สลด พ่อวัย 42 โยนลูก 2 คนตกอาคารจอดรถ ก่อนกระโดดตาม ลูกสาว 6 ขวบป่วยโรคหายาก
เกิดเหตุโศกนาฏกรรมในย่านเมาท์เลบานอน ชานเมืองพิตต์สเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา เมื่อช่วงบ่ายวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน ตามเวลาท้องถิ่น เวลาประมาณ 16.15 น. แพทริก ลินช์ พ่อวัย 42 ปี ก่อเหตุโยนลูกสองคน ได้แก่ เจมส์ ลินช์ ลูกชายวัย 8 ขวบ และแคโรไลน์ ลินช์ ลูกสาววัย 6 ขวบ ลงมาจากอาคารจอดรถ ก่อนจะกระโดดตามลงมา
เจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบเข้าช่วยเหลือและพยายามยื้อชีวิตทั้งสามคนอย่างสุดความสามารถ แต่ไม่เป็นผล ทั้งพ่อและลูกเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทั้งหมด
ตำรวจประจำเขตอัลเลเกนียืนยันข้อมูลเบื้องต้นว่า เหตุการณ์นี้เป็นการฆาตกรรมแล้วฆ่าตัวตายตาม ส่วนแรงจูงใจที่ทำให้คนเป็นพ่อตัดสินใจจบชีวิตลูกและตัวเองนั้น ยังไม่ทราบแน่ชัด
หลังเกิดเหตุ มีการเปิดเผยเรื่องราวชีวิตของหนูน้อยแคโรไลน์ ซึ่งกำลังต่อสู้กับโรคทางพันธุกรรมหายากมาตั้งแต่เกิด ข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ของ แอนนา ลินช์ ผู้เป็นแม่ ที่เคยพูดคุยกับนิตยสารท้องถิ่นเมื่อปี 2025 เล่าว่า แคโรไลน์ลืมตาดูโลกในปี 2020 ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 แพทย์ตรวจพบตั้งแต่แรกเกิดว่าเธอป่วยเป็นกลุ่มอาการวิลเลียมส์ (Williams syndrome) ซึ่งเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต พัฒนาการทางสติปัญญา และระบบหัวใจและหลอดเลือด นอกจากนี้เธอยังมีโรคหัวใจและโรคปอดขั้นรุนแรงร่วมด้วย
แอนนาเคยเล่าไว้ว่า ในตอนนั้นเธอไม่รู้จักใครที่เลี้ยงลูกพิการมาก่อน ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะต้องเริ่มต้นอย่างไร แต่อาการป่วยของลูกสาวกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญให้แอนนาร่วมก่อตั้งองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรชื่อ เดอะ อินคลูชัน คอลเลกทีฟ (The Inclusion Collective) เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องความพิการ สนับสนุนการอยู่ร่วมกันในสังคม และช่วยเหลือกลุ่มผู้ปกครองให้สามารถดูแลปกป้องสิทธิของลูกได้อย่างเข้มแข็ง
บนเพจเฟซบุ๊กขององค์กรเมื่อปีที่แล้ว เคยโพสต์ภาพสุดประทับใจของแคโรไลน์สวมแว่นตาสีแดงเข้าชุดกับที่คาดผมมินนี่เมาส์ กำลังยิ้มแย้มเล่นริบบิ้นอย่างมีความสุขในกิจกรรมนัดเล่นร่วมกันของเด็กๆ ที่องค์กรจัดขึ้นเป็นครั้งแรก
การจากไปอย่างกะทันหันของเด็กทั้งสองสร้างความโศกเศร้าให้กับชุมชนเมาท์เลบานอนอย่างมาก ฮันนี บี เฮเวน (Honey Bee Haven) สถานรับเลี้ยงเด็กที่แคโรไลน์เรียนอยู่ ประกาศปิดทำการในวันพุธเพื่อให้ครูและเจ้าหน้าที่ได้พักทำใจและเข้ารับคำปรึกษาเยียวยาจิตใจจากผู้เชี่ยวชาญ
ทางโรงเรียนออกแถลงการณ์ไว้อาลัยว่า แคโรไลน์เป็นส่วนสำคัญของชุมชน การมีอยู่ของเธอสร้างความประทับใจให้คุณครู เพื่อนร่วมชั้น และทุกคนที่รู้จัก โรงเรียนจะสืบสานคุณค่าเหล่านี้ต่อไปในทุกวันเพื่อเป็นเกียรติแก่เธอ พร้อมทั้งชื่นชมแอนนา ผู้เป็นแม่ที่ต้องเผชิญกับความสูญเสียครั้งใหญ่ ว่าเธอได้ทุ่มเทชีวิตเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ และสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อให้เด็กทุกคนได้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ
หากคุณหรือคนใกล้ตัวกำลังเครียดหรือมีความคิดทำร้ายตัวเอง โทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย 02 113 6789 เวลา 12.00-22.00 น.
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