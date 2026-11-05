“หมอของขวัญ” แจ้งความ “บุ๋ม ปนัดดา” ปมโอนบริจาค 1 แสน ซัดโจรในคราบนักบุญ
“หมอของขวัญ” ลุยแจ้งความ “บุ๋ม ปนัดดา” ปมโอนบริจาค 1 แสน ช่วยน้ำท่วม วันนี้เวลา 11.00 น. ซัดโจรในคราบนักบุญ
5 พฤศจิกายน 2569 “หมอของขวัญ” หรือ พญ. ของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ KKC Clinic โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หลังจากก่อนหน้านี้ที่ได้มีการโพสต์ถึง “บุ๋ม ปนัดดา” หลายครั้งเกี่ยวกับกรณีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี โดยระบุว่า
“คนล้มอย่าข้าม แต่นี่ไม่ใช่คนล้มค่ะ นี่คือโจรในคราบนักบุญที่หักหลังความเชื่อความศรัทธาของเพื่อน พี่น้อง และประชาชนทั้งประเทศ เค้ายังบริสุทธิ์ตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสิน… ได้ค่ะ งั้นมาช่วยกันทำให้ศาลตัดสินได้ ง่าย เร็ว และแม่นยำมากขึ้น 11.00 น. หมอของขวัญเข้าแจ้งความบุ๋ม ปนัดดา ที่บอ.ปอศ. กรณีบริจาคเงินเข้ามูลนิธิ 100,000 บาท แล้วถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
เมื่อสังคมต้องการตัวเปิด เดี๋ยวเปิดให้ คนมีชื่อเสียงที่อกหักจากการบริจาค ตอนนี้คุณควรทำทุกอย่างให้มันถูกต้อง ทั้งกฎหมายและทำนองคลองธรรม คนผิดต้องได้รับโทษ นี่คือความยุติธรรมและความถูกต้องที่แท้จริง #อิหมอของขวัญผู้เสียหายตลอดกาล”
นอกจากนี้ หมอของขวัญ ยังได้แนบภาพสลิปการโอนเงินไปยังบัญชีมูลนิธิองค์กรทำดีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เวลา 11.05 น. เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท พร้อมระบุว่า “ช่วยน้ำท่วม”
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