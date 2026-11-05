กระเป๋ารถเมล์ ถูกผลักตกรถล้อทับขาแหลก ดับอนาถ เหตุทอนเงินช้า รัฐสั่งเยียวยา 1 ล้าน
กระเป๋ารถเมล์สาว ถูกผู้โดยสารผลักตกรถ-ล้อทับขาแหลก ดับอนาถ! เหตุทอนเงินช้า รัฐบาลสั่งเยียวยา 1 ล้าน พร้อมมอบบ้านและงานราชการให้แม่
เกิดเหตุการณ์สลดใจขึ้นที่ประเทศอินเดีย เมื่อ คุนด์ลา ประวาลีกา พนักงานเก็บค่าโดยสารหญิงวัย 24 ปี ของบริษัทขนส่งแห่งหนึ่ง ได้เสียชีวิตลง เมื่อช่วงดึกของวันที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา หลังต้องทนทุกข์ทรมานจากการเข้ารับการรักษาตัว จากการถูกผลักตกรถ และถูกล้อรถเมล์ทับขาแหลก
เหตุการณ์สะเทือนขวัญนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา ขณะที่ ประวาลีกา ปฏิบัติหน้าที่อยู่บนรถโดยสารประจำทาง ต้นเหตุมาจากเรื่องเงินทอนระหว่างเธอกับผู้โดยสารหญิงรายหนึ่งซึ่งจ่ายค่าโดยสารเป็นธนบัตรราคา 100 รูปี แต่เนื่องจากประวาลีกาไม่มีเงินทอนในตอนนั้น จึงบอกให้ผู้โดยสารรับเงินส่วนที่เหลือทีหลัง ส่งผลให้ทั้งคู่เกิดมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
ระหว่างที่โต้เถียงกัน ผู้โดยสารรายดังกล่าวได้บันดาลโทสะผลักประวาลีกาจนร่วงตกลงไปจากรถบัสที่กำลังแล่นอยู่บนถนน ร่างของเธอร่วงกระแทกพื้น และลูกล้อหลังของรถบัสทับเข้าที่ขาข้างขวาจนแหลกละเอียด รวมถึงขาข้างซ้ายที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส เพื่อนร่วมงานและพลเมืองดีจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน แต่สุดท้ายแพทย์ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้ ประวาลีกา สิ้นใจสลดหลังเข้ารับการรักษานานถึง 10 วัน ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว
หลังทราบข่าวเศร้า มุขมนตรี เอ. เรวันธ์ เรดดี ได้ออกมาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสีย พร้อมยืนยันว่า รัฐบาลจะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ โดยจะมอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัวประวาลีกา จำนวน 1 ล้านรูปี พร้อมทั้งมอบบ้านพัก และจัดหางานราชการให้กับมารดาของประวาลีกาเพื่อเป็นการเยียวยาจิตใจ
ด้านพนักงานขนส่งทั่วทั้งเขตคามมาม ได้ร่วมใจกันหยุดให้บริการและปิดทำการประท้วง เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีการรวมตัวเพื่อกดดันให้ภาครัฐเร่งดำเนินการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดกับผู้ก่อเหตุ เพื่อทวงความยุติธรรมให้กับเพื่อนร่วมงานที่ต้องจบชีวิตลงจากเหตุการณ์ความรุนแรงครั้งนี้
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อ้างอิงจาก : straitstimes, telanganatoday