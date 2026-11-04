การบินไทย แจงเหตุระทึก กระจกห้องนักบินร้าว ก่อนลงจอดฉุกเฉิน ยันไม่มีผู้บาดเจ็บ
การบินไทย แจงเหตุระทึก กระจกห้องนักบินร้าว เที่ยวบิน เซี่ยงไฮ้-สุวรรณภูมิ ก่อนลงจอดฉุกเฉิน ยืนยันไม่มีผู้บาดเจ็บ
จากกรณีที่มีการรายงานว่าเครื่องบินของสายการบินไทย เที่ยวบิน TG663 เครื่องบินโดยสารแบบ Boeing 787-9 Dreamliner เส้นทางเซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) โดยหลังจากเครื่องบินขึ้นจากท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ เมื่อเวลา 08.08 น. (เวลาท้องถิ่น) ได้เพียงไม่นาน นักบินได้ตรวจพบรอยร้าวบริเวณกระจกหน้าห้องนักบินด้านซ้าย
เพื่อความปลอดภัยสูงสุด กัปตันจึงตัดสินใจประสานหอบังคับการบินขอนำเครื่องกลับไปลงจอดที่สนามบินต้นทาง โดยต้องบินวนกลางอากาศเพื่อปล่อยน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Dumping) ลดน้ำหนักเครื่องบินให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย
ล่าสุด การบินไทย ได้ชี้แจงต่อกรณีดังกล่าวว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อเกี่ยวกับเที่ยวบิน TG663 เส้นทางเซี่ยงไฮ้–กรุงเทพฯ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 เดินทางกลับไปลงจอด ณ ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากพบรอยร้าวบริเวณกระจกหน้าห้องนักบินนั้น
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงว่า เที่ยวบินดังกล่าวออกเดินทางจากเซี่ยงไฮ้ เวลา 08.08 น. (เวลาท้องถิ่น) โดยระหว่างทำการบิน นักบินตรวจพบรอยร้าวบริเวณกระจกหน้าห้องนักบินด้านซ้าย จึงตัดสินใจนำอากาศยานกลับไปลงจอด ณ ท่าอากาศยานต้นทาง ตามขั้นตอนด้านความปลอดภัย โดยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมที่พักสำหรับผู้โดยสารและลูกเรือที่ได้รับผลกระทบ และประสานสายการบินพันธมิตรในการโอนย้ายผู้โดยสาร ตลอดจนปรับเปลี่ยนแบบอากาศยานสำหรับเที่ยวบิน TG662 และ TG663 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 เป็นเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับการโอนย้ายผู้โดยสารและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
บริษัทฯ ยืนยันให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของผู้โดยสารและลูกเรือ และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ โอกาสนี้
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