มูลนิธิคนตื่นธรรม กางหลักฐานเงินบริจาค 382 หน้า หลังโดนโยงอินฟลูฯ ชายรายต่อไป

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 05 พ.ย. 2569 09:26 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2569 09:26 น.
มูลนิธิคนตื่นธรรม กางหลักฐานเงินบริจาค 382 หน้า หลังโดนโยงอินฟลูฯ ชายรายต่อไป

ชัดเจน! มูลนิธิคนตื่นธรรม กางหลักฐาน Statement 382 หน้า แจงละเอียดเงินรับบริจาค หลังโดนโยงอินฟลูฯ ชายรายต่อไป

เกิดประเด็นที่กระตุ้นต่อมสงสัยหนักมาก หลังจาก ทนายเดชา ลั่นวาจากลางรายการ โหนกระแส ว่า อีกประมาณไม่เกิน 2 อาทิตย์จะมีข่าวใหญ่เกิดขึ้นอีก รอบนี้เป็นอินฟลูฯ ผู้ชายชื่อดัง ทำเอาชาวเน็ตคิดไม่ตกว่าคือใครกันแน่

งานนี้ร้อนไปถึง อ.เบียร์ คนตื่นธรรม ตกเป็นเป้าสายตาแห่งความสงสัยของประเด็นร้อนครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วย ล่าสุด เพจมูลนิธิคนตื่นธรรม ไม่รอให้ประชาชนตั้งแง่นาน เพราะมีการโพสต์หลักฐานการรับเงินบริจาคเข้าบัญชีมูลนิธิคนตื่นธรรม ทั้งหมด 382 หน้า เพื่อชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์

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“ประกาศชี้แจงรายละเอียดการเปิดรับบริจาคของ “มูลนิธิคนตื่นธรรม”

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ จึงขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดรับบริจาค เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาและประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลอย่างชัดเจน ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการรับบริจาค : เริ่มเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569 ถึง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2569

ช่องทางบริจาค : ธนาคารกสิกรไทย สาขา สุวินทวงศ์ หนองจอก เลขที่บัญชี 229-124-2149 ชื่อบัญชี มูลนิธิคนตื่นธรรม

รายละเอียด Bank Statement มีจำนวน 382 หน้า ตามเอกสารแนบ โดยมูลนิธิคนตื่นธรรมได้มีการร่วมสมทบทุนกับมูลนิธิอื่นเพื่อทำคุณประโยชน์ตามวัตถุประสงค์จำนวน 2 มูลนิธิดังนี้

1. มูลนิธิชีวาสมุทร (เอกสารแนบหน้าที่ 85 วันที่ 19-5-2569)

2. โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ (เอกสารแนบหน้าที่ 92 วันที่ 24-5-2569)

3. ชี้แจงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยรับ (เอกสารแนบหน้าที่ 116 วันที่ 19-6-2569)

ทั้งนี้ การเปิดรับบริจาคเป็นไปด้วยความสมัครใจ โดยไม่มีการบังคับหรือกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการร่วมบริจาค ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญกับทุกความไว้วางใจ และทุกความร่วมมือที่มีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิคนตื่นธรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

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ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2569″

มูลนิธิคนตื่นธรรม กางหลักฐานเงินบริจาค 382 หน้า หลังโดนโยงอินฟลูฯ ชายรายต่อไป-1

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อ้างอิงจาก : FB มูลนิธิคนตื่นธรรม

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 05 พ.ย. 2569 09:26 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2569 09:26 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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