สดุดีทหารกล้า “จ.ส.อ.อัตพนธ์ เยาดำ” จากไปด้วยเหตุความไม่สงบ จ.นราธิวาส
สดุดีทหารกล้า โรงเรียนสงครามพิเศษ แสดงความไว้อาลัยต่อการสูญเสีย “จ.ส.อ.อัตพนธ์ เยาดำ” จากเหตุความไม่สงบ จ.นราธิวาส
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก โรงเรียนสงครามพิเศษ ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยและสดุดีต่อการสูญเสียของ “จ.ส.อ.อัตพนธ์ เยาดำ” โดยถูกคนร้ายลอบยิง ขณะลาพักกลับบ้านในพื้นที่สุไหงปาดี จ.นราธิวาส โดยระบุว่า
“โรงเรียนสงครามพิเศษ ขออนุญาตร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสีย จ่าสิบเอก อัตพนธ์ เยาดำ (สังกัดกองร้อยทหารพรานที่ 4810 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48) จากเหตุความไม่สงบ ณ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
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ขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัว จ่าสิบเอก อัตพนธ์ เยาดำ และขอให้ดวงวิญญาณของท่านจงไปสู่สุคติ ด้วยความอาลัยและสดุดีครับ”
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