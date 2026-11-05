บุ๋ม ปนัดดา ยื่นหนังสือถึง ผบช.ก. ยืนยันพร้อมร่วมมือ ไม่ใช่การรับข้อกล่าวหา
บุ๋ม ปนัดดา ยื่นหนังสือ 3 พ.ย. ยืนยันพร้อมร่วมมือสอบสวนปมเงินบริจาค ย้ำไม่ใช่การยอมรับข้อกล่าวหา
บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ยื่นหนังสือหัวข้อเรื่อง ขอแสดงเจตนาสุจริตและยืนยันความประสงค์ในการให้ความร่วมมือแก่พนักงานสอบสวน แสดงเจตนาสุจริตและความประสงค์ในการให้ความร่วมมือแก่พนักงานสอบสวน ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 ถึงผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและยืนยันว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทุกขั้นตอน ท่ามกลางการสอบสวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้เงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดี
บุ๋มชี้แจงว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตนจัดตั้งและดำเนินงานองค์กรด้วยความตั้งใจช่วยเหลือสังคมและผู้เดือดร้อน โดยมีเจตนาทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก หากพนักงานสอบสวนต้องการตรวจสอบประเด็นใด ก็ยินดีชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามคำร้องขอ
ส่วนหนึ่งของหนังสือระบุว่า “ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยง ปกปิด หรือขัดขวางกระบวนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ และพร้อมให้ความร่วมมือในการเข้าพบพนักงานสอบสวนตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด”
บุ๋มยังยืนยันว่าพร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมในทุกประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบ โดยขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักความเป็นธรรม พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าการตรวจสอบอย่างรอบด้านจะทำให้ข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจน
ประเด็นสำคัญอยู่ในช่วงท้ายของหนังสือ ซึ่งบุ๋มระบุอย่างชัดเจนว่า การแสดงเจตนาสุจริตครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่ายอมรับข้อกล่าวหาหรือข้อเท็จจริงที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ พร้อมสงวนสิทธิในการชี้แจงและใช้สิทธิตามกฎหมายทุกประการ
สำหรับความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ บุ๋ม ปนัดดา ถูกตรวจสอบกรณีการบริหารจัดการเงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดี หลังมีผู้ร้องเรียนต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ ปอศ. ให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินและการใช้เงินบริจาคว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งต่อประชาชนหรือไม่
วันที่ 3 พฤศจิกายน บุ๋มพร้อมด้วย เอกสิทธิ์ ศรีสังข์ หรือ ทนายเพชร เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับ ก๊อต อธิป อนันทวรรณ สามี และผู้รับเหมาก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกง กรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินและเงินของมูลนิธิ พร้อมนำเอกสารหลักฐานมามอบให้ตำรวจ
ขณะเดียวกัน ตำรวจ ปอศ. อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางเงินบริจาคและรวบรวมคำให้การของผู้เกี่ยวข้อง โดยมีการพิจารณาประเด็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน การฟอกเงิน และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งยังต้องอาศัยพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาดำเนินคดี
ล่าสุด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและคำให้การของผู้เสียหาย คาดว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการออกหมายเรียกหรือหมายจับผู้เกี่ยวข้องภายใน 1 ถึง 2 วัน ก่อนแถลงรายละเอียดอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
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