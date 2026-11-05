“ทราย สมุทร” เคลื่อนไหวแล้ว! หลังโดนทัวร์ลง ปมนากบุญทิ้ง ลั่นยินดีให้เป็นเป้าระบาย
“ทราย สมุทร” เคลื่อนไหวแล้ว! หลังโดนทัวร์ลง ปมนากบุญทิ้ง ชี้นากมีชีวิตแย่เพราะอยู่ในสวนสัตว์ ลั่นยินดีให้ตัวเองเป็นเป้าระบาย
กลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกโซเชียล จากกรณีที่อินฟลูเอนเซอร์รายหนึ่งโพสต์คลิปเรียกร้องให้หน่วยงานตรวจสอบสถานที่เลี้ยง “นากบุญทิ้ง” เนื่องจากมองว่าไม่เหมาะสม จนถูกย้ายไปยังศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 3 (ประทับช้าง) จังหวัดราชบุรี แต่สุดท้ายนากบุญทิ้งกลับตายลง จนสร้างความไม่พอใจและเกิดกระแสตีกลับอย่างรุนแรง
ล่าสุด “ทราย สมุทร” หลังจากที่เคยเข้าไปแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของอินฟลูเอนเซอร์ดังกล่าว ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า “อำนาจการดูแลการปกป้องชีวิตสัตว์อยู่กับกระทรวงและทางสวนสัตว์/ สถานที่เพาะเลี่ยง..นากมีชีวิตที่แย่เพราะเขาอยู่ในสวนสัตว์..นากตายภายใต้การดูแล/ย้ายของหน่วยรัฐ/กระทรวงทรัพย์
ผมและประชาชนไม่มีอำนาจในการดูแลน้องตรงนี้ได้ตามกฎหมาย แต่ผมเข้าใจความโกรธที่บางคนรู้สึกกับเรื่องนี้ดีนะครับ การแสดงความอึดอัดต่อรัฐแน่นอนจะดูน่ากลัวถ้าเทียบกับการลงกับประชาชนแบบผม
ทรายยินดีและยอมเป็นพื้นที่รับการระบายความรู้สึกที่อึดอัดกับระบบรัฐบาลเรา ผมเองก็อึดอัดที่เสียงของผมและประชาชนคนอื่นๆ ไม่ได้รับการตอบสนองหรือความชัดเจนจากการทำงานของกระทรวง (ไม่ใช่แค่เคสนากแต่ตั้งแต่เคส “หูพับ” แล้วครับ)
ผมเบื่อที่ความไม่ยุติธรรมสามารถเกิดต่อ สัตว์ บริสุทธิ์ใจและสุดท้ายแล้วบุคคลที่มีอำนาจในเรื่องนี้ไม่ต้องมีความรับผิดชอบ…ทรายยินดีเป็นเป้าให้ครับจนกว่าทุกๆ คนที่เสียใจจะรู้สึกดีขึ้น.. ทรายไม่เคยเห็นด้วยกับการคุกคามชีวิตสัตว์ก็ถึงเราต้องอนุรักษ์แหล่งที่อยู่ธรรมชาติดั้งเดิมของเขาและไม่นำเขามาเป็นของเล่นของมนุษย์
แล้วเมื่อทุกคนพร้อมแล้ว ทรายยินดีที่จะเดินไปด้วยกันไปเรียกร้องหน้าสถานที่เพื่อขอให้กระทรวงมีการปรับตัว/ ความโปร่งใส่ในการทำงานจะได้เรื่องนี้ไม่เกิดกับสัตว์ชีวิตอื่นอีกครับ”
นอกจากนี้ยังระบุข้อความเพิ่มเติมว่า “ระหว่างที่ทุกคนว่าผมต่อ> อย่าลืมว่าสวนสัตว์นี้ไม่ได้มีใบ อนุญาตประกอบการนะครับ”
หลังจากนั้น ได้มีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ต่อโพสต์ดังกล่าวอย่างหนัก อาทิ “ผลกระทบที่ทำออกไปคือชีวิตครับ ชีวิตนาคตัวนึงที่ไม่ได้เกิดและโตในป่า น้องโตมากับคนและโตในสวนสัตว์ อีกอย่างน้องมีชีวิตที่ดีแล้วมีบ้านของตัวเองไม่ต้องไปเร่ร่อนที่ไหน แถมมันไม่เกี่ยวกับรัฐบาลด้วย
น้องพอใจตรงนั้นแล้ว ถึงไม่มีคนไปเยี่ยมชมน้องก็มีอาหารกิน สวนสัตว์ก็สงบ เรียบร้อย สัตว์ที่เห็นขนร่วง ดูโทรมเพราะน้องแก่เพราะอยู่มานาน น้องแก่แล้ว จำเป็นต้องให้น้องไปปรับตัวที่อื่นอีกหรอ?”
