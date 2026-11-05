เปิดประวัติ องุ่น เหรัญญิกมูลนิธิบุ๋ม ปนัดดา คือใคร หลังถูกจับตาปมเงินบริจาค 100 ล้าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 พ.ย. 2569 09:25 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2569 09:27 น.
เปิดประวัติ องุ่น เหรัญญิกมูลนิธิบุ๋ม ปนัดดา คือใคร หลังถูกจับตาปมเงินบริจาค 100 ล้าน

รู้จัก องุ่น คนใกล้ชิด บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เคยรับหน้าที่ประสานงานบริจาคและขนส่งสิ่งของช่วยเหลือประชาชน ก่อนมีข่าวเป็นเหรัญญิกมูลนิธิองค์กรทำดี ล่าสุดติดต่อขอให้ข้อมูลตำรวจ แต่ไม่ปรากฏตัวตามนัด

สำหรับประวัติของ องุ่น หรือ อภิวุฒิ ภุมภา แม้ยังไม่มีการเปิดเผยภูมิหลังส่วนตัวอย่างชัดเจน แต่พบข้อมูลว่าเจ้าตัวได้รับมอบหมายงานจาก บุ๋ม ปนัดดา โดยตรงในการประสานงานช่วยเหลือประชาชนของ มูลนิธิองค์กรทำดี มาตั้งแต่ปี 2568

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2568 บุ๋ม ปนัดดา ได้หารือกับ พล.ต.นรธิป โพยนอก รองแม่ทัพภาคที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกับกัมพูชา โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์พักพิงและโรงครัวในพื้นที่

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ในครั้งนั้น บุ๋มมอบหมายให้องุ่นและทีมงานเตรียมขนส่งข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม ไปยังพื้นที่ชายแดนในวันที่ 9 มิถุนายน 2568 พร้อมกำชับให้องุ่นจัดซื้อผักและอาหารสดจากชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อช่วยให้คนในชุมชนมีรายได้ควบคู่ไปกับการจัดส่งสิ่งของช่วยเหลือ

รู้จัก องุ่น คนใกล้ชิด บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2568 ระหว่างเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดน่าน มูลนิธิองค์กรทำดีได้เปิดรับบริจาคน้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องปรุง และของใช้จำเป็น เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยประกาศให้ประชาชนส่งสิ่งของไปยังสำนักงานใหญ่ของมูลนิธิที่อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พร้อมระบุชื่อองุ่นเป็นผู้ประสานงานรับบริจาค

บทบาทที่ปรากฏในช่วงเวลาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมสิ่งของ การขนส่งเสบียง และการประสานงานกับประชาชนที่ต้องการบริจาค ส่วนหน้าที่ด้านการเงินและอำนาจเบิกจ่ายเงินขององุ่นยังไม่มีรายละเอียดเปิดเผยอย่างชัดเจน

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อย่างไรก็ตาม ชื่อขององุ่นกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2569 หลังตำรวจเริ่มตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินของมูลนิธิองค์กรทำดี โดยมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการโอนเงินจากบัญชีรับบริจาคไปยังผู้รับเหมาก่อสร้าง และข้อสงสัยว่าเงินบางส่วนอาจถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

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วันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 องุ่นได้ติดต่อประสานงานกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ บก.ปอศ. เพื่อขอเข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดี เจ้าหน้าที่ยืนยันว่ามีการติดต่อเข้ามาจริง แต่จนถึงช่วงค่ำยังไม่ปรากฏว่าเธอเดินทางมาพบพนักงานสอบสวน

รู้จัก องุ่น คนใกล้ชิด บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประวัติ

ต่อมา ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก กล่าวถึงองุ่นว่าเป็นบุคคลที่กุมความลับของบุ๋ม ปนัดดา พร้อมอ้างว่าเธอหายไปพร้อมทรัพย์สินเกือบ 100 ล้านบาท และขณะนี้ไม่สามารถติดต่อได้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีหลักฐานจากตำรวจยืนยันว่าองุ่นครอบครองทรัพย์สินตามจำนวนที่ถูกกล่าวอ้าง หรือมีการแจ้งความคนหายอย่างเป็นทางการ

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ทนายตั้มโพสต์ถึงองุ่น
ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ
ด้าน พุทธ อภิวรรณ ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง เปิดเผยว่าได้พูดคุยกับองุ่น โดยเธอร้องไห้และบอกว่า “หนูคิดว่าถูกใช้เป็นแพะ” พร้อมระบุว่าองุ่นเล่าถึงการถูกทำให้ไว้วางใจ และยอมเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของทรัพย์สินบางส่วน แต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดต่อสาธารณะ

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พุทธ อภิวรรณ โพสต์ถึงองุ่น
พุทธ อภิวรรณ
อีกประเด็นที่ต้องตรวจสอบคือสถานะเหรัญญิกขององุ่น เนื่องจากเอกสารจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิองค์กรทำดีเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ระบุชื่อบุคคลอื่นเป็นกรรมการและเหรัญญิกในคณะกรรมการชุดแรก ขณะที่ยังไม่ปรากฏเอกสารการเปลี่ยนแปลงกรรมการชุดล่าสุดซึ่งยืนยันได้ว่าองุ่นเข้ารับตำแหน่งนี้เมื่อใด

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สำหรับความคืบหน้าคดีมูลนิธิองค์กรทำดี ตำรวจ ปอศ. อยู่ระหว่างตรวจสอบบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับบุ๋ม ปนัดดา นายอธิป อนันทวรรณ สามี และมูลนิธิ รวมประมาณ 15 ถึง 17 บัญชี พร้อมตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินและที่มาของทรัพย์สิน เพื่อพิจารณาว่ามีบุคคลใดเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือไม่

จนถึงช่วงเช้าวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าองุ่นถูกแจ้งข้อกล่าวหาในคดีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี และยังต้องรอคำชี้แจงจากเจ้าตัวเกี่ยวกับข้อกล่าวอ้างเรื่องทรัพย์สิน ตลอดจนบทบาทในการบริหารการเงินของมูลนิธิ

รู้จัก องุ่น คนใกล้ชิด บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี คือใคร

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 พ.ย. 2569 09:25 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2569 09:27 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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