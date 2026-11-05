หนอนในกุ้ง ตี๋น้อย เผยผลตรวจ เป็นตัวอ่อนแมลงวันหลังลาย
คืบหน้ากรณี สุกี้ตี๋น้อย ออกมาขอโทษ เปิดเผยผลตรวจสอบ หลังลูกค้าพบหนอนสีขาวใส หัวดำ ในเมนูกุ้งแก้วที่ สาขาเดอะโฟร์ท พุทธมณฑลสาย 4 จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2569 โดยร้านระบุว่าสิ่งที่พบเป็น ตัวอ่อนของแมลงวันหลังลาย พร้อมแจงมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
ร้านระบุว่าทีมตรวจสอบประกอบด้วยนักกีฏวิทยา หรือผู้เชี่ยวชาญด้านแมลง จากบริษัท เอเชียเพสท์ เซอร์วิส จำกัด 2 คน ทีมตรวจสอบและประกันคุณภาพของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และทีมตรวจสอบคุณภาพของสุกี้ตี๋น้อย ผลที่ร้านเปิดเผยระบุชนิดของตัวอ่อน แต่ยังไม่ได้ระบุว่าตัวอ่อนเข้าไปอยู่ในกุ้งแก้วในขั้นตอนใด
3 มาตรการที่สุกี้ตี๋น้อยระบุว่าจะปรับปรุง
- เพิ่มเครื่องดักแมลงบริเวณประตูเข้าออกหลังร้านอีก 1 จุด จากเดิม 6 จุด เป็น 7 จุด
- นำกุ้งแก้วเข้าตู้เย็นทันทีหลังจัดใส่ถาดเสร็จ
- ให้พนักงานสังเกตว่ามีแมลงเกาะอาหารหรือไม่ระหว่างนำไปเสิร์ฟ
อีกด้านหนึ่ง สุกี้ตี๋น้อยระบุว่า เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระทุ่มล้ม และโรงพยาบาลสามพราน เข้าตรวจคุณภาพอาหารและสุขอนามัยที่สาขาดังกล่าว โดยโพสต์ของร้านแจ้งว่ามีการลงพื้นที่ตรวจ แต่ยังไม่ได้เปิดเผยผลตรวจของเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 หน่วยงาน