“คุณทรายเคยบอกว่า ในวันที่คุณทรายเสียใจ ไม่มีใคร ในวันที่คุณทรายออกมาอยู่กับท้องทะเล กับธรรมชาติ เพราะทะเลสามารถโอบกอดคุณทรายได้
สำหรับบุญทิ้งก็คงเหมือนกัน ในวันที่ถูกทิ้งให้สวนสัตว์ดูแลต่อ เขาก็คงรู้สึกโดดเดี่ยว ในตอนนั้นแม้จะต้องมาอยู่ตัวเดียว แต่ก็มีสระน้ำให้ว่ายเล่น มีอุโมงค์เล็กๆ ให้หลบนอน มีปลาของโปรดให้กินอิ่ม มีคนแวะมาทักทาย ทุกสิ่งล้วนเป็นสิ่งที่โอบกอดบุญทิ้งในวันที่บุญทิ้งไม่มีใคร โอบกอดมา 6 ปี เลยนะคะ”
“จากใจคนนครปฐมนะคะ น้องก็อยู่ของน้องเฉยๆ ไปหาเรื่องให้น้องตุยทำไมคะ น้องอยู่อ้วนตุ๊บ ทักทายเพื่อนๆ มา 6 ปีเลยนะคะ อินฟลูทำคลิป 20 นาที ไม่ถึงเดือนน้องกลับดาว น้องก็อยู่ของน้องดีๆ แท้ๆ ค่ะ”
ขณะที่ น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ อดีต สส.พรรคประชาชน ได้แสดงความคิดเห็นด้วยว่า “เห็นด้วยค่ะว่าต้องแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจน การดูแลและเคลื่อนย้ายสัตว์ป่าคุ้มครองเป็นอำนาจของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยกรมอุทยานแห่งชาติฯ มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเมื่อรับสัตว์มาอยู่ในความดูแล
ส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่กำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงาน ประชาชนไม่มีอำนาจเข้าไปสั่งการแทนเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย แต่มีสิทธิเรียกร้องความโปร่งใสและตรวจสอบการทำงานของรัฐค่ะ
สิ่งสำคัญคือไม่ควรปล่อยให้ความโกรธต่อความสูญเสียกลายเป็นการกล่าวโทษประชาชนด้วยกันเอง จนบดบังความรับผิดชอบของหน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรง เพราะการคุ้มครองสัตว์ป่าไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมาย แต่ต้องคำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของสัตว์ทุกชีวิตด้วยค่ะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ดราม่าบีบใจ นากบุญทิ้ง ดาวเด่นสวนสัตว์นครปฐม ตรอมใจตายหลังถูกย้าย เพราะอินฟลูหิวแสง ล่าสุดปิดบัญชีหนี
- ถกสนั่น! เพจดังทำเมนู “ป่นแมลงทับ” ชาวเน็ตเมนต์ กินไม่ได้ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง?
- นกกรงหัวจุก ถอดออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง เปิดทางเพาะเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจ