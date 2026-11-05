ราคาน้ำมันวันนี้ 5 พ.ย. 69 เบนซิน–แก๊สโซฮอล์ ลด 70 สตางค์ ดีเซลคงเดิม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 พ.ย. 2569 09:58 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2569 09:58 น.
ราคาน้ำมันวันนี้ 5 พ.ย. 69 เบนซิน–แก๊สโซฮอล์ ลด 70 สตางค์ ดีเซลคงเดิม
Gas prices are displayed at a gas station in Niles, Ill., Sunday, March 22, 2026. (AP Photo/Nam Y. Huh)

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 พีทีที สเตชั่น และบางจากปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์บางชนิด 70 สตางค์ต่อลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. โดยแก๊สโซฮอล์ 95, 91 และ E20 ลดลงทั้งสองปั๊ม ส่วนเบนซินที่พีทีที สเตชั่นลดจาก 51.03 บาท เหลือ 50.33 บาทต่อลิตร

ด้าน แก๊สโซฮอล์ E85 ของบางจากยังอยู่ที่ 31.63 บาทต่อลิตร ขณะที่ดีเซลทั้งสองปั๊มคงราคาเดิม โดยดีเซลทั่วไปอยู่ที่ 42.54 บาทต่อลิตร และดีเซล B20 อยู่ที่ 33.50 บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันกลุ่มพรีเมียมตามตารางประกาศครั้งนี้คงราคาเดิมเช่นกัน

ชนิดน้ำมัน พีทีที สเตชั่น (บาท/ลิตร) บางจาก (บาท/ลิตร) เปลี่ยนแปลง
เบนซิน 50.33 ลด 0.70 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95 40.84 40.84 ลด 0.70 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91 40.47 40.47 ลด 0.70 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20 32.80 32.80 ลด 0.70 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85 31.63 คงเดิม
ดีเซล 42.54 42.54 คงเดิม
ดีเซล B20 33.50 33.50 คงเดิม
ดีเซลพรีเมียม 49.05 49.05 คงเดิม

ราคาข้างต้นเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น เครื่องหมาย — หมายถึงไม่ได้ระบุราคาไว้ในตารางประกาศของปั๊มนั้น

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 พ.ย. 2569 09:58 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2569 09:58 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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