ภาพสุดท้าย ‘นากบุญทิ้ง’ วันส่งมอบ แววตาเศร้ามาก ตายหลังย้าย 17 วัน
เปิดภาพนากบุญทิ้งวันส่งมอบ ก่อนตาย 17 วันหลังย้ายไปศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า จ.ราชบุรี ด้านพลอยสวยโพสต์ขอโทษ ยอมรับใช้คำแรงและไม่ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ก่อน
“บุญทิ้ง” นากแสนรู้แห่งสวนสัตว์สนามจันทร์ มองออกมาจากหลังซี่กรงขนย้าย เป็นภาพชวนใจหายเมื่อรู้ว่าอีก 17 วันต่อมาเจ้าบุญทิ้งตาย ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Aree Ieamsouyngam ตัวแทนกลุ่มจิตอาสา ที่ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สวนสัตว์มาเป็นเวลาหลายปี นำภาพมาเผยแพร่ระบุว่า นี่คือภาพสุดท้ายที่ตนถ่ายไว้ในวันส่งมอบ ส่วนคลิปอื่น ๆ หายไปกับโทรศัพท์เครื่องเก่า
บุญทิ้งอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่ สวนสัตว์เทศบาลนครนครปฐม หรือสวนสัตว์สนามจันทร์ มาตั้งแต่ปี 2563 จนคุ้นเคยกับคนดูแล ช่วงปลายเดือนกันยายน 2569 มีอินฟลูสาวรายหนึ่ง เผยแพร่คลิปตั้งข้อสังเกตเรื่องสภาพกรงเลี้ยง ต่อมาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเรื่องการครอบครองนากซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ก่อนที่เทศบาลจะส่งมอบบุญทิ้งให้ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 3 (ประทับช้าง) จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2569
ศูนย์ฯ ชี้แจงว่า หลังรับตัวมาดูแล บุญทิ้งมีอาการซึม ไม่ร้อง และกินอาหารน้อยลง ก่อนตายในวันที่ 19 ตุลาคม 2569 โดยไม่พบบาดแผลตามร่างกาย เจ้าหน้าที่สันนิษฐานเบื้องต้นว่าความเครียดหลังเปลี่ยนสถานที่และผู้ดูแลอาจเกี่ยวข้อง เนื่องจากบุญทิ้งเคยอยู่ใกล้ชิดกับคนมานาน
‘พลอยสวย’ ขอโทษ ยอมรับไม่ได้ถามเจ้าหน้าที่ก่อนทำคลิป
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 เพจ Drama-addict เผยแพร่ข้อความขอโทษของ พลอยสวย อินฟลูเอนเซอร์ผู้ทำคลิป เจ้าตัวอ้างว่าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น พร้อมยอมรับว่าไม่ได้หาข้อมูลหรือสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทำคลิป และใช้คำพูดแรงเกินไปในช่วงที่เสนอว่า หากดูแลสัตว์ได้ไม่ดี ก็ควรให้สถานที่ที่พร้อมกว่ารับไปดูแล
พลอยเล่าว่า วันนั้นเธอเห็นผักผลไม้เน่าลอยอยู่ในน้ำและได้กลิ่นเหม็นจากกรง เมื่อเดินดูช่วงบ่ายแล้วไม่พบเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจทำคลิป โดยตั้งใจอยากให้กรงสะอาดขึ้นและมีคนดูแลสัตว์ หลังหน่วยงานแจ้งว่าเข้าไปทำความสะอาดและเผยภาพการปรับปรุง เธอคิดว่าเรื่องน่าจะจบลงตรงนั้น จนมาทราบจากโพสต์ในภายหลังว่าบุญทิ้งถูกย้ายแล้ว
ต่อมาเมื่อจิตอาสาแจ้งข่าวว่าบุญทิ้งตาย พลอยบอกว่าตนโทรไปยังศูนย์ฯ เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง และได้รับแจ้งให้ติดต่ออีกครั้งในเวลาราชการ ก่อนกล่าวขอโทษอีกครั้ง พร้อมย้ำว่าเจตนาที่ทำคลิปคืออยากเห็นการดูแลสัตว์ดีขึ้น
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