมาย และอยู่ไกลถึงจ.นครสวรรค์ แต่ด้วยความดีใจและภูมิใจที่ได้ร่วมสร้างมูลนิธิ จึงนำเอกสารมาดำเนินการโดยไม่รู้เลยว่าการมีชื่อเป็นกรรมการและเหรัญญิกจะต้องแบกรับภาระทางกฎหมายมากน้อยเพียงใด
ส่วนวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตนเพิ่งมารู้เมื่อสองปีที่แล้ว และเคยคุยกับบุ๋มว่าหากครบวาระอยากเปลี่ยนให้คนอื่นทำแทนเพราะเริ่มเหนื่อย”
สำหรับประเด็นบัญชีและการเงิน องุ่นยืนยันเสียงแข็งว่า “ทั้งตนเองและกรรมการท่านอื่นไม่เคยรู้เรื่องเงินเข้าเงินออก หรือการเบิกจ่ายเงินมูลนิธิเลยแม้แต่น้อย” ที่ผ่านมาเห็นทนายเปิ้ลพยายามทวงถามเรื่องการยื่นงบการเงินกับบุ๋มอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งบุ๋มก็ยืนยันกลับมาว่าได้จัดส่งงบเรียบร้อยแล้ว ตนและทีมงานจึงไว้วางใจ ยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดของตนเองที่ไม่ได้เข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียด
องุ่นถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความอัดอั้น พร้อมเผยว่า หลังทราบข่าวเรื่องเงินจำนวนมากถูกถอนออก 800 ล้านบาท ตนได้นั่งปรึกษากับ สรปุก จนเกิดความกังวลใจว่าพวกตนกำลังโดนหลอกหรือจะกลายเป็นแพะรับบาปในคดีนี้หรือไม่
ช่วงแรกตนไม่เชื่อข่าวลือเพราะเห็นบุ๋มลุยงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาตลอด นอนง่ายกินง่าย ใช้ชีวิตติดดินและไม่เคยมีพฤติกรรมถลุงเงินบริจาคอย่างที่ถูกกล่าวหา แต่ตอนนี้ยอมรับว่าเครียดหนักเพราะเป้าสายตาทุกคู่พุ่งตรงมาที่ตนในฐานะเหรัญญิก
พร้อมกันนี้ องุ่น ยังได้ปฏิเสธข่าวลือเรื่องมีความร่ำรวยร้อยล้าน โดยชี้แจงที่มาของรายได้ว่า ตนมีที่ดินต่างจังหวัด 4 ไร่ ทำธุรกิจขายส้มแผ่นออนไลน์ และมีหน้าที่ช่วยดูแลเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวของบุ๋ม ปนัดดา ซึ่งบุ๋มได้มอบรายได้ส่วนนี้ให้เป็นค่าตอบแทนเดือนละ 100,000 ถึง 200,000 บาท จนกระทั่งเพจถูกแฮกไป
ส่วนตุ๊กตาอาร์ตทอยและทองคำแท่งน้ำหนักสลึงเดียว 5 แท่งที่มีอยู่ ก็ซื้อจากเงินส่วนตัวที่ได้จากการทำงาน พร้อมท้าให้เจ้าหน้าที่พาไปตรวจค้นบ้านและตู้เก็บของที่ต่างจังหวัดเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจ
ส่วนประเด็นเรื่องที่ดิน 20 ไร่ที่จังหวัดปทุมธานี ที่มีภาพสิ่งของบริจาควางตากฝนนั้น องุ่น ยืนยันว่า ไม่เคยทราบเรื่องที่ดินแปลงดังกล่าวมาก่อน เพราะที่ทำการมูลนิธิย่านคลอง 8 มีอาคารจัดเก็บของอย่างเป็นระบบ ติดป้ายวันหมดอายุชัดเจน และไม่เคยนำสิ่งของไปตากแดดตากฝน ส่วนที่ดินอื่น ๆ ของครอบครัวบุ๋มตนก็ไม่เคยรู้เรื่องเช่นกัน ทราบเพียงที่ดินแปลงติดคลองที่ซื้อไว้ทำท่าเรือซ้อมเรือยามเกิดภัยพิบัติเท่านั้น
ท้ายที่สุด องุ่นระบุว่า สาเหตุที่ต้องเงียบหายไปช่วงก่อนหน้านี้ เพราะพยายามรื้อค้นรวบรวมเอกสาร ใบเสร็จ และสเตทเมนต์เพื่อเตรียมชี้แจง แม้ทนายเพชรจะเคยแนะนำให้เก็บตัวเงียบ แต่เพราะทนกระแสสังคมไม่ไหวและกลัวจะตกเป็นแพะรับบาป จึงต้องออกมาพูดความจริงกับพุทธ อภิวรรณ พร้อมเปิดทางให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าตรวจสอบทุกเส้นทางทรัพย์สิน เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเอง
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อ้างอิงจาก : รายการ Phutta Talk