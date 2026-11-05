สดุดีทหารกล้า “จ.ส.อ.อัตพนธ์ เยาดำ” จากไปด้วยเหตุความไม่สงบ จ.นราธิวาส

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 พ.ย. 2569 11:46 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2569 11:46 น.
สดุดีทหารกล้า "จ.ส.อ.อัตพนธ์ เยาดำ" สูญเสียจากเหตุความไม่สงบ จ.นราธิวาส

สดุดีทหารกล้า โรงเรียนสงครามพิเศษ แสดงความไว้อาลัยต่อการสูญเสีย “จ.ส.อ.อัตพนธ์ เยาดำ” จากเหตุความไม่สงบ จ.นราธิวาส

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก โรงเรียนสงครามพิเศษ ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยและสดุดีต่อการสูญเสียของ “จ.ส.อ.อัตพนธ์ เยาดำ” โดยถูกคนร้ายลอบยิง ขณะลาพักกลับบ้านในพื้นที่สุไหงปาดี จ.นราธิวาส โดยระบุว่า

“โรงเรียนสงครามพิเศษ ขออนุญาตร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสีย จ่าสิบเอก อัตพนธ์ เยาดำ (สังกัดกองร้อยทหารพรานที่ 4810 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48) จากเหตุความไม่สงบ ณ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

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ขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัว จ่าสิบเอก อัตพนธ์ เยาดำ และขอให้ดวงวิญญาณของท่านจงไปสู่สุคติ ด้วยความอาลัยและสดุดีครับ”

โพสต์อาลัย จ.ส.อ.อัตพนธ์
FB/ โรงเรียนสงครามพิเศษ

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 พ.ย. 2569 11:46 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2569 11:46 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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