การบินไทย แจงเหตุระทึก กระจกห้องนักบินร้าว ก่อนลงจอดฉุกเฉิน ยันไม่มีผู้บาดเจ็บ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 17:48 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 17:48 น.
การบินไทย แจงเหตุระทึก! กระจกห้องนักบินร้าว ก่อนลงจอดฉุกเฉิน ยันไม่มีผู้บาดเจ็บ

การบินไทย แจงเหตุระทึก กระจกห้องนักบินร้าว เที่ยวบิน เซี่ยงไฮ้-สุวรรณภูมิ ก่อนลงจอดฉุกเฉิน ยืนยันไม่มีผู้บาดเจ็บ

จากกรณีที่มีการรายงานว่าเครื่องบินของสายการบินไทย เที่ยวบิน TG663 เครื่องบินโดยสารแบบ Boeing 787-9 Dreamliner เส้นทางเซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) โดยหลังจากเครื่องบินขึ้นจากท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ เมื่อเวลา 08.08 น. (เวลาท้องถิ่น) ได้เพียงไม่นาน นักบินได้ตรวจพบรอยร้าวบริเวณกระจกหน้าห้องนักบินด้านซ้าย

เพื่อความปลอดภัยสูงสุด กัปตันจึงตัดสินใจประสานหอบังคับการบินขอนำเครื่องกลับไปลงจอดที่สนามบินต้นทาง โดยต้องบินวนกลางอากาศเพื่อปล่อยน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Dumping) ลดน้ำหนักเครื่องบินให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย

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การบินไทย แจงเหตุระทึก! กระจกห้องนักบินร้าว ก่อนลงจอดฉุกเฉิน ยันไม่มีผู้บาดเจ็บ

ล่าสุด การบินไทย ได้ชี้แจงต่อกรณีดังกล่าวว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อเกี่ยวกับเที่ยวบิน TG663 เส้นทางเซี่ยงไฮ้–กรุงเทพฯ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 เดินทางกลับไปลงจอด ณ ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากพบรอยร้าวบริเวณกระจกหน้าห้องนักบินนั้น

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงว่า เที่ยวบินดังกล่าวออกเดินทางจากเซี่ยงไฮ้ เวลา 08.08 น. (เวลาท้องถิ่น) โดยระหว่างทำการบิน นักบินตรวจพบรอยร้าวบริเวณกระจกหน้าห้องนักบินด้านซ้าย จึงตัดสินใจนำอากาศยานกลับไปลงจอด ณ ท่าอากาศยานต้นทาง ตามขั้นตอนด้านความปลอดภัย โดยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมที่พักสำหรับผู้โดยสารและลูกเรือที่ได้รับผลกระทบ และประสานสายการบินพันธมิตรในการโอนย้ายผู้โดยสาร ตลอดจนปรับเปลี่ยนแบบอากาศยานสำหรับเที่ยวบิน TG662 และ TG663 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 เป็นเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับการโอนย้ายผู้โดยสารและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

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บริษัทฯ ยืนยันให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของผู้โดยสารและลูกเรือ และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ โอกาสนี้

คำชี้แจงจาก การบินไทย
FB/ THAI Corporate Communications

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 17:48 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 17:48 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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