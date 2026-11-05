ปอศ. ขอศาลออกหมายจับ บุ๋ม-ก๊อต พบยอดเงินบริจาคมูลนิธิฯ กว่า 900 ล้าน
ด่วน! ปอศ.ขอศาลออกหมายจับ บุ๋ม ปนัดดา พร้อมสามี ก๊อต อธิป หลังพบยอดเงินบริจาคให้ มูลนิธิองค์กรทำดี กว่า 900 ล้าน แต่นำเข้ามูลนิธิฯ แค่ 20%
ความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับคดีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี มีรายงานว่า ปอศ. ขอศาลออกหมายจับ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี และสามี ก๊อต อธิป หลังตรวจสอบพบยอดเงินบริจาคให้มูลนิธิองค์กรทำดี ราว 900 ล้านบาท แต่นำเข้ามูลนิธิฯ เพียงแค่ 20 เปอร์เซ็นต์ จากทั้งหมด
ขณะที่เมื่อวานนี้ได้มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินส่วนตัว และคนใกล้ชิด ทั้งครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ หรือลูก ทรัพย์สินที่อายัดได้มี บ้าน 3-4 หลัง ที่ดินหลายแปลง รถยนต์ 22 คัน ปืน 6 กระบอก ของแบรนด์เนม และเงินในทุกบัญชี รวมมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท
โฆษณา
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! ปอศ.อายัดทรัพย์ บุ๋ม-ครอบครัว รถ 20 คัน เงินบัญชีกว่า 100 ล้าน
- บุ๋ม ปนัดดา ประกาศขายบ้านหรูย่านนวมินทร์ มูลค่าหลัก 10 ล้านบาท
- สยบข่าวลือ! ทร. โต้บิ๊กทหารเรือ เอี่ยวเส้นเงิน “บุ๋ม ปนัดดา” ชี้เข้าใจคาดเคลื่อน
อ้างอิงจาก : FB เจ๊ม้อย v+, ไทยรัฐออนไลน์
โฆษณา