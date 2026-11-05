บุ๋ม ปนัดดา ประกาศขายบ้านหรูย่านนวมินทร์ มูลค่าหลัก 10 ล้านบาท
บุ๋ม ปนัดดา ประกาศขายบ้านหรูย่านนวมินทร์ ไร้เงาโผล่เข้าพื้นที่ หลังถูก ปอศ. สั่งอายัดบัญชีและทรัพย์สิน รวมมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท
สืบเนื่องจากกรณีที่ พลตำรวจตรีทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ ผบก.ปอศ. ได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าสำคัญ กรณีทำการอายัดบัญชีเงินฝากรวม 17 บัญชีของ “บุ๋ม ปนัดดา” กับ “นายก๊อต อธิป” สามี และผู้เกี่ยวข้อง รวมมูลค่ากว่า 60 ล้านบาท พร้อมทั้งอายัดบ้านพัก รถยนต์หรูจำนวน 22 คัน และกระเป๋าแบรนด์เนม หากตรวจสอบพบว่าทรัพย์สินทั้งหมดได้มาหลังจากการกระทำความผิด ก็จะดำเนินการส่งต่อให้ทาง ปปง. ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินทั้งหมดตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนั้น
ล่าสุด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 ทาง ไทยรัฐออนไลน์ ได้มีรายงานความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากแหล่งข่าวในพื้นที่ ระบุว่า “บ้านพักของ บุ๋ม ปนัดดา ซึ่งตั้งอยู่ย่านนวมินทร์ และเคยใช้เป็นสถานที่เปิดต้อนรับสื่อมวลชนเข้ามาสัมภาษณ์อยู่เป็นประจำนั้น ที่ผ่านมาเจ้าตัวยังคงเดินทางเข้าออกบ้านหลังนี้อยู่บ้าง จนกระทั่งในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา กลับพบว่ามีการติดป้ายประกาศขายบ้านหลังดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว”
แม้จะยังไม่มีการระบุราคาขายที่แน่ชัด แต่สำหรับบ้านในโครงการหมู่บ้านเดียวกันนี้จะมีราคาตลาดอยู่ที่ประมาณ 10 ถึง 17 ล้านบาท และนับตั้งแต่มีการติดป้ายประกาศขายบ้านออกไป ก็ไม่มีใครพบเห็นตัวของบุ๋ม ปนัดดาเดินทางเข้ามาที่บ้านหลังนี้อีกเลย
ในส่วนของรายละเอียดกระแสข่าวเรื่องการรื้อพรมหรือการขนย้ายสิ่งของมาวางไว้บริเวณหน้าบ้านภายหลังจากที่ถูกเจ้าหน้าที่สั่งอายัดทรัพย์สินนั้น ทางแหล่งข่าวระบุว่าไม่สามารถให้รายละเอียดในส่วนนี้ได้ เนื่องจากต้องขอสงวนสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของลูกบ้านรายอื่นภายในหมู่บ้าน
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อ้างอิงจาก : ไทยรัฐออนไลน์