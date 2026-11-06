เผยเรื่องเศร้า “เมตตา รุ่งรัตน์” เผยป่วย 16 โรค น้องอยากให้ไทยมีกฎหมายการุณยฆาต

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 พ.ย. 2569 09:19 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2569 09:23 น.
ย้อนอาลัย "เมตตา รุ่งรัตน์" ประวัติ นางเอกตุ๊กตาทอง ฉายา "ไข่มุกดำแห่งเอเชีย"

ครอบครัวของอดีตนางเอก เมตตา รุ่งรัตน์ หรือ แม่เหน่ง เปิดใจเป็นครั้งแรกในวันรดน้ำศพ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 ที่วัดแสนสุข ศาลา 5 เขตมีนบุรี เผยว่าก่อนเสียชีวิต พี่สาวต้องทนกับโรคประจำตัวที่รุมเร้ามากกว่า 16 โรค

อ้อย กอบกุล น้องสาว และ เจี๊ยบ สุเมธ น้องชาย เล่าว่าโรคที่พี่สาวเผชิญมีทั้งเกาต์ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัลไซเมอร์ ต่อมไทรอยด์อักเสบ ภูมิแพ้ หอบหืด และมะเร็งลำไส้ใหญ่ ทั้งคู่บอกว่าเมตตาพูดมาตลอดว่าอยากจากไป คนที่ไม่ได้เป็นเองคงไม่รู้ว่าทรมานแค่ไหน

ทั้งสองคนยังเล่าว่า การห้ามไม่ให้พี่สาวเก็บอาวุธปืนไว้ในบ้านเป็นเรื่องยาก เพราะเมตตาสะสมปืนมานาน และเป็นนักแม่นปืนมาตั้งแต่ยังสาว

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ครอบครัวยังสะท้อนความเห็นว่า อยากให้ประเทศไทยมีกฎหมาย การุณยฆาต รองรับผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องทนทุกข์จากอาการเจ็บป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยมีสิทธิ์ตัดสินใจเรื่องชีวิตของตัวเองและจากไปอย่างไม่ทรมาน พร้อมฝากคำอำลาถึงพี่สาว ขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีและไม่ต้องเจ็บป่วยอีก

ด้าน กรุง ศรีวิไล นักแสดงรุ่นใหญ่ที่รู้จักกับเมตตามากว่า 40 ปี กล่าวถึงเพื่อนร่วมวงการว่าเป็นทั้งนักแสดงฝีมือดีและเป็นครูที่ถ่ายทอดวิชาการแสดงให้คนรุ่นหลัง อีกทั้งยังเป็นคนจิตใจดีและชอบช่วยงานบุญอยู่เสมอ

เมตตา หรือ ดาราวดี ดวงดารา ยุติบทบาทในวงการบันเทิงไปตั้งแต่ปี 2557 เพราะโรคประจำตัวบางโรคกระทบการใช้ชีวิตอย่างมาก ก่อนจะเสียชีวิตภายในบ้านพักย่านมีนบุรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 สิริอายุ 83 ปี

ก่อนหน้านี้ เพื่อนสนิทตั้งแต่วัยเด็กได้โพสต์ไว้อาลัยพร้อมเล่าความเคลื่อนไหวสุดท้ายของเมตตา ว่าเช้าวันเกิดเหตุยังส่งข้อความทางไลน์ไปหาตามปกติ และเมตตากดอ่านข้อความเมื่อเวลา 14.23 น. ก่อนที่ตนจะทราบข่าวร้ายในเวลาต่อมา ทั้งคู่เรียนด้วยกันที่โรงเรียนเฉลิมสาสน์ เคยเรียนรำละครและตีกระบี่กระบองร่วมกัน และยังติดต่อกันเรื่อยมาแม้เมตตาจะมีชื่อเสียงแล้ว โดยระยะหลังมักบ่นให้ฟังว่าสุขภาพไม่ค่อยดี

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พิธีสวดพระอภิธรรมมีถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 ก่อนประกอบพิธีฌาปนกิจในวันที่ 8 พฤศจิกายน เวลา 15.00 น. ณ วัดแสนสุข ศาลา 5

หากคุณหรือคนใกล้ตัวกำลังเครียดหรือมีความคิดทำร้ายตัวเอง โทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย 02 113 6789 เวลา 12.00-22.00 น.

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 พ.ย. 2569 09:19 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2569 09:23 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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