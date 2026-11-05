ย้อนดู เหรียญพระพิฆเนศ บุ๋ม ปนัดดา เปิดร่วมบุญสร้างอาคารมูลนิธิองค์กรทำดี
ย้อนโพสต์ บุ๋ม ปนัดดา เปิดร่วมบุญเหรียญพระพิฆเนศ 500 ถึง 2,568 บาท ประกาศนำรายได้ทั้งหมดสร้างอาคารมูลนิธิองค์กรทำดี
ย้อนกลับไปวันที่ 12 มกราคม 2568 บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี อดีตนางสาวไทยและผู้ก่อตั้งมูลนิธิองค์กรทำดี ประชาสัมพันธ์การจัดสร้างเหรียญพระพิฆเนศ รุ่นสารพัดดี มีโชค ชนะภัย โดยเปิดให้ประชาชนร่วมทำบุญรับเหรียญเนื้อทองแดง 500 บาท และเนื้อเงิน 2,568 บาท จำนวนจัดสร้างเนื้อเงิน 49 เหรียญ และเนื้อทองแดง 5,000 เหรียญ
บุ๋มประกาศว่าจะนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายไปก่อสร้างอาคารมูลนิธิองค์กรทำดี คลอง 8 จังหวัดปทุมธานี ซึ่งปัจจุบันกำลังถูกตรวจสอบปัญหาการบริหารเงินและการก่อสร้าง
สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดสร้าง รายได้ทั้งหมดจากการร่วมทำบุญโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปก่อสร้างอาคารมูลนิธิองค์กรทำดี บริเวณคลอง 8 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี บนพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ เพื่อรองรับการขยายงานช่วยเหลือสังคมของมูลนิธิ
เหรียญพระพิฆเนศ รุ่นสารพัดดี มีโชค ชนะภัย มีลักษณะเป็นเหรียญแสตมป์ ด้านหน้าเป็นรูปพระพิฆเนศปางประทับนั่ง พร้อมอักษรคำว่า ดี ส่วนด้านหลังเป็นยันต์ดวง มีสัญลักษณ์โอมอยู่สองด้าน และระบุปี ๒๕๖๘ พร้อมชื่อมูลนิธิองค์กรทำดี
ก่อนเปิดให้ร่วมทำบุญ มีการจัดพิธีปลุกเสกสองวาระ เริ่มจากวันที่ 8 มกราคม 2568 จัดพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดมรรครังสฤษดิ์ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีพระเกจิอาจารย์ร่วมอธิษฐานจิตหลายรูป จากนั้นวันที่ 10 มกราคม จัดพิธีเทวาภิเษก ณ ลานพิธีมูลนิธิองค์กรทำดี คลอง 8 พร้อมพิธีเททองหล่อพระพิฆเนศปางประทับนั่ง ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว โดยมีอาจารย์นิติกฤตย์ กิตติศรีวรนันท์ เป็นผู้ประกอบพิธี
ประเด็นโครงการจัดสร้างเหรียญพระพิฆเนศกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง หลังจากวันที่ 29 ตุลาคม 2569 ฝ่ายกฎหมายมูลนิธิองค์กรทำดีออกแถลงการณ์เกี่ยวกับปัญหาการก่อสร้างอาคารมูลนิธิ คลอง 8 โดยระบุว่า พบข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างและการจ่ายเงินที่มีเหตุให้สงสัยเรื่องความโปร่งใส จึงต้องรวบรวมเอกสารและตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
มูลนิธิยังให้บุ๋ม ปนัดดา ยุติการปฏิบัติหน้าที่ประธานชั่วคราว พร้อมแต่งตั้ง พรพรรณ ภุมรินทร์ รองประธานกรรมการ ให้รักษาการแทน และประกาศระงับการรับเงินบริจาคทุกช่องทางจนกว่าการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับการก่อสร้างจะได้ข้อยุติ
ล่าสุด วันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ ปอศ. เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบเส้นทางเงินและการดำเนินกิจการมูลนิธิองค์กรทำดีว่า พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้บริจาคบางส่วนแล้ว พร้อมตรวจสอบว่ามีการนำเงินบริจาคไปใช้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ รวมถึงธุรกรรมการเงินที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง
ส่วนโครงการเหรียญพระพิฆเนศที่เปิดให้ร่วมทำบุญตั้งแต่ต้นปี 2568 ยังไม่มีข้อมูลยืนยันจำนวนเหรียญที่มีผู้ร่วมทำบุญรับไปจริง ยอดเงินที่ได้รับ และรายละเอียดการนำรายได้ไปใช้ก่อสร้างอาคารมูลนิธิ อีกทั้งยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าโครงการจัดสร้างเหรียญพระพิฆเนศอยู่ในขอบเขตการตรวจสอบของตำรวจหรือไม่
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