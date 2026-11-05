แฟนข่าวช็อก! ผู้ประกาศหนุ่ม ประกาศอำลาช่องดัง ลั่นทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอ
แฟนข่าวใจหาย! ไอซ์ สารวัตร ผู้ประกาศข่าวหนุ่ม โพสต์โซเชียล อำลาช่องดัง ลั่น “ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอ” จิตดี ช็อก แต่เคารพการตัดสินใจน้อง
เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่น่าใจหายมาก ๆ เมื่อ ไอซ์ สารวัตร ผู้ประกาศข่าวหนุ่มฝีมือดี คู่หูคนข่าวกับ พุทธ อภิวรรณ ทางช่อง 8 โพสต์ข้อความผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า
“นับถอยหลัง..ก้าวต่อไป 2 คำนี้มันดูย้อนแย้ง แต่มักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน
นับถอยหลัง-เรื่องบ้างเรื่องมันใกล้จะจบลง เมื่อถึงตอนจบ ชีวิตก็ต้องเริ่มก้าวใหม่
ก้าวต่อไป-เมื่อม่านฉากละครปิดลง ละครเรื่องใหม่ก็เริ่มต้น คล้ายกับบทบาทชีวิตช่วงหนึ่ง เมื่อเรื่องหนึ่งจบ ชีวิตก็ต้องก้าวต่อในเรื่องใหม่ที่เข้ามา
“ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้ว ดีเสมอ” คำสอนพ่อกล่าวไว้”
ล่าสุดในช่อง Jitdee Talk ของผู้ประกาศข่าวสาวรุ่นพี่ เจี๊ยบ จิตดี ได้มีการวิดีโอคอลสัมภาษณ์ ไอซ์ สารวัตร ถึงโพสต์ดังกล่าว โดย ไอซ์ เปิดใจเสียงสั่นว่า
“อยากบอกที่แรกให้กับพี่เจี๊ยบเลย แจ้งแฟน ๆ หลังจากนี้ ไอซ์ ลาออกจากช่อง 8 แล้ว ให้รอติดตามบทบาทใหม่ หน้าที่ใหม่ว่าจะเป็นยังไง”
ทางด้าน จิตดี ได้ยินน้องรักคล้ายจะร้องไห้ก็เกิดตกใจ พร้อมเผยว่า “ไอซ์อย่าทำเสียงสั่นแบบนี้ พี่เจี๊ยบแอบช็อกนิดหนึ่ง เคารพการตัดสินใจของไอซ์ ก็คือสิ่งที่ไอซ์จะบอกเหรอ ความจริงแอบได้ยินมาบ้าง คิดว่าไม่น่าหรือยังไงเดี๋ยวก็รอความชัดเจนน้องคงบอกมั้งอะไรอย่างนี้ แต่แอบช็อกนิดหนึ่งมันเหมือนใจหาย”
ไอซ์ สารวัตร กล่าวต่อว่า “ทางช่อง 8 ก็ดีมาก ๆ ทั้งผู้ใหญ่ทั้งทีมงานทุกคนตลอดที่ทำงานอยู่ 3 ปี ไอซ์จะอยู่กับบทบาทหน้าที่ของทางช่อง 8 จนถึงสิ้นเดือน คือ 30 พฤศจิกายน
หลังจากนี้ทุกคนก็ติดตามไอซ์ ทาง Phutta Talk ก็จะมีอะไรใหม่ๆมากขึ้น ส่วนในอนาคตมันจะมีอะไรหรือว่าจะต้องไปเริ่มต้นอะไรยังไงตรงไหนยังไงก็ให้รอติดตามกัน”
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อ้างอิงจาก : FB Sarawat Kijpanit, Youtube Jitdee Talk