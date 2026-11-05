อาลัยเศร้า “หมอแขก” สัตวแพทย์ใจบุญ พ่อพระสุนัข-แมวจรจัด แห่งเมืองนครปฐม
อาลัยเศร้า “หมอแขก” สัตวแพทย์ใจบุญ ตำนานพ่อพระสุนัข-แมวจรจัด เมืองนครปฐม ผู้อุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพสัตว์เศรษฐกิจ
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 ณ วัดดอนขนาก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ครอบครัว ญาติมิตร และกลุ่มคนรักสัตว์ ร่วมพิธีฌาปนกิจ น.สพ.ศุภมาศ สืบเก่ง หรือ “หมอแขก” ปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลันเมื่อวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา
พิธีดังกล่าวมี พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พล.ต.ยุทธศักดิ์ พรหมทา ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และประชาชนมาร่วมไว้อาลัยเนืองแน่น
ตลอดชีวิตการรับราชการ น.สพ.ศุภมาศ อุทิศตนดูแลสุขภาพและป้องกันโรคในสัตว์เศรษฐกิจอย่างจริงจัง นอกจากนี้ยังเป็นหัวเรือใหญ่รณรงค์ทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจรจัด
โดยสมัยดำรงตำแหน่งที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม หมอแขกได้นำทีมสัตวแพทย์จิตอาสาร่วมขับเคลื่อน “โครงการแมวจรหลวงพี่น้ำฝน” นำแมวจรจัดมาบริบาลรักษาจนแข็งแรงเพื่อหาบ้านใหม่ จนได้รับสมญานามจากคนรักสัตว์ว่าเป็น “พ่อพระของสุนัขและแมวจรจัด” แห่งอำเภอเมืองนครปฐม
สำหรับ น.สพ.ศุภมาศ เป็นชาวนครปฐมโดยกำเนิด ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดดอนขนากและโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จบการศึกษาสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์ รุ่นที่ 59 ก่อนจะไปดำรงตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้วเมื่อไม่นานมานี้
แม้การจากไปอย่างกะทันหันจะสร้างความเสียใจอย่างยิ่ง แต่ทีมงานจิตอาสาและสัตวแพทย์รุ่นใหม่ยืนยันจะสานต่อเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนโครงการช่วยเหลือสัตว์จรจัดต่อไป
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