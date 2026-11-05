ผบ.ตร. สั่งแบน หนังสือ อ.ปวิน เนื้อหากระทบความมั่นคง นำเข้าไทยเจอคุก
ราชกิจจาฯ เผยคำสั่งห้ามนำเข้าหนังสือไทยร่วมสมัย อ.ปวิน เป็นบรรณาธิการ เนื้อหากระทบความมั่นคง ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกสูงสุด 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 455/2569 ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าหนังสือ Routledge Handbook of Contemporary Thailand ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 เพื่อเผยแพร่ในประเทศไทย หนังสือเล่มนี้มี ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ เป็นบรรณาธิการ
คำสั่งลงนามโดย พล.ต.อ.สำราญ นวลมา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2569 โดยระบุว่าหนังสือมีบทความที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเห็นว่ากระทบต่อความมั่นคง และอาจก่อความเดือดร้อนหรือสร้างแรงจูงใจให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง คำสั่งไม่ได้ระบุชื่อบทความที่เป็นเหตุให้สั่งห้าม
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอาศัยอำนาจตาม มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 ออกคำสั่งห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์ฉบับดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังมีอำนาจริบและทำลายสิ่งพิมพ์ที่นำเข้าฝ่าฝืนคำสั่งได้
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Routledge เป็นหนังสือวิชาการรวมบทความ 37 บท จากนักวิชาการ 45 คน ว่าด้วยประเทศไทยร่วมสมัย ครอบคลุมทั้งประวัติศาสตร์ การเมือง และความเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยปวินทำหน้าที่บรรณาธิการรวบรวมบทความจากผู้เขียนหลายคน และเขียนบทนำของหนังสือด้วย